Leipzig

Seit elf Jahren ist Agnes Farkas, 41, Konzertmeisterin des Orchesters der Musikalischen Komödie, die ersten davon hat sie in einer De-facto-Ruine gearbeitet, und Schließungspläne wurden auch noch diskutiert. Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang: Das Lindenauer Haus Dreilinden ist innen frisch saniert und mit größerem Publikumsraum und neuem Orchestergraben kaum wiederzuerkennen, die Wiedereröffnung nur noch eine Frage der Corona-Regeln. Peter Korfmacher sprach mit der Geigerin.

Erinnern Sie sich noch, wann Sie zum letzten Mal in voller Besetzung mit dem MuKo-Orchester musiziert haben?

Sehr gut sogar: am 8. März 2020. Es war eine Doppelprobe mit Bernsteins „On the Town“ für ein Gastspiel in Coesfeld – aus dem nichts wurde.

Wie haben Sie die Zeit überstanden?

Es gab immerhin die Zwischenperiode zu Beginn der Saison im September und Oktober, in der wir im Westbad in kleineren Besetzungen spielen konnten. Aber als das dann auch nicht mehr ging, war es ein neuer Schock für alle. Ich habe mich kurz gesammelt und mir schließlich für jede Woche neue Ziele gesetzt.

Paganini, Ysaÿe, Wieniawski?

Auch. Alles, was ich in die Finger bekommen habe. Musikerin zu sein, ist ja nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, da ist das Musizieren einfach ein Grundbedürfnis. Aber das gemeinsame Musizieren im Orchester ist es ebenfalls. Und das fehlte sehr, sehr schmerzlich.

Zur Person Agnes Farkas wird 1979 in Herford geboren. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr unterrichtet sie ihr Vater Lajos Farkas an der Violine. Er ist Konzertmeister der Nordwestdeutschen Philharmonie, deren Chefdirigent von 2006 bis 2009 der heutige Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons war. Agnes Farkas studiert an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und spielt danach von 2006 bis 2009 im Gewandhausorchester unter der Leitung Riccardo Chaillys. 2009/2010 spielt Agnas Farkas beim Kölner Rundfunksinfonieorchester unter Semyon Bychkov. Seit 2010 ist sie Erste Konzertmeisterin des Orchesters der zur Oper Leipzig gehörenden Musikalischen Komödie.

Ist es gefährlich für ein Orchester, so lange nicht zusammen zu musizieren?

Gefährlich nicht. Ich bin sicher, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen technisch topfit gehalten haben. Wir brennen für das Haus, alle. Und so ein Spezialistenorchester hält wahrscheinlich noch besser zusammen als ein normales Orchester.

Mittlerweile hat das MuKo-Orchester wieder in großer Besetzung gemeinsam musiziert ...

... im Kupfersaal. Wir hatten Vordirigate für den neuen Chefdirigenten, der 2022 anfangen soll, wenn Stefan Klingele auf eigenen Wunsch aufhört.

Also ohne Publikum.

Genau, mit riesigen Abständen, aber vor einer Kommission, der unter anderem der amtierende und der kommende Intendant der Oper Leipzig angehören. Toll, dass der Übergang so gut und harmonisch funktioniert. Das ist keine Selbstverständlichkeit und macht mich zuversichtlich für die Zukunft der Musikalischen Komödie.

Sie hatten 119 Bewerbungen – das ist eine Menge und stimmt auch fürs Genre zuversichtlich.

21 haben wir für die erste Runde eingeladen, 19 sind gekommen, leider war darunter keine Frau. Aber das Niveau ist vielversprechend. Wir müssen jemanden finden, der die Tradition des Orchesters und des Hauses respektiert und eine eigene Handschrift und frischen Wind mitbringt.

Wie geht es jetzt weiter?

Schwer zu sagen.

Warum?

Weil für Runde zwei szenische Proben mit Orchester vorgesehen sind und für Runde drei reguläre Vorstellungen vor Publikum. Bei beidem wissen wir nicht, wann das wieder geht. Aber wir lassen uns nicht hetzen und haben auch noch ein Jahr Zeit.

Auf der Bühne wird bereits geprobt.

Ja, aber noch nur mit Klavier.

Wofür?

„Gräfin Mariza“, die Ulrich Wiggers, der Regisseur der wunderbaren „Herzogin von Chicago“, Corona-konform einkürzt.

Wann wird das vor Publikum gespielt?

Keine Ahnung, geplant ist die Premiere für den 21. April.

Und die Eröffnung des Hauses?

Für Anfang des Monats – noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es klappen kann.

Was sagen Sie zum neuen Saal?

Er ist ein Geschenk, ein Wunder, ein Symbol für eine Zukunft, in der wir hoffentlich bald wieder zum normalen Spielbetrieb zurückkehren.

Wie ist die Akustik?

Vielversprechend! Fürs Orchester stehen noch Akustikproben an – zwei für jeweils eine Hälfte wegen der Corona-Abstände. Aber viele Musiker sind schon im Graben gewesen und haben sich einzeln oder in ihren Gruppen mit den neuen akustischen Gegebenheiten vertraut gemacht. Bisher sind alle begeistert. Man hört sich selbst und die Kollegen im Graben sehr gut. Und im Zuschauerraum klingt es auch sehr klar und warm.

Von Peter Korfmacher