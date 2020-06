Leipzig

Es gab wohl keine musikalische Schule, die so wirkungsmächtig wurde wie die zweite aus Wien um Schönberg und seine Schüler Berg und Webern. Die drei prägten über weitere Schüler und Enkelschüler Generationen der Moderne und spalteten die Musikwelt in rückhaltlos Gläubige und erbitterte Feinde. Und doch war der Gegenstand der Anbetung wie der Ablehnung ästhetisch nie so klar umrissen, wie die Grabenkämpfe des 20. Jahrhunderts glauben machen könnten.

Über die ist die Musik in den Hintergrund geraten, weshalb Steffen Schleiermacher als Moderator am Klavier und der Klarinettist Matthias Kehrer sie am 16. Juni in der Pfeiler-Halle des Grassi-Museums erneut zur Diskussion stellen.

Anzeige

Welten unverbrauchter Klänge

Und dabei mit manchem Vorurteil aufräumen. Etwa mit dem, sie sei grundsätzlich sperrig, die Musik der zweiten Wiener Schule, verkopft, mutwillig, unnahbar. Doch zwischen den emblematischen Werken, Schönbergs Klavierstück op. 33 a etwa oder Weberns Variationen op. 27, und denen Alban Bergs, Hanns Jelineks, Natalia Prawossudowitschs, Hanns Eislers, Jozéf Koflers, Josef Matthias Hauers und Egon Wellesz’ tun sich ganze Welten unverbrauchter Klänge auf: schöne und schräge, sinnliche und geistreiche, gestrenge und sanfte.

Weitere LVZ+ Artikel

Live und gemeinsam vor Publikum

Das Konzert ist Teil des Schleiermacher-Festivals im Grassi, das in diesem Jahr unter dem Motto „ Wahlverwandtschaften“ im Bachfest aufgehen sollte. Schön also, das von Leipzigs wichtigstem Musikfestival auch noch etwas vor richtigen Publikum stattfindet, live und gemeinsam.

16.6., 2020, 20 Uhr, Pfeiler-Halle des Grassi-Museums. Restkarten: Abendkasse. Online reservierbar unter webmaster@neue-musik-in-leipzig.de.

Von Peter Korfmacher