Leipzig

Um die Liebe geht es beim Sommertheater in der Moritzbastei: In „Romantische Viecher“ spielen Felicitas Erben, Friederike Nölting, Anne Rab, Michael Hinze, Fabian Reichenbach und Armin Zarbock. Wie man in Corona-Zeiten auf der Bühne mit Nähe umgeht, was die Liebe ausmacht und was das Publikum erwartet, darüber spricht das Regie-Duo Ina Gercke (39) und Aron Craemer (52).

Was hat Sie inspiriert, das Thema Liebe zu bearbeiten – ausgerechnet in Zeiten, wo Distanz zählt?

Gercke: Wir erzählen nicht über Liebe in Corona-Zeiten, aber über die Verdichtung persönlicher Liebes-, Beziehungs- oder Eben-Nicht-Beziehungsgeschichten, die durch die pandemiebedingte Ausnahmesituation wohl in jedem Privatleben passiert ist. Das war zur Entwicklung des Stücks sehr inspirierend. Danke Corona, aber jetzt ist auch mal gut!

Craemer: Gerade in Corona-Zeiten können wir große Gefühle gut brauchen.

Was erwartet das Publikum?

Craemer: Eine turbulente Komödie mit Musik, aber auch mit ernsten und nachdenklichen Momenten.

Küssen verboten – wie gehen Sie mit der Abstandsregelung ausgerechnet bei diesem Nähe-Thema um?

Craemer: Eine schwierige Frage, die uns den ganzen Probenprozess begleitet hat. Vor allem, da wir immer damit rechnen mussten, dass sich die bestehenden Verordnungen wieder verschärfen. Gott sei Dank ist Liebe nicht nur Nähe, sondern auch Distanz.

Mit Abstand ganz nah am Thema Liebe – das Turbine-Ensemble auf der Terrasse der Moritzbastei. Quelle: Dirk Knofe

Wie hat sich das Lieben im Laufe der Zeit verändert?

Gercke: Im Vergleich zu früher hat das Lieben und Beziehungsleben heute an Verbindlichkeit verloren. Der Wunsch nach Freiheit und individueller Verwirklichung lässt sich heute mit einer verbindlichen Partnerschaft oft schwerer vereinbaren. Außerdem hat sexuelle Diversität gesellschaftlich an Akzeptanz gewonnen. Gleichzeitig ist das Gefühl der Liebe ein undurchschaubares, überraschendes und meist rational nicht zu erklärendes Phänomen geblieben.

Craemer: Alleine in den letzten Jahren hat sich die Art, wie wir unsere Partner finden, durch das Aufkommen der Dating-Apps dramatisch geändert. Gleichzeitig sind unsere Vorstellungen von Liebe immer schon häufigen Veränderungen unterworfen. Die Idee, ich bin mit der Person zusammen, in die ich mich verliebt habe, ist selbst ja gar nicht so alt.

Entern die Bühne der MB-Terrasse: Die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler sind „Romantische Viecher“. Quelle: Dirk Knofe

Wenn Sie sich aussuchen könnten, in welcher Zeit Sie Liebe leben, welche wäre das?

Gercke: Heute und in der Zukunft! Persönlich empfinde ich die gesellschaftliche Tendenz, Liebe in all ihren Facetten und Ausrichtungen leben zu können, als das, was ihrem Wesen entspricht: dem Gefühl der Anziehung und Leidenschaft folgen zu dürfen, ohne dafür bestraft oder ausgegrenzt zu werden.

Craemer: Ich mag die Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist für mich eine Zeit der Suche und des Herantastens über die Frage, wie wir leben und zusammenleben wollen. Ich mag es in einer Zeit zu leben, in der so wenig selbstverständlich ist.

Lieben heißt auch leiden. Wie lustig und wie tragisch wird der Abend?

Gercke: Sowohl die humorvolle Überhöhung der Tragik einer kriselnden Ehe- und Dreiecksgeschichte als auch das Ringen mit eigenen Wunschvorstellungen von Liebe werden an diesen Abenden beleuchtet.

Craemer: Es wird viel zum Lachen, ein wenig zum Weinen und einiges zum Sich-Wieder-Erkennen geben.

Generalprobe am Mittwoch, Premiere am Donnerstag; weitere Aufführungen bis zum 30. August (außer sonntags und montags) jeweils ab 20 Uhr; Karten unter www.moritzbastei.de.

Von Mark Daniel