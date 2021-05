Leipzig

Die Freiheit beginnt mit einem fernen Rauschen, das sich zum Dröhnen steigert. Es kommt vom Bahnhof her und führt zum Bahnhof hin, und es erinnert tatsächlich an Güterzüge, die über Schwellen rattern. Sie sind wieder da: Rollkoffer, die übers Pflaster lärmen. Was vor gut einem Jahr noch als Ruhestörung empfunden wurde, überbringt nun den süßen Klang der Freiheit, kündet von alter Normalität und neuen Möglichkeiten. Denn ein Rollkoffer auf dem Fußweg – das bedeutet: Reisen. Das heißt: Raus aus dem Homeoffice, der Isolation – hin an den Strand, in das Bergdorf. Oder eben ins Saarland. Im Koffer die Winterjacke fürs Draußensitzen und eine Großpackung Selbsttests.

Man kann das Koffergeräusch nachhören auf der Seite geräuschesammler.de, man kann aber auch einfach das Fenster öffnen. Paare stehen auf Balkonen, lauschen dem Rumpeln und flüstern zärtlich: Hörst du es? Sie spielen unser Lied ...

Was machen die Kinder im Homeschooling?

Wobei es nach dem dritten Lockdown natürlich auch sein kann, dass längst einer von beiden nicht nur den Koffer gepackt, sondern den Möbelwagen bestellt hat und aus der Beziehung rollt. Fast 18 Millionen Deutsche wohnen bereits allein. Auch sie sind hellhörig geworden. Denn immer weniger war zu vernehmen aus den Nachbarwohnungen, in denen doch eigentlich Kinder spielen, Skateboard fahren, mit überfüllten Puppenstuben Familie üben. Doch plötzlich war da ein anschwellendes Nichts. Sind sie erwachsen geworden inzwischen?

Überall ging das Quietschen der Bundesnotbremse in Stille über. Keine Platzhirsche mehr, die tiefergelegt durch Kneipenstraßen röhren, überhaupt kaum Autos nach 22 Uhr und sowieso keine Menschen. Bis auf den Nachbarn, dessen Hund allerdings nichts anzubellen fand in den ausgestorbenen Schluchten der Stadt.

Tucholsky sehnte sich nach Stille

Kurt Tucholsky hätte sich gefreut. „Ich möchte einmal da leben, wo es kein Hundegebell und kein Klavierspiel gibt“, schrieb er 1925 in seinem Text „Zwei Lärme“. Denn: „Auf jedem Quadratmeter menschlicher Niederlassung schlägt ein Achtel menschliches Wesen auf ein Klavier, macht: ein Stück auf acht Quadratmeter.“ Wenn’s mal so wäre. Dann gibt die Klavierlehrerin im dritten Stock hoffentlich wieder Unterricht und zieht ein Klimpern durchs Haus wie die Duftnoten des Pizzaboten. „Was wächst nicht alles in der Ruhe! Was kommt nicht alles zur Blüte in der Ruhe!“, heißt es bei Tucholsky. „Es gibt vielerlei Lärme. Aber es gibt nur eine Stille.“

Er kannte ja den Lockdown nicht. Keine 100 Jahre später wird Lärm nicht mehr in Dezibel gemessen, sondern in Inzidenzen. Je niedriger, desto laut. Je lauter, desto Leben. Je Leben, desto Freiheit. In seinem Film „Lisbon Story“ schickt Regisseur Wim Wenders 1994 einen Film-Ton-Mann durch die Gassen Lissabons, und man weiß gar nicht, was mehr Sehnsucht weckt: die Bilder von Straßenbahnen, Kindern, Wäscherinnen – oder die Geräusche. Zusammen sind sie die Stadt, künden von Beschleunigung und Halt.

Der Sound der Öffnung nach dem Lockdown

Das Veröden, womöglich Zerstören der Innenstädte ist nicht länger nur den Airbnb-Unterkünften anzulasten, deren Vermietung an Miet-Mieter, die Alltagsmenschen aus den Quartieren drängt. Jetzt geht es den letzten Geschäften an den Kragen, drückt sich die durchgeimpfte Kundschaft die Nasen an verschlossenen Türen platt. Und die Rollkoffer-Touristen gelten nicht mehr als Sterbehelfer, sondern verheißen neues Leben. Nach vielerlei Stille beglückt schon dieser eine Lärm.

Der Klang der Räder ist auf eine Weise Kult, dass er Kultur inspiriert. Das Konzerthausorchester Berlin hat das Rattern und Rollen, ergänzt durch das Klackern von Absatzschuhen, in seine „Hommage an Berlin“ aufgenommen. Unter #klangberlins ist auf YouTube auch ein Spielplatz-Sound zu finden oder das Wenden, Schneiden, Würzen einer Currywurst. Klassik mit Soße.

Bahn-Verspätungen stören nicht mehr

Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2017 und wollten es wohl nie ersetzen: das echte Kreischen der Kinder im Hof und der Partygäste im Garten, das Klappern des Bestecks vor dem Restaurant, den Klang der Kirchenglocken in einer Fremde, die es zu entdecken gilt. Auch der Beifall, von dem Künstler leben, könnte Geräusch der Freiheit sein, lebten sie von ihm allein. Er reicht in der Kultur so wenig wie nach Doppelschichten auf der Intensivstation.

Nach und nach hört sich das Draußen an wie einst. Die Stille weicht dem Raunen sich nähernder Möglichkeiten und dem Rumpeln sich trollender Koffer. Es kommt vom Bahnhof her und führt zum Bahnhof hin. Die Warnung „Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges“ prallt nicht mehr vom leeren Bahnsteig ab. Selbst der Hinweis auf „voraussichtlich zehn bis siebzig Minuten“ Verspätung dämpft die Stimmung kaum. Es kommt ja auf die Stunde nicht an, wenn man ein Jahr gewartet hat.

Von Janina Fleischer