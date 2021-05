Es hagelte Zuschriften auf die Frage von LVZ-Redakteur Mark Daniel, wer den so genannten „Weißen Song“ kennt. Denn Daniels gleichnamiger Roman greift ein auch in der Realität lange verschwundenes Stück Musik auf. Dank eines Lesers steht nun fest: Das Geheimnis ist gelüftet.

Das Album zum lange verschollenen Song: Auf "Got The Fire" von Pretty Rough steckt "Hold On". Die Platte ist auf dem Weg zu LVZ-Redakteur Mark Daniel. Quelle: Discogs