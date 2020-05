Der konkurrenzlose König der Hirngespinste würde 300 Jahre alt

Leipzig

Nichts lag Münchhausen mehr im Blut als das Fabulieren. Veranstaltete er eine seiner berühmten Gesellschaften, so band er Gästen mit Vorliebe einen Bären auf, indem er sie mittels hanebüchener Geschichten hinters Licht führte. Weil er leidenschaftlich gern in seinen Wäldern pirschte, handeln etliche seiner abstrusen Berichte vom Gewerbe des Waidmannes. Erinnert sei an die Erzählung vom Hirsch, dem er Kirschkerne in den Kopf schoss, aus denen ein Baum wuchs. Oder an die Hatz auf einen achtbeinigen Hasen, der angeblich über vier Pfoten auf dem Rücken und vier weitere an der Unterseite seines Leibes verfügte.

Allerhand Jägerlatein

Da Münchhausen Karriere als Offizier machte, verwundert es wenig, dass sich neben allerhand Jägerlatein in seinen Fantastereien Themen aus dem militärischen Bereich finden. Darunter ragt die Story vom Soldaten heraus, der auf einer Kanonenkugel reitet und die Positionen der Feinde ausspioniert.

Anzeige

Filme bis in die Gegenwart

Diese tollkühne Aktion bildete das Filetstück eines UFA-Farbstreifens von 1943, in dem Hans Albers den Lügenbaron verkörperte. Das Drehbuch zu der Produktion mit vielen Spezialeffekten lieferte Erich Kästner, dem die Nationalsozialisten Schreibverbot erteilt hatten. Lediglich dank einer Sondergenehmigung von Propagandaminister Goebbels durfte er das Skript verfassen. Das Thema Münchhausen inspirierte Filmemacher bis in die Gegenwart. 2012 sendete die ARD einen Zweiteiler über den vermeintlichen Abenteurer mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle.

Weitere LVZ+ Artikel

Gewitzter Conferencier

Münchhausen war ein Entertainer des 18. Jahrhunderts, ein überaus gewitzter Conferencier, der in seinem Salon das Publikum bannte und bezauberte. Ähnliche Eloquenz und sprachliche Eleganz bescheinigte man später Oscar Wilde. Doch im Gegensatz zum britischen Meister des Apercus und Bonmots brachte er seine Prahlereien und Schwindeleien nicht zu Papier, sondern begnügte sich damit, sie im Bekanntenkreis auszuschlachten. Seine Besucher schnappten die Flunkereien auf und verbreiteten sie mündlich weiter. Unter denen, die bei ihm tafelten und über die von ihm aufgetischten Märchen lachten, gehörte der Universalgelehrte Rudolf Heinrich Raspe, der als Professor für Altertümer am Collegium Carolinum in Kassel unterrichtete. Nach Unterschlagungen bei der Verwaltung des Münzkabinetts musste der Forscher Hals über Kopf nach England türmen, wo er bis zu seinem Tode ausharrte. Dort veröffentlichte er 1785 eine auf anonymen Publikationen fußende Übersetzung von Münchhausiaden, die sich gut verkaufte und dem Autor zu schnellem Reichtum verhalf. Kurz darauf übertrug Gottfried August Bürger das Werk ins Deutsche und ergänzte es um etliche Anekdoten.

Neuerscheinung bei Faber & Faber Quelle: Faber&Faber

Wunderbar kauzige Illustrationen

Das jetzt mit wunderbar kauzigen Illustrationen des Leipziger Grafik-Professors Thomas M. Müller neu gedruckte Opus bescherte Bürger indes seinerzeit im Gegensatz zu Raspe keinerlei Glück. Der Dichter gelangte finanziell auf keinen grünen Zweig und starb ungeachtet seiner berühmten Balladen in tiefer Armut.

Ehe-Katastrophe

Natürlich bekam Münchhausen Wind von den Erfolgen, die andere mit seiner Kreativität einheimsten. Die Triumphe erbosten ihn, weil er im Alter durch eine Dummheit fast sein gesamtes Vermögen einbüßte. Als seine Frau nach mehr als 40 Ehejahren starb, warb er naiv um einen Teenager, der sein Patenkind war. Er heiratete das Mädchen 1794, doch die Partnerschaft mündete in einer Katastrophe. Münchhausen forderte bald die Scheidung, doch der sich endlos hinziehende Gerichtsprozess fraß seine Geldreserven auf, so dass er sich von seiner Residenz in Bodenwerder an der Weser trennen musste. Er übertrug das Gut seinem Neffen, erhielt aber im Gegenzug unbegrenztes Wohnrecht.

Herrliche Einblicke im Museum

Im niedersächsischen Bodenwerder ist Münchhausen allgegenwärtig. Im Rathaus der Stadt wurde er 1720 geboren, im Grottenpavillion im Berggarten feierte er rauschende Feste, in der romanischen Klosterkirche des Sprengels Kemnade findet sich sein Grabmal. Überall erinnern Springbrunnen und Skulpturen an den großen Sohn des Ortes. In der sogenannten „Schulenburg“ errichtete man ihm eine unkonventionelle Gedenkstätte. Entgegen sonst üblicher konservatorischer Richtlinien darf man sich dort am Ende einer Führung in den originalen Sessel schwingen, von dem aus der Adlige einst sein Seemannsgarn zu verkünden pflegte. Außerdem genießt man von den Fenstern des Museums aus einen herrlichen Blick über das Flusstal, in dem Münchhausen mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte, nachdem er als Offizier in zwei Kriegen gekämpft hatte.

Münchhausen-Preis

Seit 1997 verleiht Bodenwerder den mit 2500 Euro dotierten Münchhausen-Preis für Menschen mit „besonderer Begabung in Darstellungs- und Redekunst, Fantasie und Satire“. Die mit dieser Ehrung verbundene Geldsumme mutet bescheiden an, aber bedeutende Bühnenkünstler akzeptierten die Auszeichnung. Den Anfang machte der Kabarettist Dieter Hildebrandt. Ihm folgten Meister des Humors und des Sketches wie Ephraim Kishon, Dieter Hallervorden, Dieter Nuhr oder Christoph Maria Herbst. Sie alle erwiesen dem konkurrenzlosen König der Hirngespinste damit uneingeschränkt ihren Respekt.

Von Ulf Heise