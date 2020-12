Leipzig

Die Musikalische Komödie der Oper Leipzig hat ihr Herz zurück: Endlich sind die neuen Sitze fürs Publikum eingebaut. Die Wiedereröffnung des Hauses Dreilinden lässt dennoch weiter auf sich warten. Denn zuerst wegen statischer Probleme, dann wegen der Corona-Pandemie muss die ursprünglich Wiedereinweihung des Operetten- und Musicalhauses mittlerweile bis in den März verschoben werden.

Einbau der neuen Bestuhlung in der Muko in Leipzig. v.l. Markus Breísch und Denis Schweuffler von der Firma euroseat beim Einbau der Bestuhlung. Frank Schmutzler schaut zu. Quelle: Kempner

„Alles gut, alles im Zeitplan. Im November feiern wir Wiedereröffnung“ – mit dieser Diagnose verabschiedete sich Torsten Rose, der Betriebsdirektor der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig, am Ende der letzten Saison noch in die Sommerpause. Doch unmittelbar danach wusste er, dass sie zu optimistisch war. Am Ende seines Urlaubs wurde er informiert, dass die Sanierungs-, Modernisierungs- und Umbau-Maßnahmen doch nicht pünktlich beendet werden.

Gesichert für kommende Jahrzehnte

Die Bauleitung stellte Probleme mit der Statik fest: Die Kellerdecke kann die auf ihr ruhende Konstruktion der ansteigenden Publikumsreihen nicht sicher tragen. Folglich müssen zusätzliche Stahlträger eingezogen werden, um der Sächsischen Versammlungsstättenverordnung genüge zu tun, die zwingend eine maximale Last von 500 Kilo pro Quadratmeter vorsieht.

Rose: „Wir sichern hier den Spielbetrieb für kommende Jahrzehnte. Deswegen können wir bei der statischen Neuberechnung keine Kompromisse eingehen und nehmen den Bauverzug schweren Herzens in Kauf. Natürlich ist die Sehnsucht nach unserer Spielstätte groß, und die Vorfreude wächst jeden Tag.“ „Immerhin“, sagt Frank Schmutzler, seines Zeichens technischer Direktor der Musikalischen Komödie, „entstehen uns dadurch keine zusätzlichen Kosten“.

Ton und Licht auf dem neuesten Stand

Auf der Baustelle herrscht derweil betriebsame Hektik. Während die nackten Publikumstraversen mittlerweile verstärkt und bestuhlt sind, haben Techniker längst den Orchestergraben ausbalanciert. Endlich ist er fahrbar, also in der Höhe zu verstellen. Das ermöglicht nicht nur die Anpassung an die Besetzung auf und vor der Bühne, sondern auch die kurzfristige Einrichtung der Vorderbühne beispielsweise für konzertante Formate. Frank Schmutzler: „Wofür wir früher einen ganzen Umbau-Tag einplanen mussten, das geht künftig mit einem einzigen Knopfdruck.“ Überhaupt findet der Technik-Chef künftig bald bessere Arbeitsbedingungen vor als im Sommer 2019: Ton und Licht werden auf den neusten Stand gebracht, die Technik-Logen hinten über den Köpfen des Publikums so ausgebaut, dass man in ihnen auch ernsthaft arbeiten kann.

Wichtiger aber ist die Totalsanierung des Publikumsraums. Mit ihr geht im in den 90ern und 2000ern fortwährend von der Schließung bedrohten Haus Dreilinden ein langgehegter Traum in Erfüllung: Mit 640 Plätzen können hoffentlich bald 118 Operetten- und Musical-Liebhaber mehr als zuvor die Vorstellungen besuchen. Sie sitzen bequemer, hören besser – und haben endlich auf allen Plätzen ungehinderte Sicht auf die Bühne. Denn an die Stelle der alten Stuhlreihen, von denen immer zwei sich ein Podest teilten, wodurch man in den geradzahligen Reihen wenig mehr als Hinterköpfe und Hochfrisuren sah, tritt nun ein Publikumsraum, dessen feste Bestuhlung im 23 Meter hohen Saal steil ansteigt. Klimatisiert ist es auch – ressourcenschonend: Hinter dem Haus Drei Linden, dort, wo in den nächsten Monaten noch ein überdachter Wandelgang fürs Publikum entstehen soll, steht ein Tank mit 50 000 Litern Löschwasser, das, wenn es nicht gerade brennt, zur Kühlung der Saalluft verwendet wird.

Schirmers Anliegen

Die Generalsanierung des Hauses Drei Linden ist eines der wichtigsten Anliegen des Opern-Intendanten Ulf Schirmer. Erst mit seiner Amtsübernahme im Jahr 2011 ist die MuKo vom Katzentisch ins Zentrum des Bewusstseins gerückt – und seither viel geschehen: vom Brandschutz bis zum Funktionsgebäude in der Dreilindenstraße 24, von der Gastronomie bis zu den sanitären Anlagen und der Inspizienten-Anlage. Knapp fünfeinhalb Millionen Euro sind dafür bereits verbaut worden.

Frank Schmutzler, Technischer Direktor, Torsten Rose, Betriebsdirektor, Ulf Schirmer, Intendant der Oper Leipzig, Quelle: Andre Kempner

Für die nun laufende letzte Maßnahme sind noch einmal 7,6 Millionen Euro veranschlagt. Sie kommen etwa zur Hälfte aus Mitteln des „Förderprogramms Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West“, der Freistaat steuert gut 900 000 Euro bei, den Rest stemmt die Oper aus Eigenmitteln. Ganz wird das, obschon die unvorhergesehenen Statik-Probleme für die Bauherren keine weiteren Baukosten verursachen, wohl nicht reichen. Doch bislang sieht es so aus, als blieben die Kosten im Rahmen des zu Erwartenden.

Von Peter Korfmacher