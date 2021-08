Musikalisches Wochenendprogramm beim Seeklang-Festival in Leipzig

Leipzig

Das Seeklang-Festival 2021 im Stadtgarten Lindenau geht am Wochenende mit mehreren Konzerten in die Vollen. Nachdem es am Montag und Dienstag bereits Workshops gab, stehen in den kommenden Tagen Auftritte von sechs Liedermacherinnen und -machern an. Am Freitag sind ab 19.30 Uhr Peggy Luck, Toby Spier und Julwel zu hören, am Samstag folgen Tinnef & Kaputtnik, Paula Linke und Luislampe. Der Eintritt kostet je Abend 9,90 Euro, ermäßigt 6,60 Euro.

Gekrönt wird die zehnte Ausgabe des Seeklang-Festivals, das sich der lokalen Singer-Songwriter-Szene widmet, am Sonntag um 19.30 Uhr von einer Offenen Bühne. Karten sind hier für 2,20 beziehungsweise 1,10 Euro erhältlich. Wer sich seine Erfahrungen lieber anders aneignen möchte, kann zuvor an zwei Singer-Songerwriter-Workshops am Samstag und Sonntag von jeweils 11 bis 15 Uhr teilnehmen. Das kostet 30 Euro, ermäßigt 20.

Weitere Infos unter www.kaos-kultursommer.blogspot.com.

Von CN