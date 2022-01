Leipzig

Dass auch 2022 eine Menge hörenswerter Musik von Leipziger Bands sowie Solokünstlerinnen und -künstlern erscheinen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Fünf davon stellen wir an dieser Stelle vor – schließlich ist Vorfreude bekanntlich die schönste Freude.

1. Baby of the Bunch

„Wir sind stolz und eingebildet. Wir wollen, dass alle uns hören und angucken“, sagen Baby of the Bunch in aller Bescheidenheit über sich selbst. Und das können sie sich auch leisten, denn Sängerin Bronte sowie ihre Mitstreiterinnen Valentina (Schlagzeug), Finja (Bass) und Luca (Synthesizer) haben bereits auf ihren beiden EPs „The Garden of Eden“ (2018) und „I’m not the type of girl your mom would like“ (2019) bewiesen, mit wie viel Klang- und Wortgewalt sie sich ins musikalische Vergnügen stürzen.

Selbstbewusst und -ironisch treten die vier auf, ihre Songs sprühen nur so vor punkrockiger Energie, so auch die jüngst veröffentlichte Single „Make Out“. Bisweilen mischt sich aber auch eine melodischere, gefühlvollere Nummer darunter. Ihr kommendes Debütalbum verspricht eine Mischung aus beidem zu werden: „Pretty but it has no use“ heißt die Platte und soll am 22. April nach einigen Verzögerungen endlich erscheinen. Im Rahmen dessen wird es am am gleichen Tag ein Release-Konzert im Tanzcafé Ilses Erika geben.

2. Bianca Aristía

R’n’B/Soul mit Pop-Einschlag und einer Prise Jazz – so lässt sich die Sound-DNA von Bianca Aristía in aller Kürze zusammenfassen. Bianca Böhme, so ihr eigentlicher Name, stammt aus Annaberg-Buchholz, studierte an der HMT Leipzig Gesang, nahm an der Casting-Show „The Voice of Germany“ teil und veröffentlichte 2019 bereits ihr erstes Album „Rise“. In diesem Jahr nun soll das zweite folgen.

Sollte die letzte Single „Only Wanted You“ repräsentativ dafür sein, ist das schon mal ein optimistisch stimmendes Zeichen. Was den Song von denen der Debüt-LP unterscheidet, ist der kräftigere, präsentere Klangteppich, die Stimmung erinnert etwa an US-Rapper Drake. Die nächsten Singles werden zeigen, wohin die musikalische Reise mit dem noch unbenannten Album, für das es noch keinen Termin gibt, konkret gehen wird.

3. beppo & pete

Sie würden gar nicht erst probieren, mit ihrer Musik den Durchbruch zu schaffen, verrieten beppo & pete schon vor einigen Jahren dem Hip-Hop-Magazin Backspin: „Wir wollen es uns höchstens in einer kleinen Ecke gemütlich einrichten und dort konstant Output produzieren.“ Und das haben sie auch getan: Das Rap-Duo brachte seit 2017 zwei gemeinsame Alben sowie eines mit dude26 unter die Menschen.

Ihrem Sound sind sie seitdem treu geblieben: Auf entspannten, Sample-basierten Beats im Stile der goldenen Hip-Hop-90er reflektieren sie in ihren Texten über die Musik, den Alltag und das Leben – oder kicken einfach ein paar lässige Rhymes. Wer sich in die Diskografie einhört, dürfte sich sofort an die frühen Tage des deutschen Rap erinnert fühlen, als Autotune und Modus-Mio-Style noch in weiter, weiter Ferne lagen. Das neue Album der beiden soll im Spätsommer 2022 erscheinen.

4. Me on Monday

Wenn ein Song von Me on Monday anläuft, möchte man am liebsten das Skateboard rausholen und ein paar Runden in der Half-Pipe drehen. Denn tatsächlich erinnert poppige Punk der fünf Bandmitglieder sehr an Genregrößen wie Blink 182 und Co., die in den 90ern den inoffiziellen Soundtrack zum von Tony Hawk losgetretenen Skatebord-Hype beisteuerten.

Zu diesem Stil gehören ein riesiges Energielevel vor allem seitens der Gitarren sowie die hohe Stimme von Sänger Marius Henschel – und doch beweisen Me on Monday immer wieder, dass sie es auch introvertierter und emotionaler können, siehe „So Easy“. Im August 2022 soll endlich das erste Album erscheinen, auf dem auch Hip-Hop-, Emo- und Synthie-Elemente in die Songs einfließen werden.

5. HERRMANN

Sie nennen sich als Einzelkünstler schlicht Jonathan und Feuerhacke, geboren wurden sie in Bonn und Dublin, mittlerweile sind sie Wahl-Leipziger und machen gemeinsam unter dem Namen „Herrmann“ Musik. Das Duo sei inzwischen „in ihrem Genre zwischen Pop, Pop und Pop angekommen“, heißt es selbstironisch auf ihrer Webseite, doch festlegen scheinen sie sich nicht zu wollen: Zwar umfasst ihr YouTube-Kanal gerade mal vier Songs, die aber sind stimmungstechnisch überaus divers.

Darunter ist Sehnsuchtsvolles („Autobahn“) ebenso wie Lebensbejahendes („Ich bin raus“) oder auch die schmissig-coole Nummer „Alles“. Alle Songs aber eint die hanggemachte Klangkulisse und ein zeitgeistiger Pop-Stil. Die für die nahe Zukunft geplante EP dürfte also viel Abwechslung bieten.

Von Christian Neffe