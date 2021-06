Nach sieben Monaten: Oper Leipzig eröffnet mit Märchen-Ballettabend

Leipzig

„Letztendlich ist das alles nur Symbol“, sagen die Gebrüder Grimm. Im Märchen steht die Schönheit für die Unschuld, das Hässliche für das Böse, das Große für die Kraft. Und die Märchen selbst? Stehen für die Flucht aus dem ungeliebten Alltag, für gute Enden ohne Aber, für fantasieverzierte Einfachheit. Kein passenderes Thema gäbe es also, um der siebenmonatigen Live-Kulturstille zu entfliehen. „Märchen, Märchen“ eröffnete am Samstagabend nach monatelanger Abstinenz mit schon dagewesenen und ein paar neuen Choreografien von Mario Schröder die Restspielzeit der Oper Leipzig. Teile des Abends waren schon in „Die Märchen der Gebrüder Grimm“ zu sehen. Wie groß der Hunger nach Musik, Tanz und sichtbar gemachter Fantasie geworden ist, zeigt sich am Applaus, der immer wieder durchbricht, der atemlosen Verzauberung der fast 500 Zuschauenden, die großzügig verteilt die Sitzplätze bevölkern.

Zwei Gebrüder Grimm zum Preis von einem

Gut 70 Minuten dauert der Ballettabend von Mario Schröder für Kinder ab sechs Jahren. Das Libretto lieferte Michael Sens. Es ist ein bunter Ritt durch eine Märchenlandschaft, in die sich auch Figuren aus neueren Geschichten geschlichen haben. Michael Sens selbst gibt die Gebrüder Grimm, im farbig zweigeteilten Anzug: Rot und blau treffen aufeinander, sonore Stimme und vorwitziger Tonfall trennen die Brüder. Ist das Visuelle vor allem ein Wunderland für junge Augen, zielt das Libretto auf erwachsene Ohren ab: Hintergründig zieht Michael Sens Parallelen zwischen Märchenwelt und Gesellschaft, setzt Spitzen über und knapp unter der Gürtellinie.

Gewandhausorchester: Sehnsuchtsvoller Schwung

In den traumhaft ausgearbeiteten Kostümen von Andreas Auerbach wirbelt das Leipziger Ballett über die Bühne – allesamt PCR-getestet. Paul Zoller verzichtet für Bühne und Video auf Schnickschnack, stellt den Märchenrahmen mit klaren Linien. Bäume wachsen und schrumpfen auf Stoffrollen, verwandeln sich im Nu in Dornenhecken.

Fan-Yi Liu tanzt das Rotkäppchen in Märchen/ Märchen, einer Choreographie von Mario Schröder. Quelle: Ida Zenna

Christoph Gedschold am Pult rollt dem Ensemble zusammen mit dem Gewandhausorchester den roten Klangteppich aus. Mit sehnsuchtsvollem Schwung dirigiert er Tänzer und Musiker durch Werke verschiedenster Komponisten.

Wahrhaft berührend: Soojeong Choi und Alessandro Repellini

Bekannte Melodien wie der Tanz der Zuckerfee aus Tschaikowskis Nussknacker oder die Ouverture von Bizets „Carmen“ durchziehen den Abend. Zum wahrhaft berührenden Dreh- und Angelpunkt gerät das Duo Soojeong Choi und Alessandro Repellini. Als Aschenputtel und Prinz Passbert von Zalando finden sie sich auf dem Ball, verlieben sich in ihrem Tanz auf Debussys „Clair de Lune“, bewegen sich miteinander, als wären sie das einzige Liebespaar der Märchenwelt. So pastellfarben wie Chois Tutu und die auf Leinwand vorbeiziehenden Wolken dirigiert Gedschold die Orchesterversion des bekannten Klavierstücks.

Nach diesem zarten, watteweichen Ruhepol dreht Mario Schröder noch einmal auf, lässt alle Märchenfiguren zum rasanten Finale ein letztes Mal aufeinander treffen und schleust ein paar neue Helden ein: Spiderman versucht, Rapunzels Zopf zu erklimmen, Harry Potter fliegt durch die Szenerie, das Sterntalerkind und Batman kommen sich näher. Die Bühne wird zum Suchbild und die Reprise der Carmen-Ouverture zum orgiastischen Rausschmeißer. Glücklicher Applaus. Endlich wieder.

Von Katharina Stork