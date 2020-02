Szenisch erstklassig: Cusch Jung inszeniert John Kanders „Kuss der Spinnenfrau“

Leipzig

Besser als MuKo-Chefregisseur Cusch Jung im Bühnenbild seines Technischen Direktors Frank Schmutzler kann man den „Kuss der Spinnenfrau“ wohl nicht inszenieren. Beklemmend rauschhaft durchdringen sich da im Westbad-Interim die Welten: das Gefängnis-Grauen der Folter und der Erniedrigung und die Filmwelt, in die der schwule Schaufenster-Dekorateur Molina sich flüchtet, der hier einsitzt, weil er sich einem Minderjährigen unsittlich angenähert haben soll. Der Kontrast zwischen geträumtem Glamour und realer Hölle, das greift in der klaustrophobischen Enge der Zellenhälften dem Betrachter an die Kehle.

Ausgang Tod

Zumal Jung es versteht, die Gewalt, der Molina, sein Zellen-Genosse Valentin und all die anderen im Geheimgefängnis der argentinischen Militär-Junta ausgesetzt sind, beinahe körperlich spürbar zu machen. Durch den schneidenden Klang seiner eigenen Stimme als zynischer Gefängnisdirektor. Durch Andeutungen von Schlägen und Demütigungen, Folter und Ausgeliefertheit. Durch Geräusche und Licht, Worte und Gesten. Vom ersten Moment an – eigentlich schon vor Beginn der Premiere im ausverkauften Westbad am Samstagabend ist klar: Aus dieser Hölle gibt es kein Entrinnen. Der einzige Weg hinaus ist der „Kuss der Spinnenfrau“. Und der ist in Molinas Kintopp-Parallelwelt nichts anderes als der Tod.

Persönlichkeit statt Abziehbild

Molina, das ist im Westbad der US-Musicaldarsteller Gaines Hall. Und ihn zu sehen, wie er liebt und leidet, scherzt und schmachtet, posiert und palavert, trauert und träumt, lohnt allemal den Besuch der drei ansonsten ziemlich langen Stunden. Weil er der geschundenen Kreatur die Würde belässt, sein gepeinigter Schwuler nicht Abziehbild wird, sondern Persönlichkeit bleibt, die plüschige Grandezza seines Bühnentodes als Theater-Coup durchgeht. Überdies spielt Hall seine Partner nicht an die Wand. Nicht den eindimensionalen Valentin Friedrich Raus, nicht die brutalen Gefängniswächter Radoslaw Rydlewski und Milko Milev, auch nicht den gekonnt in Einzelcharaktere aufgebrochenen Chor. Und so ist dieser „Kuss der Spinnenfrau“ dramaturgisch ein ziemlich großer Wurf.

Zum Musical gehört die Musik

Eine große Musical-Produktion ist er nicht. Denn zum Musical gehört, der Name lässt es vermuten, auch die Musik. Und mit der ist es in den einschlägigen Werken des John Kander, Jahrgang 1927, so eine Sache. Gewiss kann er auf der Haben-Seite diesen oder jenen Genie-Streich verzeichnen zwischen „Cabaret“, „ Chicago“ und „ New York, New York“. Aber selbst da fällt auf, dass Kander seine Melodien notgedrungen recht ökonomisch einsetzt. Im Rest seiner 15 Musicals kommen kaum welche vor. Im „Kuss der Spinnenfrau“ sind sie nicht vorgesehen – und falls doch, macht ihnen die Übersetzungs-Prosa mit Zwangsreimen des Michael Kunze den Garaus.

Unausgegorene Mikrophonierung

Das muss nicht schlimm sein. Viele Erfolgsmusicals kommen ohne aus. Und wenn es um zündende (im konkreten Fall lateinamerikanische) Rhythmen geht und um üppige Arrangements, dann ist Kander eine sichere Bank. Aber in der Westbad-„Spinnenfrau“ sitzt es sich auch auf der nicht bequem. Das liegt vor allem im ersten Akt an der unausgegorenen Mikrophonierung, die dem hinter der Bühne positionierten fabelhaften Orchester der Musikalischen Komödie unter der Leitung Christoph-Johannes Eichhorn zu wenig Luft lässt und die Gesangsstimmen zu weit in den Vordergrund zieht.

Doppelt schade

Das ist doppelt schade. Weil so erstens viel vom Klangfarben-Prunk des Orchesters verpufft, die silberrosigen Glöckchen-Klänge, der süffige Streicherschmelz, ja selbst die Blechbläser allzu oft untergehen im Sog der gruseligen Synthesizer-Sounds und der giftig übersteuerten Gesangsstimmen. Und zweitens genau die, die übersteuerten Gesangsstimmen, auf weiten Strecken keine Freude verbreiten.

Grausige Texte

Hall muss sich auch diesbezüglich nicht viel vorwerfen lassen. Sein Tenor ist etwas flach, aber sicher. Mit ein wenig mehr Schmeichelei in der Verstärkung könnte man damit gut leben. Das gilt wahrscheinlich auch für den Valentin-Tenor Friedrich Raus. Obschon der so viel Wert auf die grausigen Texte legt, dass Musik hier keine Chance mehr hat, da kann er noch so zart sein Falsett säuseln lassen.

Ingrid Steegers „Klimbim“

Doch spätestens bei den vokalen Exaltationen Anke Fiedlers kippt die düstere Magie dieses Musicals ins Parodistische. Fiedler muss sich technisch nicht viel vorwerfen lassen. Ihre Intonation ist sicher, und im zweiten Akt entwickelt sie sogar so etwas wie Volumen. Aber auch dann bellt sie zusammenhanglos Silben heraus wie weiland Ingrid Steeger in „Klimbim“. Das zerrt nach wenigen Takten bereits an den Nerven und wird nur bedingt dadurch abgefedert, dass sie fabelhaft tanzt und in den vielen Kostümen Aleksandra Kicas eine ausgesprochen gute Figur macht.

Musikalische Defizite

Wie groß die musikalischen Defizite dieses Gastes sind, zeigt der direkte Vergleich mit den beteiligten Ensemble-Mitgliedern: Sowohl und vor allem Nora Lentner als Valentins Freundin Marta als auch Angela Mehling als Molinas Mutter schlagen in ihren Mini-Partien auf der anderen Seite der Grenze zwischen Stimmbesitz und Gesang eindrucksvoll ihre Pflöcke ein.

Und so ist am Ende trotz allem der erhebliche Applaus doch noch berechtigt für dieses ziemlich gute Stück mit ziemlich schlimmer Musik.

