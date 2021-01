Leipzig

Auch wenn die Infektionszahlen momentan zurückgehen, wirft die Corona-Pandemie weiter ihre (dunklen) Schatten voraus. Am Freitagmorgen gab der Veranstalter bekannt, dass die für diesen Mai geplante Leipziger Buchmesse nicht stattfinden kann. Nachdem die Buchmesse bereits im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, ist die diesjährige Absage erneut ein harter Schlag für die Branche. Wir haben uns bei regionalen und überregionalen Verlagen umgehört und erste Reaktionen gesammelt.

Gefahr der „Entfremdung von Lesern“

Michael Faber vom Leipziger Verlag Faber & Faber empfindet angesichts der Absage der Leipziger Buchmesse eine „große Traurigkeit“, da die Messen für Verlage auch immer Multiplikatoren seien, um mit den Lesern in einen Dialog zu treten. Trotzdem könne er die Absage nachvollziehen, da es momentan einfach eine besondere Zeit sei.

Anzeige

Mit einem Verlagsabend und einer Lesung hatte Faber schon zwei Termine für die Buchmesse geblockt, nun will er die Veranstaltungen wenigstens bei sich im Verlag durchführen. Für die gesamte Verlagsbranche sei der Wegfall von Messen nichtsdestotrotz ein deutlicher Einschnitt, der vor allem auch eine „Entfremdung von den Lesern“ mit sich bringe. Während sich der wirtschaftliche Schaden vermutlich in Grenzen halte, könne der Schaden für die Gesellschaft nicht abgeschätzt werden. „Denn ohne den kulturellen Dialog, der ungemein wichtig ist, wird sich die Gesellschaft verändern.“

Auch beim Leipziger Klett Kinderbuch Verlag bedauert man vor allem den fehlenden persönlichen Austausch vor Ort, der nicht zu ersetzen sei. „Das Netzwerken und mit Lesern und Buchhändlern ins Gespräch kommen, ist für uns als kleiner Verlag sehr wichtig“, sagt Franziska Hauffe. Überraschend sei die Absage nicht gekommen, dennoch habe man natürlich gehofft, dass die Buchmesse stattfinden könne und bereits einen Stand angemeldet.

Ohne Buchmesse fehlt Neuerscheinungen die Aufmerksamkeit

Den Mitteldeutschen Verlag, der sich bereits im vergangenen Jahr für die Buchmesse angemeldet hatte, trifft die erneute Absage hart. „Die Buchmesse ist eine der wenigen Möglichkeiten, unser Programm den Händlern und Lesern zu präsentieren“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Jana Krimmling. „Wenn das wegfällt, sind unsere Neuerscheinungen weitestgehend unsichtbar, was natürlich auch weniger Umsatz bedeutet.“ Mit ihren Autoren, wie den beiden Leipzigern Henner Kotte und Gerhard Pötzsch, die bei der Buchmesse ihre neuen Romane vorstellen wollten, steht Krimmling weiterhin in Kontakt. Inwieweit einzelne Veranstaltungen abseits der Messe stattfinden können, ist noch offen.

Absagen immer wieder ein Schlag

Bei Klett-Cotta und Verleger Tom Kraushaar hat sich bereits eine gewisse Resignation eingeschlichen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass coronabedingte Absagen im Kulturbetrieb noch jemanden überraschen.“ Dennoch sei es immer wieder ein Schlag, wenn diese „für das öffentliche Leben so wichtigen Ereignisse ausfallen“. Welchen Schaden die vielen Absagen anrichten, wird sich, seiner Meinung nach, erst noch zeigen, „fahrlässig oder zu früh dürfen solche Entscheidungen im Sinne der Buchbranche nicht getroffen werden“. Kraushaar geht aber davon aus, dass die Leipziger Buchmesse die Absage gut bedacht habe.

Kalt überrascht hat die Absage der Buchmesse den Leipziger BuchVerlag für die Frau. Die Nachricht habe sie mehr als umgehauen, da die Buchmesse für ihren Verlag das wichtigste Branchenevent im ganzen Jahr sei, erzählt Susann Jaensch. „Die Leipziger Buchmesse ist für uns nicht zu ersetzen.“ Eigentlich wollte man auf der Buchmesse das 75-jährige Bestehen des Verlags feiern, doch wie schon im vergangenen Jahr breche nun ein großer Werbeeffekt für die Frühjahrsproduktion weg.

Glaube an die Buchmesse bleibt

Auch für den Berliner Aufbau Verlag ist die Leipziger Buchmesse von großer Bedeutung. „Natürlich wären wir sehr gern auch in diesem Jahr vor Ort gewesen, um unsere Autoren und Bücher zu präsentieren und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen“, sagt Verlagsleiterin Constanze Neumann. Die Absage käme angesichts der aktuellen Lage nicht überraschend, man sei jedoch dankbar, dass diese nicht erst im letzten Moment verkündet wurde. Trotz der erneuten Absage glaubt Neumann – wie alle anderen Verlage auch – weiterhin an das Konzept der Buchmesse, konkret an die Begegnungen mit Lesern und die Möglichkeit für Autoren, Bücher vorzustellen. „Wir freuen uns auf Leipzig 2022“, blickt sie nach vorne.

Von Simon Ecker