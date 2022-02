Leipzig

Mit Sorge und Bedauern reagieren Politik und Kultur auf die Absage der Leipziger Buchmesse, die damit zum dritten Mal in Folge ausfallen muss. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller hätten in den vergangenen Tagen abgesagt, teilte die Buchmesse am Mittwoch mit. Damit sei die Qualität und inhaltliche Breite einer solchen Publikumsmesse nicht mehr gewährleistet. Die Buchmesse war für den 17. bis 22. März geplant. In den vergangenen Tagen hatten sich große Verlagsgruppen wie Random House Penguin und Holtzbrinck zurückgezogen.

Nora Pester hofft auf Solidarität der Aussteller

„Diese Absage schmerzt besonders“, sagt Nora Pester, Inhaberin des Verlags Hentrich & Hentrich in Leipzig. „Die Leipziger Buchmesse war unser Licht am Ende des Tunnels, wir hatten einen besonders großen Stand gebucht, um alle unsere rund 150 Neuerscheinungen seit Frühjahr 2020 endlich angemessen präsentieren zu können, und eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant, auch im Kontext des Länderschwerpunkts Portugal“, so Pester. Nun hoffe sie, dass die Leipziger Buchmesse „wieder das Vertrauen und die Solidarität der Aussteller und Besucher erhalten wird, wie es anderswo bereits erlebbar ist“.

„Die ganze Gesellschaft nimmt Schaden“, findet Michael Faber

Von einem „erneuten großen Verlust“ spricht Michael Faber vom Leipziger Verlag Faber & Faber. „Und da dachten wir alle seit Montag mit den beschlossenen weiteren Lockerungen in Sachsen, wir sind über den Berg.“ Der wirtschaftliche Schaden der Verlage sei „vermutlich noch die geringste Blessur“, so Faber, „den größten Schaden erleben ja seit knapp zwei Jahren die Autorinnen und Autoren, denen das Podium fehlt, die öffentliche Illumination, das Gespräch mit den Lesern. Aber auch die ganze Gesellschaft nimmt Schaden, weil sie ihre Diskursfähigkeit zunehmend verliert. Wo das Buch fehlt, schröpft man den Verstand.“

Else Laudan beschwört kulturelles Verantwortungsgefühl

Bei Verlegerin Else Laudan „überwiegen Sorge und Trauer. Wir vom Argument Verlag mit Ariadne wären hingefahren, auch ,against all odds’. Ich weiß aber – und empfinde es als typisch dafür, wie ich die Leipziger erlebe –, dass bis zum letzten Moment, wie Oliver Zille es ausdrückt, ,um eine Durchführung gerungen’ wurde. Noch ein Jahr ohne Leipzig, das ist ein schrecklicher Verlust, und das meine ich nicht nur ökonomisch! Es ist ein Verlust für die Literaturszene, die Verlage und Autorinnen und Autoren, das lesende Publikum und für den Diskurs unserer Gesellschaft.“

Die Leipziger Buchmesse sei mit ihren unzähligen Veranstaltungen und einer ganzen Region im Literaturfieber „so viel mehr als eine Marketingpräsentation wirtschaftlicher ,Player’ unserer Branche“. So seien neben den bunten Kulturangeboten in Leipzig auch Inhalte und wichtige Debatten vertreten, „und die Messeleitung unterstützt das“. Damit sei Leipzig „mehr pro Vielfalt“ als die Buchmesse in Frankfurt am Main. „Den aktuellen Krisen wird man mit Marketing nicht gerecht, da braucht es kulturelles Verantwortungsgefühl, und dafür setzt sich die Leipziger Buchmesse auch ein“, so Laudan. „Wir brauchen demokratischen Austausch, kulturelle Vielfalt und solidarische Haltung im Kulturellen, um Aggressoren und gegenwärtigen wie drohenden Krisen etwas entgegenzusetzen.“

Aufbau Verlag kann Absage von „Leipzig liest“ nicht verstehen

Nicht nachvollziehbar ist für Aufbau-Verlegerin Constanze Neumann die Absage von „Leipzig liest“: „Das Lesefestival konnte ja auch im vergangenen Jahr stattfinden. Die Aufbau Verlage waren schon mitten in der Planung für die Messe, viele Lesungen und Interviews mit unseren Autorinnen und Autoren waren ausgemacht, Termine festgezurrt - die Freude auf die Tage in Leipzig war groß und spürbar.“ Nun wieder die nötigen Schritte zu unternehmen, um alles zurückzufahren und zu stoppen, sei mühsam und traurig, „da wir uns nicht zuletzt auf die Öffentlichkeit, die die Literatur in diesen Tagen erfährt, gefreut haben“.

Mitteldeutscher Verlag wäre für abgespeckte Variante der Messe

„Oliver Zille und sein Team haben für die Messe gekämpft, das steht für uns außer Frage“, sagt Jana Krimmling vom Mitteldeutschen Verlag. „Ich kann mir vorstellen, dass sich keiner diese Entscheidung leicht gemacht hat und es wurden sicherlich die verschiedensten Lösungen diskutiert. Es wäre aber schön gewesen vorab Alternativen zu planen, auch wenn eine digitale Messe keine Entschädigung ist, kann man trotzdem schauen, was hier möglich wäre bzw. ob eine abgespeckte Variante der Messe irgendwie umsetzbar ist.“ Der Mitteldeutsche habe als unabhängiger Verlag „nur wenige Möglichkeiten unser Programm vorzustellen und zu zeigen, was es abseits von Bestsellerlisten gibt. Leipzig ist für uns das Ereignis des Jahres.“

Peter Hinke sieht Folgen für Hotels und Gastronomie

Peter Hinke, Chef der Connewitzer Verlagsbuchhandlung und der Buchhandlung Am Wörtersee, ist konsterniert. „Diese Nachricht muss ich erst einmal verarbeiten. Für die gesamte Buchbranche und die Stadt ist das eine Katastrophe.“ Gerade in diesem Jahr empfand er die Buchmesse als Hoffnungsträger für eine langsame Rückkehr zur Normalität – weit über das Verlagsleben hinaus. „Auch für die Hotellerie und Gastronomie wäre sie enorm wichtig gewesen, sie hätte das Leben in die momentan leere Innenstadt zurückgebracht.“ So aber müsse man befürchten, dass die City weiter ausbluten und verwahrlosen könnte. „Wir brauchen dringend Gäste und positive Signale.“

Monika Osberghaus schaut nach vorn

„Wir brauchen wirklich diese Messe. Aber nicht so, wie sie jetzt geworden wäre“, findet Monika Osberghaus, Chefin des Klett Kinderbuch Verlags. Sie ist „dankbar für die Entscheidung, so bitter es ist, dass es ein drittes Mal passieren muss.“ Denn was sie mit der Buchmesse verbinde, seien: „Treffen, Reden, mit vielen Menschen zusammenstehen, Palavern, Zufallsbegegnungen, Kindergewusel am Stand – mit Umarmungen, Gelächter, auch mal einem Getränk in der Hand und ohne Maske und Spuckschutz.“ Mit den geplanten Hygienemaßnahmen wäre das alles nicht gegangen. Es wäre alles ein einziger Krampf geworden und wir hätten uns trotz aller Vorsicht wahrscheinlich alle angesteckt. So freue sie sich „wirklich sehr auf die nächste Messe“ und baue fest darauf, dass sie weiter stattfinden wird. „Der Zulauf, die Freude und das Feiern wird umso größer sein.“

OBM Burkhard Jung: Die Unwägbarkeiten bleiben zu groß

„Ganz Leipzig hat sich so sehr auf die Buchmesse in diesem Jahr gefreut: endlich wieder Literatur und Austausch in der Stadt. Die Messe hatte sich großartig auf diese Premiere nach zwei Jahren Abstinenz vorbereitet; der Freistaat hatte mit seinen Regelungen für einen Messebetrieb in Pandemiezeiten einen guten Rahmen gegeben. Trotz aller Vorbereitungen bleiben auch im dritten Pandemiejahr die Unwägbarkeiten zu groß, das Risiko für die Aussteller ist kaum kalkulierbar. Ich bedaure diese Absage sehr – und freue mich auf die Leipziger Buchmesse 2023“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke verweist auf Vielfalt des Wortes

Dass die Buchmesse „als Ort der Öffentlichkeit, der Debatte und des Austauschs“ gebraucht wird, „gerade in dieser Zeit der Überlagerung gesellschaftlicher Konflikte“, sagt Leipzigs Kulturbürgermeistern Skadi Jennicke. Sie sei bin froh, „dass trotz allem einzelne Programme stattfinden können: Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2022 wird an den österreichischen Autor Karl-Markus Gauß – einen aufmerksamen Chronisten europäischer Geschichten – verliehen. Ich hoffe sehr, dass wir zur Buchmesse 2023 wieder die Vielfalt des Wortes und der Meinungen erleben dürfen – wir brauchen dies so dringend.“

Wirtschaftsminister Martin Dulig vermisst Ort des Nachdenkens

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bedauert die Absage „als Wirtschaftsminister, Literaturfreund und Fan der Leipziger Messe“ sehr. Der Freistaat habe die Durchführung von Messen und Kongressen zwar wieder möglich gemacht, „aber bei zahlreichen Verlagen ist die Verunsicherung mit Blick auf die weitere pandemische Lage zu groß. Die schwierige Planbarkeit und die personellen Engpässe bei den Ausstellern führten letztlich zur Absage des gesamten Messeprogramms“, was ihn „auch ganz persönlich schmerzt“. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit mit häufig hitzig geführten Debatten „brauchen wir Veranstaltungen wie die Buchmesse und das angeschlossene Festival ,Leipzig liest‘ als Orte der Begegnung, des Nachdenkens und des sachlichen Miteinanders.“ Auch er hoffe „nun sehr auf eine Fortsetzung des wichtigsten Frühjahrstreffs der Literaturbranche im März 2023“.

Offener Brief des Börsenvereins

In einem offenen Brief richten sich die Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friderichs und Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Cleff mit dankbaren Worten an Oliver Zille. „Wie ein Löwe“ habe er für die Leipziger Buchmesse gekämpft. „Für unsere Chance, mediale Aufmerksamkeit auf unsere Branche und unsere neuen Bücher zu lenken, für unsere Wiedersehensfreude, für unsere Begegnungen mit den Leser*innen“. Der Dank geht auch an die „politischen Entscheider*innen, die die Messe möglich gemacht hätten“. Dieses wichtige Signal bleibe. „Bitte unterstützen Sie die Leipziger Buchmesse weiter und bitte stärken Sie Herrn Zille und dem heute sicher angeschlagenen Team weiter den Rücken.“ Diejenigen, die ihre Teilnahme abgesagt haben, „haben aus Verantwortungsgefühl gehandelt und keineswegs aus Messemüdigkeit, im Gegenteil“, heißt es weiter.

Von LVZ