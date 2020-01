Musik des Verlusts: Russische Sinfonik von Tschaikowski bis Weinberg im Gewandhaus

Leipzig

In der Welt der Musik herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Mieczyslaw Weinbergs (1918/19 bis 1996) Cellokonzert häufiger gespielt gehört. Beinahe noch einmütiger wird die Schicksalsschwere des 1957 von Mstislaw Rostropowitsch uraufgeführten Halbstünders in vier Sätzen betont: Weinberg, dem die Zeitläufte so übel mitspielten, der als Jude vor den Nazis aus seiner polnischen Heimat fliehen musste, nur um es in der Sowjetunion mit Stalins Schergen zu tun zu bekommen, habe hier zum ersten Mal unverstellt im sinfonischen Format all seinen Schmerz, seine Verzweiflung, seine Hoffnungslosigkeit in Töne gegossen. So kann man das sehen, so kann man es auch spielen. Rostropowitsch spielte es so

, nachzuhören auch auf Platte und dirigiert von Gennadi Rozhdestvensky. Da ist ein gutes Stück zu hören, Musik, die unter die Haut geht – aber im Kopfsatz einen gewissen Hang zur Larmoyanz nicht verleugnen kann.

Klassisch gefestigte Schönheit

Drum ist es umso spannender, was die weltweit gefragte Argentiniern Sol Gabetta auf dem Cello und der ebenfalls erfolgsverwöhnte Cristian Macelaru am Pult des Gewandhausorchesters mit diesem Werk anfangen. Beide schlagen vom Start weg einen anderen Ton an: Gabetta weint den Solopart im Kopfsatz nicht auf ihrem Cello, sie seufzt, sie schluchzt ihn nicht – sie singt ihn. Sie singt in wehmütiger, aber klassisch gefestigter Schönheit.

Ästhetische Lauterkeit

Diese Schönheit nimmt Macelaru am Pult auf und reicht sie ans Orchester weiter, das nicht nur Gabettas weite Linien sicher trägt und umfängt, sondern auch die Klezmer-Einwürfe des zweiten Satzes oder den Furor der letzten beiden Sätze aus der Musik heraus entwickelt und nicht als zornige Geste. Ergebnis ist eine ästhetische Lauterkeit, die Weinbergs Musik gut bekommt. Und vielleicht würden auch andere seiner Werke davon profitieren, versuchten mehr Musiker, sie aus der Partitur heraus zu erfassen – und nicht biographisch.

Zugaben-Fundament

Gabetta bedankt sich für den Applaus des von Schönheit, Virtuosität, und Substanz ihres Cello-Spiels gleichermaßen begeisterten Publikums mit Lenskys Arie aus „Eugen Onegin“ – und gibt mit diesem sehr sinnlich gespielten Tschaikowski-Häppchen dem Programm das Fundament. Denn es zeichnet die Entwicklung der russischen Sinfonik von diesem Größten aus nach, dessen Segnungen Nikolai Rimski-Korsakov, trotz allen umstürzlerischen Mächtiges-Häuflen-Getöses gut gepflegt an seine vielen Schüler weitergab.

Die Federn des Feuervogels

An Igor Strawinsky (1882–1971) beispielsweise, der sich nach dem Ableben des verehrten Lehrers 1908 mit dem „Chant funèbre“ für Orchester bedankte. Über 100 Jahre lang verschwand das so knappe wie eindringliche Werk danach in der Schublade, im Gewandhaus ist es in den Großen Concerten dieser Woche zum ersten Mal zu hören – und wie Macelaru es farbsatt strömen lässt, in weihevoller Ruhe, aber nicht träge, das zeigt uns den Bilderstürmer auf dem Sprung: Dieser Stravinsky hätte sich auch in die Phalanx der Impressionisten einreihen können – obwohl schon die Federn des Feuervogels durch die gut zehn Minuten hindurchschimmern.

Musik vom besseren Gestern

Sergej Rachmaninoffs (1873–1943) Sinfonische Tänze entstanden gut 30 Jahre später in einer andern Welt: Die Oktoberrevolution hatte die des Komponisten hinweggeweht, er selbst war auf Umwegen in die USA emigriert und verging hier vor Heimweh. Aus dieser geistigen Verfassung heraus, den Blick also anders als Stravinsky nicht nach vorn gerichtet, sondern auf ein besseres Gestern, entstand sein letztes großes Werk. Dessen Tanz ist folglich kein ausgelassener, sondern ein inneres Schwelgen mit gelegentlichen Ausbrüchen im Angesicht des totalen Verlusts.

Farben im Überfluss

Auch diese drei Sätze können gefährlich nah ans Gravitationsfeld der Weinerlichkeit geraten – oder an das des Kitsches. Aber Macelaru steuert das Gewandhausorchester um den Konzertmeister Andreas Buschatz sicher zwischen beiden hindurch. Der Chef des WDR-Sinfonieorchesters in Köln setzt vor allem auf das, was das Gewandhausorchester ihm im Überfluss zu bieten vermag: auf Farben, auf die satten Ockertöne der glänzend aufgelegten Streicher, auf die immer wieder neuen Schimmer und Reflexe von Holz und Blech, die sich so subtil mit dem Schlagwerk mischen.

Weiche, wohlige Wucht

Die sinfonische Konstruktion, die Virtuosität, mit der Rachmaninoff seinen Schwanengesang aus motivischen Zellen entwickelte – Riccardo Chailly hatte sie beim letzten Werk in seinem letzten Großen Concert als Gewandhauskapellmeister noch ins Zentrum seiner Bemühungen gesetzt – interessiert den Gastdirigenten kaum. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, denn die unbedingte Präzision, über die das Gewandhausorchester Ende Januar 2016 noch verfügte, ist anderen Stärken gewichen. Einer weichen wohligen Wucht, die Rachmaninoff zweifelsfrei gut steht. Sie bleibt zwar ein wenig halbseiden, trägt aber den äußeren Glanz dieser aus der Zeit gefallenen Musik umso sicherer zum Publikum. Folglich ist der Jubel erheblich im fast ausverkauften großen Saal.

Das Programm wird am 31. Januar, 20 Uhr, und am 1. Februar, 11 Uhr, wiederholt. An der Abend- und Tageskasse gibt’s noch wenige Restkarten. Das Konzert vom 31. Januar überträgt MDR Kultur live.

Von Peter Korfmacher