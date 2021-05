Leipzig

Die Quoten waren stabil. Gut 14 Millionen Zuschauer haben den neuen Münster-„Tatort“ gesehen, was einem Marktanteil von 39,6 Prozent entspricht und von diesem Ermittler-Pathologen-Team nur 2017 übertroffen wurde und selbstverständlich gar nichts über die Qualität aussagt.

Dass diese Zahl trotzdem eine Nachricht ist, liegt an Jan Josef Liefers, der den Professor Boerne spielt und gerade durch die Medien gereicht oder auch gejagt wird, weil er an der Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen mitgewirkt hat. Das sollte eine Satire sein, über die sich streiten lässt.Weil Auseinandersetzung aber Mühe macht und die Bekämpfung des Virus Ausrottungs-Phantasien in andere Lebensbereiche überträgt, riefen Twitter-User zum Boykott des Krimis auf.

Wahrheit ist Fiktion

Eine tragische Verwechslung. Sogar die „Zeit“ twitterte die Überlegung: „Ein #Tatort aus Münster kurz nach #allesdichtmachen und ausgerechnet Professor Boerne (Jan Josef Liefers) spricht über Wahrheit und Unwahrheit ...“Ausgerechnet? Nicht nur hier wurde übersehen, dass der „Tatort“ gar nicht live ist. Nein. Er wurde vorher gedreht. Mit Schauspielern.

Wir müssen damit leben, dass Axel Prahl kein richtiger Polizist ist. Und Liefers kein richtiger Gerichtsmediziner. Es ist sogar zu befürchten, dass er nicht ganz so souverän obduzieren kann, wie Boerne das im Film von sich behauptet.

Heute ist das Medizinische politisch, was zur gesellschaftlichen Hypochondrie führt. Zum Glück spielt Liefers keinen Landarzt oder, nicht auszudenken!, Bergdoktor. Womöglich würden Leute, die Liefers nicht liebhaben, auch medizinische Hilfe ablehnen.

Von Janina Fleischer