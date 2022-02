Leipzig

Nach der heftig diskutierten Absage der Leipziger Buchmesse schaltet sich jetzt die Politik ein. Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärten am Montag, dass sie die Beteiligten zu einem „Zukunftsgespräch Leipziger Buchmesse“ an einen Tisch holen wollen, um die Umstände der Absage zu klären und über die Perspektiven der Messe zu reden. Eingeladen sind der Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Leipziger Messeverantwortlichen und Vertreterinnen und Vertreter großer deutscher Verlage. Wann und wo sich die Runde trifft, ist noch nicht bekannt. „Dazu finden noch Abstimmungen mit den Beteiligten statt, so dass derzeit noch kein konkreter Termin benannt werden kann“, teilte die Sächsische Staatskanzlei auf LVZ-Nachfrage mit. 

Umstrittene Konzentration auf Präsenzveranstaltung

Die Leipziger Buchmesse sollte vom 17. bis 20. März stattfinden. Während viele Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesichts der Corona-Pandemie und der hochgradig ansteckenden Omikron-Variante nach wie vor im Homeoffice sitzen und Reisebeschränkungen unterliegen, hatte sich die Leipziger Messe auf die Durchführung einer Präsenzveranstaltung konzentriert. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte Anfang Februar in Aussicht gestellt, dass die Messe ohne Kapazitätsbeschränkungen nach 2G-plus-Regel stattfinden könne. Zur bislang letzten Buchmesse im März 2019 kamen 286.000 Besucherinnen und Besucher.

Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen)und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sehen Klärungsbedarf rund um das Thema Leipziger Buchmesse. Quelle: dpa

Trotz des „grünen Lichts“ aus Sachsen hatten etliche Verlage mit Verweis auf das Infektionsgeschehen ihre Teilnahme abgesagt, was letztlich zur Absage der gesamten Buchmesse führte – zum dritten Mal in Folge. Auch die Manga-Comic-Con, das Lesefest „Leipzig liest“ und die Antiquariatsmesse sind gestrichen. Beispielsweise hatten Droemer-Knaur, S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch, Rowohlt, Reclam und Carlsen ihren Rückzug erklärt. In diesen Verlagen veröffentlichen zahlreiche prominente Autorinnen und Autoren ihre Bestseller. Der kleine Leipziger Lehmstedt-Verlag hatte bereits am 20. Januar abgesagt, mit der Begründung, dass der Messeauftritt hohe Kosten verursacht, das vorgegebene Hygienekonzept aber Kommunikation de facto unmöglich mache und eine Teilnahme daher keine Aussicht auf Erfolg habe. Nach Bekanntwerden der Absage hatten zwei Dutzend Autorinnen und Autoren in einer Petition gefordert „Macht die Buchmesse auf! Wir wollen lesen!“

Blick richtet sich aufs nächste Jahr

„Wir haben die Absage für dieses Jahr durch die Messeverantwortlichen zu Kenntnis genommen. Dabei darf es mit Blick auf das nächste Jahr nicht bleiben“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Claudia Roth und Michael Kretschmer. Die Umstände dieser Absage würden viele Fragen aufwerfen, zumal zur selben Zeit in Bologna, London oder Köln vergleichbare Veranstaltungen stattfinden. Roth und Kretschmer wollen über den Buchmarkt im Allgemeinen sprechen, aber auch über die Verantwortung von Verlagen, deren Interessenvertretern und von Messeveranstaltern. Denn betroffen sei der gesamten Buchstandort Deutschland. Damit bleibt offen, ob es in dem Gespräch auch um die Frankfurter Buchmesse gehen soll.

In der Erklärung der beiden Politiker heißt es: „Die deutsche Buchlandschaft, von Buchläden über Verlage bis hin zu Lesefestivals, liegt uns beiden sehr am Herzen. Wichtige Impulse der deutschen Gegenwartsliteratur, aber auch der internationalen Verbindungen unseres Landes knüpfen sich an die Buchmesse in Leipzig. Wir wollen, dass unsere Kulturlandschaft und der Buchmarkt ihre Brückenfunktion zu den Ländern Mittel- und Osteuropas auch in Zukunft wahrnehmen.“

Die nächste Leipziger Buchmesse soll im März 2023 stattfinden.

Von Kerstin Decker