Das Netzwerk der Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und in der Schweiz steht zu Leipzig. Nachdem die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal abgesagt werden musste, solidarisiert sich der Vorstand der Vereinigung, zu der auch das Literaturhaus Leipzig gehört, mit dem Standort und der Messe.

„Die Leipziger Buchmesse war immer auch – erst recht nach 1989 – ein Symbol, eine Positionslaterne auf schwankendem Gelände“, heißt es in der Stellungnahme. Deshalb werde das Netzwerk im März trotzdem nach Leipzig kommen, hier tagen und den Preis der Literaturhäuser verleihen.

„Für die helle Kulturkraft des Buches

„Der Politik wurde vorgeworfen, die Bedeutung des Publikums für Kulturveranstaltungen wie von Kunst und Kultur im Allgemeinen zu unterschätzen – jetzt untergräbt sich die Branche nachhaltig selbst“, heißt es in der Stellungnahme. „Wir können es uns nicht leisten, mit Leipzig einen Austragungsort für Anschlussfähigkeit, für Niedrigschwelligkeit, für Diskussion, Einmischung, Dissens und Behauptung aufzugeben. Die Messe ist ein Wimmelbild aus Effekten für die helle Kulturkraft des Buches.“

Was für 2022 billigend in Kauf genommen werde, sei „eine Absage an die Bundesländer im östlichen Deutschland, eine Absage an die Jugend, die dort zu Tausenden physisch mit der Relevanz des Buches und des freien Wortes in Berührung kam, es ist eine Absage an Vermittlungskultur wie sie einzigartig ist auf der Welt, eine Absage an die Gastfreundschaft Leipzigs und nicht zuletzt ist es eine Einladung, mit Frankfurt am Main früher oder später ähnlich zu verfahren.“

Die „wirksamste Verkaufsfläche für das Buch“ sei Begegnung. „Für das Buch im Gespräch ist Deutschland Weltmarktführer. Ein Status, den es mit Gestaltungswillen zu behaupten gilt. Denn die Wirkungsmacht des Buches ist in keiner Weise mehr abgekoppelt von ihrer öffentlichen Performanz. In einem Moment, in dem es leicht war, Normalität einkehren zu lassen und vorausschauend zu handeln, demonstrieren die Größten der Branche ihr volles Desinteresse, heißt es in Richtung jener Verlagskonzerne, die mit ihrer Entscheidung gegen eine Teilnahme an der Leipziger Buchmesse die Absage in dieser Woche provoziert haben.

Offener Brief der Autorinnen und Autoren

Die Buchmesse hätte vom 17. bis 20. März stattfinden sollen. Seit Donnerstag fordern 17 Autorinnen und 8 Autoren um Initiator Gregor Sander in einer Petition, die auf change.org zu finden ist: „Macht die Buchmesse auf! Wir wollen lesen!“.

Sie Werfen den großen Verlagen mangelnde Solidarität mit Leipzig vor und verweisen darauf, dass „an diesem Wochenende wieder 10 000 BesucherInnen in die Fußballstadien“ dürften, die Berlinale zurzeit mit Publikum stattfinde und 2G in den Geschäften abgeschafft worden sei. Sie fragen: „Warum also soll in fünf Wochen nicht die Leipziger Buchmesse stattfinden? Ist Literatur nichts wert? Sind wir nichts wert?“

„Wütend, traurig, fassungslos“

Sie seien „wütend, traurig, fassungslos“ und schreiben: „Auch in Leipzig können und wollen wir Maske tragen, Abstand halten und wir wollen unser Publikum sehen. Ein funktionierendes Konzept liegt vor. Wir haben jahrelang an diesen Büchern gearbeitet. Jetzt wollen wir uns treffen, einander vorlesen und miteinander reden und streiten. Wir alle lieben die spezielle Atmosphäre in Leipzig, die großen und kleinen Veranstaltungen, die leuchtenden Augen der Leserinnen und Leser UND der Vorlesenden.“

Unterschrieben haben unter anderem Bov Bjerg, Julia Franck, Heike Geißler, Maxim Leo, Katja Oskamp, Jaroslav Rudiš, Anke Stelling und Peter Wawerzinek.

