NS-Kunstraub: Forscher kritisieren mangelhafte Aufarbeitung – auch in Leipzig

Leipzig/Berlin.

Auch dieser Fall mahnt uns, in der rückhaltlosen Aufarbeitung des NS-Kunstraubs, für die Deutschland Verantwortung trägt, nie nachzulassen.“ Das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Januar 2019 bei der Rückgabe des Bildes „Porträt einer sitzenden jungen Frau“ des französischen Malers Thomas Couture an die Familie des ursprünglichen Eigentümers. Es war der fünfte Restitutionsfall aus dem Kunstfund Gurlitt.

Abstand zwischen Sonntagsrede und Wirklichkeit

Wie sind die Kunstwerke in Museumssammlungen gekommen, wo war NS-Verfolgung oder DDR-Unrecht im Spiel? Wurden sie in der Kolonialzeit geraubt? Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Der Abstand zwischen Sonntagsrede und Wirklichkeit – bei kaum einem Kulturthema ist er wohl so groß wie bei der Provenienzforschung.

Rückhaltlose Aufarbeitung? Aus Sicht des Arbeitskreises Provenienzforschung in Berlin ist es damit nicht weit her: „75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist der moralisch-ethischen Selbstverpflichtung nur partiell nachgekommen worden, der Wille vieler Museen zur proaktiven Überprüfung der eigenen Sammlungsbestände auf aus so genannten Unrechtskontexten stammendes Kulturgut ist noch immer mangelhaft“, heißt es in einem Brandbrief, der jetzt auf der Seite des Deutschen Museumsbundes veröffentlicht wurde.

Zehn Prozent der Museen betreiben Provenienzforschung

Verwiesen wird darin auf die statistischen Erhebungen des Instituts für Museumsforschung für das Jahr 2016: „Von 4065 befragten Häusern gaben lediglich 10,1 Prozent an, Provenienzforschung durchzuführen, wohingegen 75,5 Prozent dies verneinten.“ An der Grundhaltung der Museen habe sich seither nicht viel geändert. Provenienzforschung an kulturgutbewahrenden Einrichtungen in Deutschland sei noch lange keine Selbstverständlichkeit.

Der vor 20 Jahren gegründete ehrenamtlich arbeitende Arbeitskreis Provenienzforschung ist ein weltweit einzigartiges und unabhängiges Netzwerk, dem rund 345 Forscher aus zahlreichen Ländern angehören.

Der offene Brief des Gremiums liest sich wie ein Kommentar zur aktuellen Situation in Leipzig. Wie berichtet läuft im Museum der bildenden Künste im Oktober ein vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg finanziertes Projekt zur Provenienzforschung aus. Eine für das Museum vorgesehene Stelle fällt laut Stadt der Corona-Krise zum Opfer – trotz zahlreicher offener und durchaus heikler Fälle. Dabei hatte der Stadtrat erst im Februar eine Museumskonzeption verabschiedet, in der die Provenienzforschung ganz oben steht und die Einrichtung einer Stelle als „Notwendigkeit“ bezeichnet wird. So bleibt in den vier städtischen Museen ab Oktober nur noch eine befristete Projektstelle – im Stadtgeschichtlichen Museum.

„ Leipzig ist nur das aktuellste und traurigste Beispiel“

„Es gibt eine große Kluft zwischen politischen Äußerungen und der Bereitschaft, im Haushalt eine Stelle zu finanzieren. Leipzig ist nur das aktuellste und traurigste Beispiel dafür“, sagte Johanna Poltermann, stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung der LVZ. Wir befürchten weitere Fälle dieser Art.“

Provenienzforschung sei generell „ein unverzichtbares Thema der Museumsarbeit“, findet Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig. Es gehe dabei nicht allein um die Bearbeitung oder auch Rückgabe unrechtsbezogener Erwerbungen. „Wir als Museen müssen selbst ein großes Interesse daran haben, mehr über unsere Bestände und deren Herkunft zu erfahren“, so Hartinger. „Und wenn wir als Stadtgeschichtliches Museum das Handeln von Beteiligten zwischen 1933 und 1945 und bald hoffentlich auch in der SBZ und frühen DDR-Zeit rekonstruieren können, sind das auch höchst relevante Beiträge zur Stadt- und Zeitgeschichte.“

Stadtgeschichtliches Museum: Dankbar für die Anschubfinanzierung

Daher sei man dankbar für die Anschubfinanzierungen des Magdeburger Zentrums Kulturgutverluste. Sie helfe, die Dimensionen des Problems in den Sammlungen zu ermitteln und eine entsprechende Personalausstattung vorzubereiten. „Diese streben wir ebenso wie das Museum der bildenden Künste und das Grassimuseum für Angewandte Kunst unbedingt an, sobald sich die Haushaltssituation wieder entspannt.

Da ist sie wieder, die Wirklichkeit, in der etwa im MdbK Provenienzforschung seit fast fünf Jahren auf Projektbasis betrieben wird, ohne dass es zur Einrichtung einer kommunalen Stelle kam – auch in weniger angespannten Haushaltssituationen.

Prekäre Befristungsverhältnisse

Für den Arbeitskreis Provenienzforschung liegen die Probleme tiefer und weitgehend unabhängig von ökonomischen Konjunkturen. „Obwohl eine spezifisch deutsche Verantwortung grundsätzlich anerkannt wird, ist noch viel zu selten der Wille erkennbar, diese Forschungsdisziplin systematisch und nachhaltig an Museen und anderen Einrichtungen zu implementieren“, heißt es in dem offenen Brief. Die Mehrheit der in diesem Bereich Forschenden arbeite zudem noch immer in prekären Befristungsverhältnissen, teils bei unangemessener tariflicher Einstufung.

Provenienzforschung gehe alle an, lautet die Schlussfolgerung. Sie müsse „immer eine Selbstverständlichkeit sein und zur Biographie eines jeden Objekts in einer jeden kulturgutbewahrenden Einrichtung gehören – das sind wir zunächst den Opfern von Verfolgung, Enteignung und Entrechtung sowie ihren Nachfahren schuldig. Das sind wir aber auch den Gesellschaften von heute und für die Zukunft schuldig.“

Sätze, die sicher nicht nur die Kulturstaatsministerin unterschreiben würde. Nur leider ist es damit nicht getan.

Von Jürgen Kleindienst