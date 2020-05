Über 11.000 Euro für Beisetzung von Metal-Musiker Robert Horn gesammelt

Leipzig

Viele Musiker und Fans der Band der Leipziger Metal-Band „Walking Dead on Broadway“ drückten nach dem Tod des früheren Frontmanns Robert Horn ihr Beileid aus. Der Musiker starb am 1. Mai im Alter von 31 Jahren. Das bestätigte die Band auf Instagram. Horns Familie gab in einer Traueranzeige in der Leipziger Volkszeitung bekannt, dass die Beisetzung nur im engsten Familienkreis stattfinden werde.

Den langen Kampf gegen Depressionen, mit denen der junge Künstler zunehmend offen umging, hat er zum Schluss verloren. Dies machten Freunde des 31-Jährigen öffentlich. Sie wollen damit auf das Thema aufmerksam machen.

Anzeige

Freunde schrieben über ihn: „ Robert war ein wahrer Künstler - als Sänger auf großen und kleinen Bühnen zu Hause, von seinen Fans verehrt und von seinen Kollegen hoch geschätzt. Die Musik, ein Teil seiner kreativen Arbeit, war für ihn ein Ventil, die Probleme und den damit verbundenen Schmerz besser verarbeiten zu können.“

Weitere LVZ+ Artikel

Da die Kosten einer Bestattung die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigen, starteten Freunde über die Online-Plattform betterplace.me eine Spendenaktion. Das Ziel von 8.000 Euro wurde bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Spendenaufruf vom 6. Mai um 23 Uhr erreicht. „Das hat uns auf jeden Fall allen viel Kraft gegeben,“ erklärt einer seiner besten Freunde am Telefon der ungenannt bleiben möchte.

Überschüsse gehen an Depressionshilfe

Bis zum 11. Mai (Stand 18 Uhr) ging über die Plattform https://www.betterplace.me/in-gedenken-an-robert-horn ein Betrag von 11.339 Euro ein. Alle überschüssigen Beträge gehen an das Leipziger Bündnis gegen Depression e.V.. Horns Freunde wollen einen offenen Umgang mit dem Thema Depressionen fördern. Es muss sich keiner davor verstecken nur weil es keine äußerlich sichtbare Krankheit ist. „Es soll klar und deutlich werden, dass die Betroffenen sich nicht Schämen sollen, sich nicht verstecken müssen und sich keiner allein fühlen muss.“

Robert Horn – von ANIMA bis Hornblackrock

Robert Horn wuchs im thüringischen Nordhausen auf und gründete dort bereits als Jugendlicher die Deathcore-Band ANIMA. Ab 2012 sang er in der Leipziger Band „Walking Dead on Broadway“, deren Musik sich ebenfalls dem Deathcore zurechnen lässt. Mit der Gruppe produzierte Horn insgesamt drei Alben.

Die Band feierte auch internationale einige Erfolge und trat bei den wichtigsten Metal-Festivals wie dem Wacken oder dem Full Force im sächsischen Roitzschjora auf. 2017 zog sich Horn wegen persönlicher Gründe aus der Band zurück. Seitdem arbeitete er an unter dem Namen „Hornblackrock“ an kleineren Soloprojekten, in denen er unter anderem als Schlagzeuger, Gitarrist und Songwriter aktiv war. Auch mit anderen Leipziger Musikern startete er kleinere musikalische Projekte. Erst Mitte April veröffentlichte Robert Horn einen neuen Song auf Youtube.

Hilfe bei Depression

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits ein Gespräch dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/1110111.

Von Alexander Prautzsch