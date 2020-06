Halle

Stilistisch einkreisen lassen sich die Fotografien von Karl Lagerfeld (1938–2019) nicht. Sie evozieren keinen Wiedererkennungseffekt. Doch genau das macht die groß angelegte Retrospektive im Kunstmuseum Moritzburg zum Faszinosum. Jedem Themenkomplex ringt Lagerfeld überraschende Facetten ab, die sich in mehrfacher Brechung spiegeln. Die Ebene der Modefotografie verschränkt sich mit der Magie von Tableaux vivants, Lebenden Bildern nach Anselm Feuerbach, oder Bildstimmungen von Lyonel Feininger, Edward Hopper oder Florine Stettheimer, eine schillernde Protagonistin der New Yorker Kunstszene in den 1920/30er Jahren.

Die Mode ist stets Ausgangspunkt

Mode freilich ist für Lagerfeld, der als Designer auch für das Atelier Fendi in Rom arbeitete und als Kreativdirektor Meriten für das in den 1980er Jahren aufpolierte Image von Chanel erwarb, stets Ausgangspunkt für seine überbordenden Bildergeschichten und Fotoserien. Da überlagern sich Vorher und Nachher in raffiniert rückwärts gespulter Story, wird das Model zum Modell, während der Künstler auf dem Zeichenblatt Haute Couture entwirft.

Elegischer Ästhetizismus, Unwiederbringlichkeit des flüchtigsten Moments prägen alle diese Fotos. Sie entzünden sich an der Pracht römischer Fontänen, an der Architektur aristokratischer Palazzi oder an der Erinnerung an die einstmals gefeierten Ballets Russes und ihren Meistertänzer Vaslav Nijinsky, der wegen seiner beispiellosen Sprungtechnik Furore machte.

Erst 1987 fand Lagerfeld den Weg zur Fotografie

Dabei hat Lagerfeld, der seinen Triumphzug durch die Modewelt in den 1950er Jahren in Paris antrat, erst 1987 den Weg zur Fotografie gefunden. Damals begann der gebürtige Hamburger, die Unzufriedenheit mit der fotografischen Umsetzung seiner Ideen bei Werbekampagnen mit eigener Kreativität aufzufangen. Seither wurden unzählige Bücher und Magazine von seinen glamourösen Aufnahmen und Fotonovellen geadelt.

„Roomservice“ mit Starmodel Eva Herzigova oder „Visions and a Decision“ mit Claudia Schiffer und Brad Kroenig als Protagonisten sind nur zwei Beispiele. Nach einer Story von Amanda Harlech, die Lagerfeld sein „zweites Paar Augen“ nannte, imaginiert ein Lebemann seine künftige Verlobte als begehrte Salondame, Zimmermädchen, Domina und Emanze, um schließlich zu der Überzeugung zu gelangen, dass ihr keiner widerstehen kann, und sie die Seine werden muss.

Beispiellose Schau

In seiner Faszination für Oscar Wilde nimmt Lagerfeld das Bildnis des Dorian Gray ins Visier und vollzieht den Alterungsprozess, der dem Helden erspart bleibt, erweitert um die weibliche Ausprägung schrittweise an seiner damaligen Starbesetzung Larry Scott und Eva Herzigova. Glamouröse Fotos von Catwalk-Diven, ursprünglich Magazinfotos, vereinen sich in der beispiellosen Schau in der Westbox des Museums in einer überdimensionalen Präsentation von Luxus, Eleganz und Schönheit. Lagerfeld konnte als Modeschöpfer, Verleger und Fotograf seinen Intentionen, für die er stets Perfektion anstrebte, unbegrenzt nachgehen. Er durfte bei seinen aufwendigen Produktionen, für die er technische Varianten bis zur Wiederbelebung der Daguerreotypie ausspielte, auf finanzielle Ressourcen in jeder Höhe zählen. Zudem konnte er auf weltberühmte Models setzen, die anstandslos in seinen Serien und Bildergeschichten aufgingen.

Narrativ angelegten Fotoinszenierungen

Lagerfelds narrativ angelegten Fotoinszenierungen führen den Betrachter nur scheinbar zu Daphnis und Chloe in die Antike, in Pariser Ateliers des 19. Jahrhunderts oder luxuriöse Hotels nach der Jahrtausendwende. In diesen subtilen wie unwirklichen Bildfindungen überlagern sich verschiedene temporäre Ebenen zu der Zeitlosigkeit, die Mode mit Traum und Illusion aufladen.

Epochen verbindende Zeitlosigkeit zelebriert Lagerfeld nicht zuletzt in der Selbstinszenierung mit seinen Markenzeichen von weiß gepudertem Zopf bis zu steifem Kragen und obligatorischer Sonnenbrille. Im Innenhof der Moritzburg huldigt dem exzentrischen Künstler, der im Februar 2019 in Neuilly-sur-Seine starb, ein Konvolut lebensgroßer Selbstporträts. Der Meister eines von Eleganz und Verfeinerung geprägten Lebensstils hat das Konzept dieser Ausstellung noch selbst abgesegnet.

Info: Karl Lagerfeld, Fotografie, Die Retrospektive, bis 23. 8., geöffnet Mo, Di, Do–So 10 bis 18 Uhr, Kunstmuseum Moritzburg Halle (Friedemann-Bach-Platz 5);Tickets und Informationen u.a. zum Hygienekonzept auf der Homepage des Museums, Tel. 0345 212590. Es wird empfohlen, im Vorfeld online Tickets zu erwerben, da die Besucherzahl beschränkt ist. Es stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung: 10–13 Uhr, 180 Personen; 14–17 Uhr, 180 Personen

Von Ingrid Leps