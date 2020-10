Leipzig

„The Weight of Silence“. Das Gewicht der Stille. Still ist da gar nichts in Johanna Ruotsalainens Uraufführung in der Musica Nova am Mittwochabend. „Es ist einfach ein Stück Musik“, moderiert es Steffen Schleiermacher an. Und zwar ein ganz erstaunliches. Mit dem für Ensemble komponierten Stück beschließt die Finnin als Zweite das Hanns-Eisler-Stipendium, kann der eigenen Uraufführung jedoch nicht beiwohnen. Aus gesundheitlichen Gründen. Ob der Mitschnitt die atmosphärische Dichte, die das Ensemble Avantgarde unter Schleiermachers Leitung kreiert, übertragen kann, ist fraglich.

Hysterisches Weglaufen vor der Ruhe

Das ganze Stück gerät wie ein hysterisches Weglaufen vor der Ruhe, dschungelartig verflechten sich die Stimmen von Streichern, Holz- und Blechbläsern. Schleiermacher taktiert umsichtig, lässt die Naturgewalt der Instrumente für sich sprechen. Heisere Luft, die Klarinette und Querflöte hinausschicken, beinahe angsterfüllt wimmernde Geigen – all das lässt die drohende Stille wie eine Bürde, etwas unbedingt zu Vermeidendes wirken. Bis alles abebbt und in begeisterten Applaus mündet.

Anzeige

Eisler-Stipendiatin Johanna Ruotsalainen. Quelle: Andre Kempner

Der erste Musica-Nova-Abend im Mendelssohnsaal seit März steht ganz im Zeichen Hanns Eislers, beginnend mit seiner Klaviersonate Opus 1, dem „Gesellenstück“, das seinen Meister Arnold Schönberg so verzückte. Charlotte Steppes spielt sie mit glasklarem Ansatz, hin- und hergeworfen zwischen gewaltigem Forte und nachdenklicher Zurückgenommenheit. Mal lässt sie Töne wie Seifenblasen platzen, mal katapultiert sie den Klang in den Saal hinaus.

Groteske Kantate: Tagebuch Opus 9

Ist in dieser Klaviersonate beim ersten Hören ein vertrautes System zu ertasten, so hinterlässt Eislers Tagebuch Opus 9 viele Fragezeichen. So grotesk ist diese kleine Kantate für Frauenterzett, Tenor, Geige und Klavier. Eisler zitiert darin aus Briefen von Schönberg, nach dem Bruch zwischen Meister und Schüler. Er ironisiert die banalen Aussagen, garniert sie mit Intermezzi, in denen sich tänzerische Motive ihren Weg bahnen wollen und doch nie zum Ziel kommen. Sopran Julia Sophie Wagner, Mezzosopran Marie-Luise Dreßen und Alt Inga Jäger leihen den bizarren Texten ihre herrlich ausgewogenen Stimmen, verweben sie mühelos ineinander. Patrick Grahl lässt seinen Tenor in den Einwürfen metallisch hell strahlen.

Patricia Martinez ist die nächste Hanns-Eisler-Stipendiatin

In einer Videobotschaft stellt sich schließlich die nächste Hanns-Eisler-Stipendiatin vor: Patricia Martinez, Spanierin, lebt im argentinischen Buenos Aires. Mit „Tenouos Brilliance“ aus dem Jahr 2007 gibt das Ensemble Avantgarde einen Einblick in ihr Werk: Mal schrill, mal leicht gehauchte Töne, mal rumpelnd. Unter allem liegt ein unverständliches, hineinkomponiertes Murmeln der Musiker. Und auch das verebbt in gespannter Stille.

Von Katharina Stork