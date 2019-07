Leipzig

Schon Stunden bevor das Lincolnshire Youth Wind Orchestra am Montagabend die ersten Takte anstimmt, sichern sich die ersten Musikliebhaber unter dem andächtig dreinschauenden in Bronze gegossenen Johann-Sebastian Bach die besten Plätze. „Wir sollten mit den Verkehrsbetrieben in Zukunft Sonderfahrten einrichten“, scherzt Konzert-Organisator Peter Zimmer. Die Konzerte am Bachdenkmal feiern in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag.

Mit Klappstühlen in allen Farben des Regenbogens macht es sich das Publikum im größtenteils fortgeschrittenen Alter auf dem Thomaskirchhof bei abendlichem Sonnenschein bequem, um dem vierten Konzert am Bachdenkmal in diesem Jahr zu lauschen. Auch die umliegenden Cafés und Restaurants sind rappelvoll. Bis zu den sieben Glockenschlägen um 19 Uhr, die den Beginn markieren, herrscht rege Betriebsamkeit.

Junge Musiker aus England besuchen Leipzig

Die Musiker des Abends sind jung und extra aus England angereist. Das Lincolnshire Youth Wind Orchestra aus der zweitgrößten Grafschaft Englands besteht aus Nachwuchsmusikern im Alter zwischen 12 und 20 Jahren, die nur drei Mal im Jahr zum Proben zusammenkommen und jeden Sommer eine Tour ins Ausland unternehmen. In diesem Jahr wurde Deutschland zum Ziel erkoren: Neben Leipzig besucht die Gruppe Stadt, Dessau und Bad Schmiedeberg. Die Messestadt besuchen die Jung-Musiker nicht zum ersten Mal, es sei bereits das dritte Gastspiel fürs Orchester, berichtet Dirigent Alex Greenfield. Er selbst sei aber zum ersten Mal in Leipzig und genieße die ganz besondere Atmosphäre des Thomaskirchhofs.

Als erstes Stück des Abends – wie könnte es anders sein – tragen die Briten Bach vor. Sein Präludium samt Fuge B-Dur aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers versetzt die Kirchhofbesucher in andächtiges Schweigen. Danach gibt das Orchester seine Version von „Shenandoah“ aus der Feder des US-Komponisten Frank Ticheli zum Besten.

Filmmusik kommt beim Publikum gut an

Nach diesem klassischen Auftakt folgen populäre Stücke. Die beliebte Titelmusik der „Fluch der Karibik“-Filme von Hans Zimmer und Klaus Badelt nehmen die sitzenden Damen und Herren begeistert auf. Einige Unsicherheiten im Spiel der Nachwuchsmusiker tun der Freude des Publikums keinen Abbruch, viele summen die bekannten Melodien freudig mit.

Danach folgt der Soundtrack der Verfilmung der Abenteuer von Tim und Struppi basierend auf dem gleichnamigen Comic „Der Sonnentempel“ von 1949. Auch der Titelsong von „Zurück in die Zukunft“ und ein Medley aus Frank Sinatras bekanntesten Hits belohnt das Publikum mit viel Applaus und dem Wunsch nach zwei Zugaben.

Weitere Konzerttermine bis Ende August

Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr am Neuen Bachdenkmal auf dem Kirchhof der Thomaskirche, bei Regen finden sie in der Thomaskirche statt. Der Eintritt ist frei.

29. Juli: „Musik ist Sprache ohne Worte“ mit dem Wandsworth Philharmonic Orchestra (GB) – Das Orchester kommt aus dem Londoner Stadtteil Wandsworth und besteht aus Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren. Die jungen Musiker treten jährlich beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon auf.

5. August: „Von Bach bis Beatles“ mit dem Prima Streichquartett – Das Streichquartett widmet sich nicht nur dem klassischen Repertoire, sondern erweitert seine musikalische Vielfalt auch mit Jazz, Kaffeehaus- und Filmmusik. Das Programm bietet Stücke von Barock bis Pop.

12. August: „Klezmer-Tradition trifft Moderne“ mit NeoKlez (Pl) – Allein in mehr als 300 Konzerten in Europa und den USA haben die Musiker aus dem ostpolnischen Lublin bereits gespielt. Die jüdischen Musiktraditionen ihrer Region sind der Ausgangspunkt ihrer Programme mit Polka, Ska, Balkan-Folk, Jazz, Rock, Funk und auch Drum ’n’ Bass.

19. August: „Ein göttliches Instrument“ mit dem Posaunenquartett Opus 4 – Das Quartett feiert seinen 25. Geburtstag. Das umfangreiche Repertoire umfasst Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten.

26. August: „Musikalische Streifzüge erster Güte“ mit dem Polizeiorchester des Freistaates Sachsen – Seit 28 Jahren ist das Orchester zwischen Görlitz und Trier, Zugspitze und Flensburg unterwegs.

