Leipzig

Da hat Corona schon wieder einen dramaturgische Setzung zertrümmert: Steffen Schleiermachers Konzert mit dem Ensemble Avantgarde zur jenseitigen Volljährigkeit des Komponistenkollegen Luciano Berio im letzten Jahr wie so vieles der Pandemie zur Opfer. Drum ist es nun also dem 19. Todestag gewidmet – an dem es nicht stattfindet. Denn heuer fällt der 27. Mai in diesem Jahr nicht auf einen Mittwoch, kommt also für die Musica nova nicht in Frage.

Luciano Berio (1925-2003) Quelle: Marinitsch

Aber knapp 19 Jahre sind als Jubiläum erstens so schräg, dass es dem humorbegabten Berio gewiss gefallen hätte. Und zweitens geht es in der Musica nova ohnehin um etwas Anderes: Der 1925 geborene „Luciano Berio war einer der wichtigsten Komponisten Italiens im 20. Jahrhundert. Vielleicht war er sogar der wichtigste“, führt Schleiermacher aus. Auf jeden Fall war er über Jahrzehnte einer der meistgespielten. Auch und gerade in Deutschland, wo seine Musik trotz oder wegen der sinnlichen Einschlüsse in den Kristallen der reinen Neutöner-Lehre die Spielpläne der einschlägigen Festivals mitprägte.

Einaudis Lehrer

Doch beinahe unmittelbar nach seinem Tod ereilte Berio das Schicksal vieler zu Lebzeiten sehr präsenter Kollegen: Praktisch über Nacht verschwand der allergrößte Teil seines überreichen und alle denkbaren Gattungen abdeckenden Œuvres in den Archiven. Und wie bei nicht mehr ganz so vielen seiner Kollegen ist dies im Falle Berios doch ziemlich schade – auch wenn sein Vermächtnis der Umstand verdunkelt, dass er der Lehrer Ludovico Einaudis war.

Dabei führt durchaus eine klingende Sput vom Großen zum Jüngeren. Schleiermacher sagt es, und führt dabei den Verlegerspross gewiss nicht im Sinn, so: „Die Italiener kommen doch eigentlich immer von der Oper, vom Gesang.“ Und so durchziehen melodische Schemen, Gespinste, Floskeln nicht nur das pianistische Nichts des Schülers, sondern auch das Werk Luciano Berios.

Elektronische Gründerzeit

Naja, vielleicht nicht „Momenti“ von 1960 und „Perspectives“ von 1957, elektronische Musik der Gründerjahre. Klänge aus einer Zeit, als in Paris bei Boulez, in Köln bei Stockhausen oder in Mailand bei Berio noch tonnenschwere Gerätschaften Klänge erzeugten, wie Trio sie wenige Jahrzehnte später aus dem singenden Taschenrechner schüttelte. Das blubbert und knarzt, flatuliert und tzschwirbelt, dengelt, rauscht und zwürbt, dass es eine Freude ist.

Der Forschergeist, mit dem Berio da vor über 60 Jahren an den Reglern drehte, mit der Schere die Tonbänder zerlegte, um sie anders zu verkleben, geht angesichts der hörbaren Ausbeute von unendlich viel Arbeit anrührend zu Herzen. Und ist in Ipke Starkes Raumklang-Arrangement dabei in jedem Moment aufregend: Diese Generation nahm in diesen Jahren die Bezeichnung „Neue Musik“ noch verdammt ernst. Und wie ließe sich konsequenter Neues erschaffen als mit Klängen, deren innere Struktur, deren Farbe schon in der Hand ihres Schöpfer liegen?

Durch und durch Musiker

Im anständig besuchten Mendelssohn-Saal kommt die Botschaft an: So seltsam es sein mag, im Konzertsaal Lautsprechern zu lauschen und ihnen hernach den verdienten Applaus zu spenden – diese Pioniermusik ließ in den Jahrzehnten danach keinen Ton auf dem anderen. Und ohne die Vorarbeit Berios und seine visionären Kollegen wären Kraftwerk und Pink Floyd, Peter Gabriel und Yello, wäre fast die ganze heutige Unterhaltungsmusik nicht denkbar.

Zum Hören allerdings sind derlei Basteleien auf Dauer dann doch keine Freude. Zum Spielen schon gar nicht. Und da Berio durch und durch Musiker war, hatte er durchaus auch die Interpretinnen und Interpreten im Sinn, die Manns und Fraus genug waren, sich seinen Kompendien undankbarer Zumutungen zu stellen.

Volksliedhafte Schönheit

Der Gitarrist Martin Steuber zum Beispiel, der Berios „Sequenza XI“ (entstanden 1987/88, da war der Meister bereits unauffällig in postmoderne Nebenstraßen abgebogen) großartig spielt, virtuos, angemessen sinnlich, so streng wie nötig, so verspielt wie möglich – dabei aber recht verkniffen dreinschaut. Oder Matthias Kreher, der das schlichte wie knappe und ehrlicherweise keinerlei Zumutung enthaltende „Lied für Klarinette“ von 1982 zu volksliedhafter Schönheit führt. Oder Andreas Seidel und Nathalie Schmalhofer, die die gewitzten, virtuosen, pädagogisch wertvollen, versonnenen und funkelnden Miniatur-„Duette für 2 Violinen“ (1979/83) mit virtuosem Charme zum Hörer tragen. Oder Steffen Schleiermacher selbst, der mit seinem Klavierpartner Josef Christof Berios „Memory“ in der 73er Fassung für zwei Klaviere zur Eröffnung dieser Musica nova spielt.

Da spiegeln sich auf einer Klangfläche, die wie ein Vexierbild schillert und doch rätselhaft gleich bleibt, Fetzen, Floskeln, Relikte älterer Musik: Barockes, Opernhaftes, jeweils so knapp nur, dass das Gefühl von Vertrautheit niemals bestätigt wird. Wunderbar feinsinnig gespielte wunderbar geistreiche Musik. Eine, die sich, wie Schleiermacher anregt, tatsächlich anböte, sie zum 20. Todestag im kommenden Jahr noch einmal anzusetzen. Dann aber in der Version für zwei Klaviere und Orchester, die er und Christof 1992 zum ersten und bisher letzten Mal im Gewandhaus gespielt haben. Wie die Spielpläne im Moment aussehen, stehen die Chancen dafür beim Gewandhausorchester bei 0 und beim MDR bei 13,45 Prozent. Aber schön wär’s schon ... weil Berio (fast) immer so schön ist.

Mehr Schleiermacher gibt’s am Samstag, 19. März, ab 20 Uhr im Gewandhaus: Dann heben Dennis Russell Davies, die Bigband des Hessischen Rundfunks und das MDR-Rundfunkorchester im „Expeditionskonzert“ Steffen Schleiermachers „Abstand!“ aus der Taufe, dazu stehen Werke von Rolf Liebermann, Mátyás Selber/John Dankworth und Wolfgang Dauner auf dem Programm. Karten (17–44 Euro) gibt’s auf mdr.de/konzerte oder unter Tel. 0341 94676699.

Von Peter Korfmacher