Am 17. August erscheint der erste Roman der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart, für September war sie mit „ Omama“ (Zsolnay Verlag) eingeladen zum Hamburger Literaturfestival „Harbour Front“, nominiert für den Klaus-Michael-Kühne-Preis, der für das beste deutschsprachige Romandebüt vergeben wird und mit 10 000 Euro dotiert ist.

Dazu gehören öffentliche Lesungen – und genau die soll es nun für Lisa Eckhart nicht geben. Die 27-Jährige wurde vom Festival ausgeladen, wie der „Spiegel“ berichtet. Sie habe am 14. September im Klub „Nochtspeicher“ lesen sollen, nun steht auf der Homepage: „Leider muss diese Veranstaltung entfallen“.

Protest angekündigt

In E-Mails, die dem „Spiegel“ vorliegen sollen und aus denen er zitiert, sehe sich der „Nochtspeicher“ außerstande, „im Falle einer Lesung die ,Sicherheit der Besucher und der Künstlerin’ zu gewährleisten“. Es sei abzusehen, dass die Veranstaltung „gesprengt werden wird, und sogar Sach- und Personenschäden wahrscheinlich sind. Wir haben in den letzten Tagen bereits aus der Nachbarschaft gehört, dass sich der Protest schon formiert“. Der Veranstaltungsort befinde sich in einem „bekanntlich höchst linken Viertel“.

Von „Drohungen vom ,schwarzen Block’“ ist die Rede. Die Hamburger Festivalleitung habe Verlag und Management um freiwilligen Verzicht gebeten, was von diesen abgelehnt worden sei.

Antisemitismus-Vorwurf

Die Kabarettistin und Autorin Eckhart begann ihre Karriere in der Poetry-Slam-Szene, 2015 gab sie ihr Kabarett-Debüt. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen zählt der „ Salzburger Stier“ 2019. „Die Vorteile des Lasters“ heißt ihr zweites Programm, mit dem sie große Säle füllt.

In Leipzig war sie damit im Kupfersaal zu erleben und wird im Oktober bei der 30. Lachmesse im Haus Leipzig gastieren. Ebenfalls im Oktober liest sie im Literaturhaus Leipzig aus ihrem Roman.

Eckhart ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei „Nuhr im Ersten“. Ein Auftritt in der Sendung „Mitternachtsspitzen“ ( WDR) aus dem Herbst 2018, in dem sie Stereotype und Ressentiments im Rahmen der „#MeToo“-Debatte aufs Korn nimmt, hat in diesem Frühjahr einen Shitstorm ausgelöst, Eckhart wurde Antisemitismus vorgeworfen. Der WDR stellte sich hinter die Künstlerin und verteidigte ihren Auftritt.

