Hallo zusammen! Heute ist es uns ein Bedürfnis, einmal anders anzufangen und ein paar Dinge zu besprechen. Gestern ereignete sich ein Vorfall der uns zutiefst bestürzt zurückgelassen hat. Die gestrige Acid Aftershow Party wurde gegen zwei Uhr durch einen Polizeieinsatz abgebrochen. Grund hierfür war ein Übergriff auf einen weiblichen Gast. Wir bedauern zutiefst, dass ein solcher Vorfall im Rahmen unserer Veranstaltung möglich war, und sind schockiert, traurig, und fühlen uns sprachlos, insbesondere da der mutmaßliche Übergriff von einer Person, der wir unser Vertrauen geschenkt haben, begangen worden ist. Wir möchten uns ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Wir haben es nicht gesehen, doch hätten es sehen müssen. Wir hätten unseren Gast schützen müssen. Die Polizei ermittelt noch, und wir kennen keine weiteren Details. Auch war keiner der heute Anwesenden in den Übergriff involviert. Sobald wir genauere Informationen haben, möchten wir diese mit euch teilen. Wie ihr wisst, lieben wir es, unsere Kunst auf unseren Konzerten mit euch zu feiern - auch manchmal recht ekstatisch. Jedwede Form von Übergriffigen / sexistischen / faschistischen / rassistischen / antisemitischen / homophoben und per se menschenverachtendem Verhalten, akzeptieren wir jedoch nicht und es entspricht in keinster Weise dem, wofür wir als Kunstkollektiv HGich.T stehen. Solltet ihr jemals erneut solch ein Verhalten wahrnehmen - auch bei uns - dann wendet euch bitte an den Club oder an uns. Wir werden verstärkt darauf achten, dass ein solcher Vorfall nicht mehr geschehen kann und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Der Gedanke, dass ein Gast von uns auf einem unserem Konzerte Schaden erlitten hat, macht uns fertig. Wir werden die Geschehnisse intern aufarbeiten und Veränderungen vornehmen. Unsere Bühne ist kein rechtsfreuer Raum! Bis heute Nachmittag waren wir uns nicht sicher, ob wir das Konzert machen können, sollen oder wollen, wir haben uns jetzt aber dafür entschieden heute aufzutreten, und für euch da zu sein, so wie ihr es immer für uns seid. Wir wissen, dass sich viele von euch lange auf den heutigen Tag gefreut haben, genauso wie wir auch, und möchten euch das Konzert geben, das ihr verdient habt. Kunst ist manchmal kontrovers, und wir wissen dass wir manche Klischees bedienen, wir möchten aber darauf hinweisen, dass sich unsere Werte nicht zwingend in unserer Kunst widerspiegeln. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid, und wünschen euch und uns einen zauberhaften, friedlichen und ausgelassenen Abend. Danke für eure Treue, euer Zuhören, wir lieben euch! Nachtrag: um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir gerne drauf hinweisen, dass es sich bei der beschuldigten Person nicht um Tutenchamun oder einem anderen festen Bestandteil der Band handelt.