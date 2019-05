Leipzig

Der Tod von The Prodigy-Frontmann Keith Flint hatte Bestürzung ausgelöst – auch in Leipzig. Eigentlich waren die Briten als Headliner für das Highfield-Festival am Störmthaler See geplant. Nun verstärkt stattdessen Steve Aoki das Programm, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

„Es ist nicht nur ein Ausnahmekünstler von uns gegangen, sondern auch ein Loch in unserem Line-Up entstanden, das eigentlich nicht zu füllen ist“, heißt es in der Mitteilung. Dennoch bemühe man sich um ein ausgewogenes Angebot.

„Deshalb freuen wir uns tierisch, dass Elektro-Tausendsassa und Dancefloor-Strahlemann Steve Aoki die oberen Reihen unseres Programms ergänzen wird.“ Nach dem überraschenden Tod von Flint Anfang März hatten The Prodigy alle geplanten Konzerte abgesagt.

Von Trettmann bis Thirty Seconds to Mars

Aoki – ein US-amerikanischer DJ und Produzent aus Florida – ist vor allem für seine Liveshows bekannt. Auf seinem fünften Studioalbum Neon Future III sind unter anderem Blink 182 und BTS zu hören. Zuletzt veröffentlichte er einen Song mit der koreanischen Boyband Monster X.

Das 22. Highfield-Festival findet vom 16. bis 18. August 2019 in Großpösna statt. Neben dem Neuzugang Aoki sollen unter anderem Thirty Seconds to Mars, Annenmaykantereit, The Offspring, Feine Sahne Fischfilet, Trettmann, Fettes Brot und Yung Hurn auf der Bühne stehen.

Zur Galerie Auch an Tag zwei des Highfield-Festivals war die Stimmung ausgelassen.

Auch in Zukunft will das Festival auf der Magdeborner Halbinsel bleiben. Erst vor kurzem war der Vertrag zwischen Veranstaltern und Grundstückseigentümern verlängert worden. Im vergangenen Jahr feierten 35.000 Besucher am Störmthaler See.

Von Josephine Heinze