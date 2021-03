Leipzig

Frank Schmutzler bleibt hart. „Es passt nicht“, sagt der Technische Direktor der Musikalischen Komödie lächelnd, aber bestimmt. Und so packt Stephan Mücke seine Schätze wieder in die braune Ledertasche. Sie würden wirklich nicht passen, die Schilder der Sitzreihe 3 und der Plätze 16 und 17, seit über zwei Jahrzehnten die Stammplätze von Ingeborg und Stephan Mücke. Hier haben die beiden 33 Operetten-Premieren, 32 Musicals und vier Spielopern gesehen. Dazu 25 Opern und 12 Ballette im großen Haus am Augustusplatz. „Denn uns geht es nicht um Operette, uns geht es ums Musiktheater.“

Auch im sanierten großen Saal sitzt Stephan Mücke wieder in Reihe 3 auf Platz 16. Quelle: Kempner

Aber um die Musikalische Komödie doch noch ein bisschen mehr. Und so nimmt Mücke, der sein Alter nicht verrät, sondern nur mit der Information rausrückt, „eigentlich schon im Rentenalter“ zu sein, weiterführende Details irritierten nur die Kunden seine Hausmeisterservice, seine Platzschilder wieder mit nach Hause. Dort archiviert er sie mit anderen Erinnerungen an viele wunderbare und wenige grausame Abende im Haus Dreilinden, zu Eintrittskarten, Programmheften und Rezensionen. „Wir sind“, sagt er und lächelt dabei vielsagend, „nicht immer Ihrer Meinung, aber das gehört dazu.“

Stammplatz ist Stammplatz

Die durchgesessenen Stühle in Reihe drei sind nun Erinnerung. Aber selbstredend wird das Ehepaar Mücke auch im totalsanierten neuen Zuschauerraum im Haus Dreilinden wieder 3 – 16, 17 sitzen. Stammplatz ist Stammplatz – und besser geht es auch im neuen Saal nicht. Der ist nun fast fertig, in dieser Woche nimmt das Ensemble, das erst im Westbad Unterschlupf fand und dann im Lockdown heimatlos war, Besitz vom neuen Haus der leichten Muse. Aber wann es wirklich losgeht auf den nun 640 Plätzen – zuvor waren es 522 – unter der im alten Glanz erstrahlenden Decke, ist ungewiss.

Im Eingangsbereich ist derweil der neue Glanz noch ein uneingelöstes Versprechen. Quelle: Peter Korfmacher

Ursprünglich sollte im November 2020 Eröffnung gefeiert werden. Es kamen auf der Zielgeraden statische Probleme dazwischen, man peilte Februar an. Da ging wegen des langen zweiten Lockdowns nichts – und nun ist im Grunde alles offen. „Wir planen“, sagt Frank Schmutzler beinahe trotzig, „nach wie vor mit Anfang April“. Das könnte nach den in der letzten Woche verkündeten zaghaften Lockerungsszenarien für die Kultur sogar möglich sein. Aber nicht in Form einer großen Gala, wie sie der Erfüllung des lang gehegten Traums von der sanierten Musikalischen Komödie angemessen wäre. Sollte es in wenigen Wochen einen Eröffnungsakt geben, dann vor maximal 160 Menschen, und wie die ausgesucht werden sollen, weiß niemand.

Die Oper plant mit Abstand

Natürlich müssten Mückes als engagierte Langzeit-Abonnenten zum Kreis der Geladenen gehören – doch die Protokollliste ist lang. Stephan Mücke sieht es sportlich: „Ich muss nicht im Saal sitzen, aber ich will mitfeiern.“ Wie das gehen soll? „Die Oper muss die Eröffnung als Stream produzieren, ganz aufwendig, und dann ordentlich die Werbetrommel rühren. So laut, dass man auch für den Stream Karten verkaufen kann, das würde das Haus sogar überregional bekannter machen.“

Nach Renovierungsarbeiten steht die Musikalische Komödie bereit, um geöffnet zu werden.Seit Juli 2019 ist die Musikalische Komödie für eine umfassende Sanierung geschlossen gewesen. Nun wartet das Operetten- und Musicaltheater darauf, endlich die Türen öffnen zu dürfen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus kann die Öffnung momentan noch nicht stattfinden. Quelle: www.noraboerding.dewww.noraboerding.de

Danach sieht es nicht aus. Die Oper plant mit Abstand und will die Große Einweihungs-Sause nachholen, wenn es möglich ist. Darüber schüttelt Mücke nur den Kopf, sowieso ist er derzeit nicht zufrieden mit seiner Oper: „Es geht darum, wie man sich nach außen darstellt, Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht setzt, auch mal neue Wege beschreitet, und das gefällt mir in Leipzig seit Corona gar nicht.“

Opulent muss es sein

Natürlich bleibt er seiner MuKo trotzdem treu. Erstens, „weil ich stolz bin, dass es so etwas in meinem Leipzig gibt“, sagt der Probstheidaer, der mittlerweile in Plagwitz lebt. „Zweitens, weil nicht nur das Haus einzigartig ist, sondern auch die Nähe zu den Künstlern.“ Und drittens war schon der Anfang dieser Theaterleidenschaft sehr besonders: „Im Sommer 1998 waren wir im Urlaub am Wolfgangsee und haben auf der Terrasse des „Weißen Rössls“ gesessen. Einige Monate später, es war die Silvestervorstellung, saßen wir hier in der Muko im „Weißen Rössel“ und dachten uns, dass man keine zehn Stunden im Auto sitzen muss, sondern viel schneller hinkommt, es reichen drei Stationen mit dem Bus, und es auch sehr schön ist. Und Seither sind wir vom Musiktheater nicht wieder losgekommen.

Opulent muss es sein: Stephan Mückes Lieblings-Produktion „Im weißen Rössl" – hier mit Radowlaw Rydlewski und Nora Lentner. Quelle: kArchiv

Opulent muss Musiktheater für Mückes sein. Verzaubernd, prächtig. Darum blieb „Im Weißen Rössel“ bis heute unter seinen MuKo-Favoriten. „Doktor Schiwago“ ist auch dabei, „Kein Pardon“ oder die „Ausgrabungen „Nofretete“ und „Die Herzogin von Chicago“. Nur einmal sind Mückes, die neben ihren Musiktheaterbesuchen in Leipzig viel rumkommen, in über 22 Jahren ihrem Stammhaus untreu geworden: „Das war nach der Werkstatt – wir besuchen sie immer – zum ,Feuerwerk’, da war mir schon klar, dass ich diesen Quatsch im Theater nicht sehen wollte, diese falsche DDR-Tristesse. Dann kam noch Ihr Interview mit dem Regisseur dazu, da haben wir beschlossen: Wir lassen unsere Premierenkarten verfallen. Wir haben es nicht bereut.“

Sanierung in kleinen Schritten

Der Liebe zu Haus und Genre tat das keinen Abbruch. Überhaupt hat sie in schlechten Zeiten begonnen. In den späten 90ern baumelte noch das Damokles-Schwert der Schließung über der MuKo und ihren Akteuren. „Das hat sich“, erinnert sich Mücke, „erst geändert, als 2011 Volker Vogel das Haus als Chefregisseur übernommen und Ruhe und Konstanz in den Laden gebracht hat. Dann hat Ulf Schirmer das Potenzial erkannt, das hier schlummert.“ Für Mücke war Schmutzler einer der wichtigsten Protagonisten: „Er hat eine Sanierung in kleinen Schritten propagiert.“ So wurde mal das Foyer aufgehübscht, mal die Fassade gestrichen, dann wurde das Nebengebäude mit Garderoben und Probensälen fertiggemacht, das Restaurant mit neuen Pächtern runderneuert – und nun, als letzter und wichtigster Baustein, der Zuschauerraum nebst Bühne und Technik.

„Falsche DDR-Tristesse“, die Premierenkarten zu „Das Feuerwerk" haben Mückes verfallen lassen. Quelle: Archiv

Nun können die Akteure unter professionellen Bedingungen arbeiten, und die Zuschauer und Zuschauerinnen davor können es würdigen, weil sie von jedem Platz aus gut sehen und hören, was da vorne unten vor sich geht. Nun ja – von jedem vierten Platz aus, denn ganz gleich, wann es wieder losgeht in der Dreilindenstraße, dass es wie früher eigentlich immer vor vollem Haus geschieht, ist einstweilen nicht zu erwarten.

Mücke findet das schade, aber es ficht ihn nicht grundsätzlich an: „Das Potenzial der Ensemblemitglieder, des Orchesters, des Chors, des Balletts ist gewaltig. Ganz gleich in welchem Rahmen: Diese Künstler machen andere Menschen glücklich. Das ist es am Ende. Darauf kommt es an.“

