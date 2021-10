Leipzig

Raffinierte Farbkombinationen, rhythmisch ausgespielte Formen, poetische Blätter: In einer improvisierten Kabinettausstellung zeigt das Museum für Druckkunst die spannende Ausbeute eines Workshops junger Künstlerinnen und Künstler. Die Aktion führte im September neun Kreative aus Leipzig, Halle, Dortmund und Hannover, aber auch Riga und Kopenhagen zusammen, die von den Veranstaltern ausgewählt worden waren.

2018 begann die nunmehr in vierter Auflage umgesetzte Kooperation dreier künstlerischer Druckwerkstätten mit dem Technikmuseum. Das Markenzeichen des finanziell geförderten internationalen Workshops ist sein experimenteller Ansatz. In den Werkstätten in der Nonnenstraße konnten im September gemeinsam mit Fachleuten wie Maria Ondrej, Thomas Franke und Thomas Siemon Techniken des Hoch-, Tief- und Flachdrucks erprobt werden.

„Am Anfang war das experimenteller“, erinnert sich Kai Hofmann, der das Projekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Druckmuseum begleitet. „Jetzt wird vom ersten Tag an hoch konzentriert gearbeitet. Manche der Teilnehmer reisen schon mit Vorarbeiten an.“ Die Resultate der zwölf Tage überraschen auch in der Vielfalt künstlerischer Positionen von Gegenständlichem bis zum Übergang in die Abstraktion.

Zwischen Himmel und ländlicher Bebauung

Lauriane Dine balanciert filigrane Holzstrukturen gegen klare florale Formen aus, die in subtiler Farbigkeit, in Reihung und Rhythmisierung Spannung erzeugen. Als Holzstecher entwickelt Tobias Gellscheid in einem respektablen Format zwischen Himmel und ländlicher Bebauung eine beklemmende Metapher für Überwachung auf allen Ebenen. Mandy Kunze wiederum lotet im Spiel mit zarten Farben bei einem poetischen Blatt aus, das sie „Hüterin des Wassers“ nennt, eine Kombination von Radierung und Linolschnitt.

Andeutungen von Händen und Binnenformen des Gesichtes bietet Lucas Kaiser, der Lithografie mit Linolschnitt kombiniert und seine Schraffuren und Linien auf pastellfarbig gefärbtem Papier inszeniert. Debora Ando, die vorzugsweise mit Installationen arbeitet, fand auch beim Workshop einen Weg, dieser Intention treu zu bleiben, und erzeugt im Raum mit Quadraten in Reihung, Faltung und Überschneidung eine spannungsreiche Gliederung, die der Ausstellungsdramaturgie entgegenkommt.

Beeindruckend diszipliniert

Zu einer eigenwilligen Umsetzung kam Ausma Smite mit ihrer Lithografie, die Assoziationen zu einer winzigen Kamera weckt, die in menschlichen Körperhohlräumen der Plastizität innerer Organe folgt. Mit fesselnden Wiederholungen arbeitet Maren Oehling, die bei ihrem eleganten Umgang mit der verlorenen Form beim vielfarbigen Linolschnitt enormes Vorstellungsvermögen beweist. Geometrisches und organisch Anmutendes tariert Meik Brüsch beeindruckend diszipliniert in einem farbintensiven Mix verschiedener Techniken in einer Reflexion über das Miteinander fundamentaler Kräfte aus.

Alexander Mick zitiert mit seinen Lithografien Interieurs von geistiger Enge, die aus der Zeit gefallen scheinen, Langeweile, Verdruss und Beklemmung wecken. Doch sie erscheinen, gerahmt von Andeutungen folkloristischer Motive, wie teure Erinnerungen, stehen für die Auseinandersetzung des Künstlers mit Identität und Herkunft.

Info: Let’s print in Leipzig 4: bis 14. November, geöffnet Mo–Fr 10–17 Uhr, So 11–17 Uhr, Museum für Druckkunst, Nonnenstraße 38 in Leipzig

Von Ingrid Leps