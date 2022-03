Leipzig

Es war ein Novum in der Geschichte der Arena Leipzig: Am Montag wurde das Konzert von Sting 90 Minuten vor Beginn abgesagt, 7000 Besucher mussten nach Hause geschickt werden. Im Tour-Team des Musikers waren Coronafälle aufgetreten. Wie hat er den Abend erlebt, wie geht es mit den Groß-Konzerten in Leipzig weiter? Und ist ein Ende der Krise in Sicht? Darüber spricht Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, die Quarterback-Immobilien-Arena, Festwiese und Red-Bull-Arena vermarktet.

Hat man nach zwei Jahren Corona inzwischen so etwas wie Routine mit Absagen?

Nein, es ist immer wieder aufs Neue bitter. Und die Absage des Sting-Konzerts war insofern noch bitterer, als dass alle schon im Konzertmodus waren und sich auf einen wunderbaren Abend gefreut haben. Die Brote waren geschmiert, das Bier war kaltgestellt. Wenn man dann so kurzfristig die Menschen, die ja schon vor der Tür stehen, wieder nach Hause schicken muss, dann ist das noch mal ein anderes Kaliber.

Wie war das für Sie persönlich?

Man läuft um 21.30 Uhr nach Hause und fragt sich: Was ist hier eigentlich passiert? Jetzt wäre doch jetzt die Stimmung von 7000 Menschen auf einem Höhepunkt und nicht so im Keller. Unser komplettes Team bereitet solche Konzerte vor, und da war die Enttäuschung ebenfalls entsprechend groß. Aber wir mussten das dann natürlich professionell zu Ende bringen. So eine Situation - eine Absage so kurz vor Konzertbeginn - hat es meines Wissens noch nie in der Arena gegeben.

Am Montag sollte Sting in der Arena Leipzig auftreten. Es kam anders. Quelle: André Kempner

Und jetzt wird die Bühne für Sting abgeschraubt?

Das ist schon in derselben Nacht passiert. Die Stühle in der Halle haben wir stehengelassen für Paul Panzer, der am Mittwoch auftritt. Am Freitag kommt Sarah Connor, am Samstag Olaf Schubert, am Montag Mario Barth, am folgenden Donnerstag ist das DHFK-Spiel gegen Lemgo. Und Freitag wird für die Schlagernacht am Samstag aufgebaut. Das Konzert mit Sting wäre eine wunderbare Eröffnung gewesen.

Eröffnung?

Ja, was den Bereich Konzerte/Show betrifft, kann man das so nennen. Wir hatten Roland Kaiser im Oktober 2021 mit 2G-Regularien, das war im Grunde alles in zwei Jahren. Jetzt sind wir wieder in einem Fahrwasser, in dem man planen kann. Wir gehen davon aus, dass die April-Termine auch durchgeführt werden. Im Oktober konnten wir das nicht sagen.

Wer muss für den Schaden aufkommen?

Das ist eine Frage, die wir diese Woche klären wollen: Was gibt die vertragliche Konstellation her? Was sind Versicherungsfälle? Wir müssen erstmal zusammenfassen, was alles aufgelaufen ist. Das Wichtigste ist jetzt die Kommunikation mit den Besucherinnen und Besuchern, parallel läuft die Terminfindung für das Nachholkonzert. Das könnte auf den Herbst hinauslaufen, den genauen Termin geben wir so schnell wie möglich bekannt. Auf jeden Fall bleibt bei uns im Team der 28. März in den Köpfen.

Vielleicht hilft bis dahin ja der Spruch aus einem Woody-Allen-Film: Komödie ist Tragödie plus Zeit.

Ja, bei allem Frust, bei aller Enttäuschung: Gegen das, was gerade sonst noch so auf der Welt passiert, sind das alles händelbare Probleme. Es geht weiter.

Sie hatten in der Arena auch mit diesen wirklichen Problemen zu tun, haben Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

Das war so vereinbart mit der Stadt, dass wir eine Art Puffer sein sollten, weil wir so schnell umbauen, mit Hilfe des DRK Plätze schaffen konnten. Das war von vorn herein als temporäre Sache, auf zwei Wochen ausgelegt. Jetzt sind keine Schutzsuchenden mehr in unserem Haus.

Am 3. April ist der so genannte Freedom Day, ein Begriff, der auch in der momentanen Hochinzidenz-Zeit etwas absurd anmutet. Aber gibt es etwas, was Sie sich als Veranstalter von der Politik wünschen würden?

Zur Person Matthias Kölmel wurde 1991 in Starnberg geboren. Er studierte Volkswirtschaft in Regensburg. Seit 2016 hat er seinen festen Wohnsitz in Leipzig. Gemeinsam mit Philipp Franke ist er seit 2018 Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, die Quarterback-Immobilien-Arena, Festwiese und Red-Bull-Arena vermarktet. Er ist ein Sohn des Medienunternehmers Michael Kölmel.

Entscheidend ist und bleibt für uns das Thema Kapazitätsbeschränkung. Seit Beginn der aktuell geltenden Verordnung gibt es diese auch für Innenräume nicht mehr. Das ist für uns der absolute Knackpunkt - daher wäre mein Appell, dass dieses Instrument in Zukunft nur als allerletztes aus dem Kasten geholt wird, gerade im Hinblick auf den Herbst. Denn wenn die Kapazitätsbeschränkungen zurückkommen, werden auch die Shows und Konzerte wieder verschoben, und wir fangen wieder von vorne an. Dieses Szenario gilt es zwingend zu verhindern.

Sie hatten Anfang des vergangenen Jahres 30 Mitarbeiter, konnten Sie die alle halten?

Ja.

Mit staatlichen Hilfen?

Natürlich hat das Kurzarbeitergeld sehr geholfen, auch die Überbrückungshilfen waren, obwohl sie anspruchsvoll in der Beantragung waren und nicht von heute auf morgen ausgezahlt wurden, wirksam. Und wir haben wir von dem Geld, das wir in den Jahren zuvor erwirtschaftet haben, gezehrt.

Ticketverkauf schwächelt noch

Kann man sagen, dass das Ende Krise in Sicht ist?

Ich würde den Tag nicht vor dem Abend loben. Die Ticketverkäufe sind bei weitem noch nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie.

Gab es auch Positives, das sie aus dem Corona-Tunnel mitgenommen haben?

Ja, zum einen die Zusammenarbeit mit dem SC DHFK vor allem mit Karsten Günther (Manager des SC DHfK, Anm. d. R.), die noch intensiver geworden ist. Daraus entstand die Studie Restart-19 mit dem Tim-Bendzko-Konzert, bei dem wir unter anderem 150 Medienvertreter in der zum Pressezentrum umgebauten Fechterhalle begrüßen konnten. Unser Credo war, das Beste aus der Halle und aus dem Betrieb rausholen. Wir hatten ein Testzentrum hier, ein Impfzentrum und haben ganz kurzfristig hier eine Notunterkunft für Schutzbedürftige mit organisiert. Aber es bleibt natürlich dabei, dass die vergangenen zwei Jahre für uns als Branche eine Katastrophe waren.

Vorfreude auf Max Raabe und die Stadionkonzerte

Blicken wir nach vorne und auf die kommenden Konzerte. Worauf freuen Sie sich persönlich?

Auf das Konzert von Max Raabe am 6. Mai. Und natürlich auf die Stadionkonzerte. Seit Mai 2019 verhandeln wir mit der Tour-Agentur von Rammstein, da freue ich mich einfach riesig, wenn dann hier endlich die Trucks reinkommen und der Aufbau beginnt. Eine Woche später tritt Elton John auf, die Woche darauf Herbert Grönemeyer. Wir haben Udo Lindenberg auf der Festwiese, die Sommerarena mit Sarah Connor und Roland Kaiser.

Sie hatten 2019 mit etwa 600.000 Besuchern einen Rekord. Wie sehen die Zahlen der Folgejahre aus?

2020 waren es noch rund 140.000, da hatten wir noch Januar bis Mitte März unter normalen Bedingungen. 2021 hatten wir noch 60.000 Besucherinnen und Besucher.

Wagen Sie mal eine Prognose für dieses Jahr.

Mit 400.000 Besuchern wäre ich zufrieden. Wir haben nämlich auch in der zweiten Jahreshälfte großartige Konzerte - unter anderem Sting. Es wird.

Von Jürgen Kleindienst