Leipzig

„So ganz genau weiß niemand, was Volksmusik eigentlich ist. Und wer sie macht.“ Steffen Schleiermacher beginnt den zweiten Musica-Nova-Konzertabend am Dienstag im Grassi-Museum, als hätte er die Bühne am Vorabend nur für eine kurze Pause verlassen. Standen ihm am Montag bei „Volksmusik I“ im Rahmen des Bachfestes Sopranistin Julia Sophie Wagner, Flötist Ralf Mielke und Violinist Andreas Seidel zur Seite, bestreitet Schleiermacher den Dienstagabend mit „Volksmusik II“ alleine am Flügel. Auf Charles Ives vom Vorabend folgen Béla Bartók und Komitas Vardapet. „Die Verarbeitung von Volksmusik in der Kunstmusik war damals nichts Neues. Aber die beiden haben ernst gemacht“, erzählt Schleiermacher in den Moderationspausen. „Sie sind dorthin gegangen, wo die Musik gemacht wurde.“

Mit Grammophon und Wachswalze: Volksmusik einfangen

Béla Bartók, geboren im heute rumänischen Nagyszentmiklós, zog mit Grammophon und Wachswalze los, um den Bauern in abgelegenen Dörfern in einem sozial herausfordernden Unterfangen ihre Lieder abzuringen. „Diesen gesammelten Schatz hat er in sein Oeuvre einfließen lassen“, erklärt Schleiermacher. Das Programm wechselt zwischen den beiden Komponisten hin und her, stellt ihre musikalische Aufbereitung des Dagewesenen gegenüber. Beiden begegnet Steffen Schleiermacher auf den Tasten mit einer gewissen Distanz, lässt den Draufblick von Kunstmusik auf Volksmusik durchschimmern, entwickelt dadurch aber auch eine schwebende Melancholie: Sowohl Bartók als auch Komitas blieben in ihren Betrachtungen immer einen Schritt entfernt, ließen sich in ihren Kompositionen nicht ganz und gar in die Volksmusik hineinziehen, die ihren ureigenen Regeln folgte.

Von der Unbedarftheit in die Dunkelheit

Komitas Vardapet ist der religiöse Name des als Soghomon Gevorki Soghomonian geborenen armenischen Priesters. „Er hat viel für Chöre komponiert, ihm ging es um die musikalische Bildung.“ Daraus erwuchsen die „Zwölf Stücke für Kinder“ im Jahr 1910. Steffen Schleiermacher spielt sie ineinander übergehend. Von schelmischen, vorwitzig sprunghaften Motiven arbeitet er sich in ernsthaftere, nachdenklichere Variationen der eingeführten Melodien vor. Dunkelheit bricht durch, verzerrt, rumpelnd in der Mittellage, fegt die anfängliche Unbedarftheit weg.

Dunkelheit war es, die Komitas kompositorisch verstummen lassen sollte. Am „Roten Sonntag“ im April 1915 wurde er in ein Konzentrationslager verschleppt, im Zuge des Genozids an den Armeniern. Obwohl er überlebte, distanzierte er sich nach seiner Rettung von der Musik, starb 1935 vergessen in einer Nervenheilanstalt in Frankreich.

Am ersten Volksmusik-Abend im Grassi: Julia Sophie Wagner singt Charles Ives, begleitet von Steffen Schleiermacher. Quelle: Dirk Knofe

Rohe Botschaft: Weihnachten im Juni

Weihnachten im Juni bringt Béla Bartók anschließend – nichts Ungewohntes für Bachfestbesucher. Aber diese Rumänischen Weihnachtslieder aus dem Jahr 1918 haben für westeuropäische Ohren so gar nichts Besinnliches. Schwungvoll tänzelnd, dann wieder ungezügelt stampfend – aus der frohen wird eine rohe Botschaft, die sich Bahn bricht. Schleiermacher bearbeitet die Tasten wie hypnotisiert vom Kern des Treibenden, wird ausführendes Organ eines fernen Musikgeistes. Wucht und Präzision treffen aufeinander, Verkündung und Kontemplation reiben sich.

Komitas schließt den Abend, mit Sieben Liedern von 1911. Vom wuchtigen Weihnachtsgeist geht Schleiermacher über in eine nachdenklichere Stimmung. Töne platzen wie Seifenblasen, hell und durchsichtig. Sprechende Titel wie „The Moon under the Mountain“ enthüllen ein Suchen nach Halt, nach Endgültigkeit, nach Tiefe. Schleiermacher legt sie hinein, in seine Interpretation, die Tiefe. Mahnend und immer noch mit vorsichtiger Distanz den prägenden Erfahrungen gegenüber, die Komitas und Bartók auf ihrer Suche nach der Volksmusik gemacht haben müssen.

Von Katharina Stork