Leipziger Bildermuseum wieder komplett geöffnet, Ausstellungen auf dem Prüfstand

Leipzig

„Oh, jetzt bin ich sicher genau falschherum gelaufen.“ Jeannette Stoschek hält kurz inne, bis die Aufsicht Entwarnung gibt, bestimmt lächelt sie, aber das weiß man ja in diesen Tagen nicht so genau. „Nein, so war es richtig“, sagt sie jedenfalls. Am Dienstag war das Museum der bildenden Künste in Leipzig den ersten Tag komplett geöffnet, da kann auch die kommissarische Direktorin mal kurz durcheinanderkommen.

Kein Schilder- und Vorschriftenwald

Ein Einbahn-Wege-Leitsystem führt jetzt vom Eingang über Kasse und Museums-Shop durch die Ausstellungen – Abzweige sind natürlich möglich – bis zum Ausgang im Museumscafé, das ab Mittwoch wieder von 12 bis 17 Uhr geöffnet hat. Die Wachen stehen jederzeit für Auskünfte zur Verfügung und passen auf, dass die zulässige Höchstzahl der Besucher pro Raum – vorgesehen sind mindestens 20 Quadratmeter pro Besucher – eingehalten werden. Angenehm ist, dass man nicht von einem Schilder- und Vorschriftenwald überfordert wird.

Anzeige

In einem ersten Schritt hatte das Museum am 7. Mai das Untergeschoss mit den Ausstellungen der Künstlergruppe Opal und von Norbert Wagenbrett geöffnet. Zunächst kamen rund 50 Gäste am Tag. Bis Sonntag seien rund 550 dagewesen, sagt Stoschek. Viele hätten nach der großen Klinger-Ausstellung zum 100. Todesjahr des Leipziger Künstlers (1857–1920) gefragt. Für alle, die die ursprünglich bis zum 14. Juni geplante Schau noch erleben wollen, gibt es gute Nachrichten: „Klinger 2020“ mit vielen hochkarätigen Leihgaben – etwa von Auguste Rodin oder Gustav Klimt – wird bis zum 16. August verlängert. Bis zur Museumsschließung am 14. März war die Ausstellung ganze neun Tage geöffnet. Noch muss es sich herumsprechen, dass nun alle Ausstellungen wieder zu sehen sind. Am Dienstag kamen 70 Besucher – manche hatten mit Schlangen am Eingang gerechnet. Bislang gibt es sie nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona-Lage würfelt Pläne durcheinander

Wie nicht anders zu erwarten war, würfelt die Corona-Lage den gesamten Plan durcheinander. „Alle Ausstellungen stehen auf dem Prüfstand“, sagt Jeannette Stoschek. Man müsse jetzt erst einmal einen Normalbetrieb unter neuen Umständen finden. Zudem wisse ja niemand, ob es in den nächsten Monaten weitere Lockerungen oder wieder Verschärfungen geben wird. Bereits unter Direktor Alfred Weidinger, er wechselte im April nach Linz, mussten Ausstellungsprojekte auf Eis gelegt werden.

Noch im Spätsommer gezeigt werden soll die ursprünglich für die Zeit von Ende März bis 21. Juni geplante Schau „Zero Waste“, eine Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Es geht darin um globale Konsequenzen von Plastikverpackungen, Reifenabrieb, giftigen Chemikalien und Überproduktion.

Viele Ausstellungen müssen verschoben werden

Ins nächste Jahr verschoben werden müssen unter anderem die Ausstellung anlässlich Hartwig Ebersbachs 80. Geburtstag oder zu Martin Kippenbergers Metro-Net-Projekt, die noch in diesem Monat beginnen sollte. Auch die große Schau des in Leipzig geborenen Fotografen Andreas Gursky wird aller Voraussicht nach nicht 2020 gezeigt werden können.

Eingefroren war auch die Suche nach einem neuen Museumsdirektor. Die Gespräche dazu seien jetzt neu terminiert, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) am Dienstag. „Ich hoffe, im Sommer dem Stadtrat einen Vorschlag unterbreiten zu können.“

Info: Katharinenstraße 10; geöffnet: Di, Do–So, Feiertage 10–18, Mi 12–20 Uhr

Von Jürgen Kleindienst