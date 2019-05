New York

Eigentlich haben The National schon immer Filmmusik gemacht, Landschaften, Gemälde, Szenen im Kopf entstehen lassen. Sänger und Texter Matt Berningers Wort-Aquarelle über Einsamkeit, Beziehungstraurigkeit, Depressionen und, ja, auch Eruptionen von Glück sind Drehbücher des Lebens in nervösen Zeiten. Jetzt gibt es tatsächlich einen Film zur Musik – und Musik zum Film. „I Am Easy To Find“ heißen beide, ein 24-minütiger Kurzfilm von Mike Mills und das am Freitag erscheinende achte Album der 1999 gegründeten US-Band.

Im September 2017 meldete sich der Oscar-nominierte Filmregisseur und fragte, ob er irgendwie mit der Band zusammenarbeiten könne. Berninger, länger schon Mills-Fan, stimmte sofort zu. Album und Film entstanden zum Teil parallel, funktionieren jeweils für sich, sind jedoch ineinander verschränkt, Mills spricht von „spielerisch-verfeindeten Geschwistern, die sich gegenseitig beklauen“. Anders ausgedrückt: Der Film mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander in der Hauptrolle, jetzt auf Youtube zu sehen, wurde inspiriert von bereits skizzierten oder fertigen Songs (die für den Film umgearbeitet wurden). Verschiedene neue Titel entstanden unter dem Eindruck des Films. Mills tritt auch als musikalischer Co-Produzent auf.

Zahlreiche weibliche Gastauftritte

Diese Zusammenarbeit hat Fenster geöffnet: Nach dem düsteren „Sleep Well Beast“ mit viel Elektro-Gebritzel, das in weiten Teilen vielleicht etwas zu gewollt anders klingen sollte, zieht jetzt wirklich ein neuer Strom durch die Musik, scheint ein anderes Licht auf die von den begnadeten Sound-Regisseuren Aaron and Bryce Dessner inszenierten Klänge. Das liegt zu allererst an den vielen Stimmen, die hier Gastauftritte haben, denen Berninger häufig den Vortritt lässt – etwa Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Mina Tindle oder dem Brooklyn Youth Chorus. So entsteht ein Gewebe verschiedener Identitäten und Perspektiven.

Der Opener holt die Fans der von Album zu Album immer näher an die Schwelle zum Superband-Status heranrückendenen Alternative-Musiker da ab, wo sie einen Song von The National erwarten. „You Had Your Soul With You“ könnte von einem der letzten Alben übriggeblieben sein, schlagzeuggetrieben, energetisch – bis Gail Ann Dorsey, langjähriges Mitglied der Band David Bowies, zusteigt, kurz die Bremse zieht, Berningers Bariton umschlingt und die weitere Richtung vorgibt.

Ein früher Höhepunkt ist „ Roman Holiday“, eine ruhige Collage über ein Paar zwischen Scham und Befreiung. Es regnet in Rom, im Museum ist Polizei, aber: „Put me in your movie, pin me to your wall“, bittet Berninger, als wende er sich aus dem Song heraus an den Regisseur, der mit seiner Musik arbeitet. Ein ironischer Schritt zur Seite: „ Roman Holiday“ ist auch der Originaltitel einer Filmromanze aus dem Jahr 1953, hier besser bekannt als „Ein Herz und eine Krone.“

Nah am Kitsch, zum Heulen schön

„Hey Rosey“ beginnt mit einem wie aus einem alten Musical gefallenen Retroklavier und wächst zum herzergreifenden Duett zweier Stimmen und Menschen, die ihre Gefühl nicht in Leben übersetzen können. Nah am Kitsch, zum Heulen schön.

Ein ganzes Menschheitsepos wird mal eben in „Not in Kansas“, entworfen – aus einem geflügelten Wort fürs Vorstoßen ins Unbekannte, Unbehagliche. Ganz harmlos rät ein Chor am Schluss, die Spezies zu wechseln, zum Fisch oder Spatz zu werden, denn „der Planet ist müde geworden, und deine Zeit ist abgelaufen.“ Ein Lied wie ein Film, wieder wunderschön. Auch wenn das gar nicht schön ist.

Von Jürgen Kleindienst