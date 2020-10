Leipzig

Mit Crooning hat das nichts zu tun, was Justus Seeger auf der Bühne des Westbads macht. Dabei hat Frank Sinatra, in dessen großen Fußstapfen der MuKo-Bariton aus Krefeld da lässig umherschlendert, den Flirt, nein, die lüsterne, die vollends enthemmte Paarung von Stimme und Mikrophon perfektioniert wie kein anderer.

Aber wahrscheinlich ist genau aus diesem Grund so verdammt gut, was Seeger da macht. Denn er kopiert Frank Sinatra nicht in seiner Hommage, die am Ende der letzten Premiere im MuKo-Interim im Westbad steht – er singt einfach. Singt mit seiner perfekt ausgebildeten, warmen, tragfähigen, schmeichelnden Stimme „I Get a Kick Out of You, „The Lady Is a Tramp“, „Too Marvelous for Words“, „One for My Baby“ und „May Way“. Fünf Nummern, die der charmanteste singende Mafioso aller Zeiten berühmt gemacht hat – oder umgekehrt. Und er macht das so selbstbewusst, so souverän, so lässig, so gut, dass sich tatsächlich diese verdammt guten Songs wieder vorbeischieben am übermächtigen Interpreten.

Anzeige

Auch die machen das verdammt gut

Dabei swingt von rechts Stefan Klingele mit der Big-Band-Fraktion seines MuKo-Orchesters genau die Arrangements in den locker ausverkauften Saal, die sich im Gefolge von Frankie the Voice ins kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Und auch die machen das verdammt gut. So gut, so fett, so präzise und so gekonnt, dass selbst die Choreographien, die Mirko Mahr seinem MuKo-Ballett in die geschmeidigen Glieder choreographiert hat, nicht nur nicht stören, sondern sie runden, diese „Hommage an Frank Sinatra“ mit der „Alles, was geht / Danke Westbad!“ endet, die letze Premiere in diesem Interim. Aber noch lange nicht der letzte Abend vor dem Wiedereinzug in die generalsanierte Musikalische Komödie, der einstweilen noch für Februar terminiert ist.

„Alles, was geht“ heißt sie also,

Das Ballet der Musikalischen Komödie. Quelle: Kirsten Nijhof / Oper Leipzig

die Produktion. Und Seeger auf den Spuren Sinatras, das geht richtig gut. Der Rest des wieder ziemlich langen Abends dagegen geht vor allem nicht auf – und sehr zäh nur vorbei. Und das liegt vor allem daran, dass er bis zum Schluss eine schlüssige Antwort auf die Frage schuldig bleibt, warum das Publikum ausgerechnet diese umfänglichen Ausschnitte aus ausgerechnet diesen völlig zu recht vergessenen Werken hören muss: Franz Lehárs „Die blaue Mazur“, Eduard Künnekes „Wenn Liebe erwacht“ und Robert Stolz’ „Der Tanz ins Glück“.

Schöne Stellen, aber nicht genug

Zur letztgenannten Operette, aus der Klingele gleich neun Nummern aufs nicht vorhandene dramaturgische Band fädelt, fällt selbst Roland Seiffarth keine Erklärung ein. Dabei ist der langjährige MuKo-Chefdirigent, der in dieser Woche seinen 80. Geburtstag feierte, so etwas wie der musikalische Lordsiegelwahrer des großen Robert Stolz. Auch für „Die blaue Mazur“ und „Wenn Liebe erwacht“ gilt: Schöne Stelen sind drin, schmeichelnde Melodien, treibende Rhythmen – aber selbst für eine solche Gala reichen sie nicht.

Dabei wird auch hier exzellent gesungen: Mirjam Neururer, Jeffery Krueger und Milko Milev, Ange

Abschied vom Interim. Quelle: Kirsten Nijhof / Oper Leipzig

la Mehling und Michael Raschle, Anna Evans, Andreas Rainer und Vikrant Subramanian recken die Ensemble-Fahne des Hauses gewohnt hoch empor. Lilli Wünscher und Adam Sanchez strecken sich gleich noch etwas höher. So hoch, dass sie sich dabei die Schulter auskugeln. Denn Lehárs „Komm, ich sag’ dir was ins Ohr“ sollte eher nicht mit dem gleichen Pathos gebrüllt werden, das das Klischee für Andrea Chenier und Maddalena im Angesicht der Guillotine vorsieht. Nur so als Beispiel.

Eigentlich geht das nicht

Dabei muss sich auch das Hohe Paar der MuKo handwerklich nichts vorwerfen lassen an diesem Abend, der das treue Stammpublikum dennoch ziemlich ratlos aus dem Interim entlässt. Zumal auch Chefregisseur Cusch Jung in seinen spärlichen Moderationen nichts Erhellendes beizutragen hat. Nichts zum Programm des Abend und zu seiner fadenscheinigen Dramaturgie. Nichts zu seinen Protagonisten. Zu wenig (überdies schlimm gereimtes) zu seinem Anlass. Und im Grunde gar nichts als einleuchtende Erklärung dafür, dass auch für ihn die Zeit offenbar nicht reichte, den Text zu lernen.

So präsentiert sich „Alles, was geht“ im Grunde als flammender Einspruch dem Titel gegenüber. Denn dieser ohne Sinn und Verstand gestapelte gemischte Operetten-Turm geht eigentlich gar nicht. Doch ist er wenigstens für einige sehr grundsätzliche Erkenntnisse gut: Niemand braucht beliebig zusammengekegelte Galas – auch nicht in Zeiten des Interims und/oder der Pandemie. Produktionen von „Die blaue Mazur“, „Wenn Liebe erwacht“ und „Der Tanz ins Glück“ müssen auch nicht sein. Ein ganzer Abend mit Justus Seeger auf den Spuren Frank Sinatras aber unbedingt.

Weitere Vorstellungen: 10. und 11. Oktober, 19 und 15 Uhr. Beide sind ausverkauft.

Von Peter Korfmacher