Museum für angewandte Lust: Leipziger Grassi kündigt große Schau über Sexualität an

Leipzig

Die Kurven zeigen nach oben im Grassimuseum für Angewandte Kunst – wie an der Börse, wo der DAX am Mittwoch ein neues Rekordhoch erreichte. Doch während dort viel Luft gehandelt wird, hat man es am Johannisplatz natürlich mit realen und höheren Werten zu tun. 2808 Objekte aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design, Grafik, Buch und Fotografie im Gesamtwert von 1,6 Millionen Euro kamen 2019 neu ins Museum, der allergrößte Teil als Schenkungen – ein Allzeit-Hoch für das Haus. 126 Stücke davon wurden angekauft.

24.000 Besucher bei der Bauhaus-Schau

Einen Rekord habe es im vergangenen Jahr auch bei der Besucherzahl gegeben, informierten Direktor Olaf Thormann und seine Stellvertreterin Anett Lamprecht bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Exakt 90.369 wurden gezählt, 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Gäste zog mit rund 24.000 die Bauhaus-Schau an. Thormann sagt das fast schon entschuldigend, man verschreibe sich ja gerade nicht der Ideologie des Schneller, Höher, Weiter.

Eine der Neuerwerbungen, der „Astronaut“ aus Glas von Carl Bens aus Halle, angekauft bei der jüngsten Grassimesse, soll sich im Rahmen einer Meisterschüler-Präsentation (5. Februar bis 1. März) subversiv mit rund 100 weiteren Glasobjekten in die Dauerausstellung schmuggeln. Eisblaue Pinguine, Schneebälle, Löwen und Affen zwischen den historischen Objekten, das klingt nach einem witzigen Wechselspiel.

„6UL“

Ausstellungshöhepunkt dieses Jahres dürfte „6UL“ werden – ein Titel, der sich vermutlich erst mit seinem zweiten Teil erschließt: „Lust und Begehren in Kunst und Design“ (29. April bis 27. September). Die Ausstellung soll die Vielfalt sexueller Themen mit gattungsübergreifenden Werken international bekannter Künstlerinnen und Künstler aufgreifen. Bewusst ignoriere man dabei jegliche Grenzziehung zwischen bildender und angewandter Kunst, so Thormann. Und keineswegs gehe es hier darum, eine harmlose „Summer of Love“-Show zu veranstalten. Gezeigt werden soll unter anderem, wie aktuelle Debatten um biologische und soziale Geschlechterrollen, Machtstrukturen und sexuelle Gewalt künstlerisch reflektiert werden.

Auch Vivienne Westwood vertreten

Vier Kapitel sollen aufgeschlagen werden: „Lust und Leidenschaft“, „Verwandlung und Vielfalt“, „Macht und Missbrauch“ sowie „Eros und Endlichkeit“. Die Kunstwerke kommen aus halb Europa, unter anderen von den Britinnen Sarah Lucas und Vivienne Westwood oder dem Leipziger Julius Hofmann.

Die Schau wird kuratiert von Bettina Ruhrberg, Direktorin des Mönchehaus Museums in Goslar. Eingebunden ist auch das Leipziger Künstlerduo Günther Meyer (bestehend aus Uwe Karsten Günther vom Laden für Nichts und dem Schriftsteller Clemens Meyer). Sie kreieren eine begehbare Raum-in-Raum-Installation, die als „work in progress, in dem Stereotype, Ironie und Neodadaismus aufeinandertreffen“ angekündigt ist.

Grassimesse vor 100 Jahren gegründet

Gastland der Grassimesse (23. bis 25. Oktober), die vor 100 Jahren gegründet wurde, ist in diesem Jahr Litauen. Es folgen die Ausstellungen „ Murano. Farbe Licht Feuer“ (7. November bis 15. August 2021) sowie „Reklame. Verführung in Blech“ (26. November bis 9. Mai 2021).

Noch Fragen? Kein Problem. Im neuen Format „Sprechstunde“ steht Museumsdirektor Olaf Thormann für Gespräche zur Verfügung. Erster Termin ist am 6. Februar um 16.30 Uhr.

Die nächsten Termine

23. Januar, 18 Uhr: Live-Podcast Grassi Friends feat. mimimi.kollektiv; 2. Februar, 11–17 Uhr: Familienwinterzeit; 5. Februar, 16 Uhr: Meisterschüler-Präsentation von Carl Bens; 5. Februar, 18 Uhr: Vortrag „ Art déco und heutige Konsumwelten“ von Wolfgang Ullrich; 6. Februar, 16.30 Uhr: Sprechstunde mit Olaf Thormann; Grassi Museum, Johannisplatz 5–11, geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst