Leipzig

Stefan Weppelmann soll neuer Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Sollte der Stadtrat im September den Vorschlag der Findungskommission akzeptieren, wird der 1970 im nordrhein-westfälischen Dülmen geborene Kunsthistoriker Nachfolger des Österreichers Alfred Weidinger (59), der nach nur zweieinhalb Jahren Amtszeit zum 1. April an die Oberösterreichischen Landesmuseen in Linz gewechselt war.

Weppelmann soll sein Amt am 1. Januar 2021 antreten. Er leitet seit 2015 die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien. Er studierte an der Universität Münster Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Kommunikationswissenschaft. Später arbeitete er im Bereich Ausstellungen des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. 2002 promovierte er mit einer Arbeit zur toskanischen Malerei der Frührenaissance.

Anzeige

Erfolgreiche Ausstellungen in Berlin

Ab 2003 arbeitete er an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin als Kurator für italienische und spanische Malerei der Renaissance. Internationale Aufmerksamkeit erzielte unter anderem die in Kooperation mit dem Metropolitan Museum of Art gezeigte Schau „Gesichter der Renaissance“ oder die dem Wirken und Nachwirken von Sandro Botticelli gewidmete Ausstellung „The Botticelli Renaissance“. In Wien verantwortete er unter anderem 2017 die Ausstellung 2017 „Rubens: Kraft der Verwandlung“.

Weitere LVZ+ Artikel

34 Bewerbungen für Weidinger-Nachfolge

Im Juni 2019 war bekannt geworden, dass Alfred Weidinger nach Linz wechseln würde, obwohl sein Vertrag eigentlich bis 2023 lief. Die Ausschreibung für seinen Nachfolger ging bis 15. Dezember. Seit dem 1. April leitet Jeannette Stoschek kommissarisch das Museum. Für die Weidinger-Nachfolge waren 34 Bewerbungen eingegangen. Der Findungskommission gehörten neben Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke der Beigeordnete für Allgemeine Verwaltung, Ulrich Hörning, die Personalamtsleiterin Claudia Franke und Vertreter der Fraktionen im Stadtrat an. Beratende Mitglieder waren Ingrid Mössinger, Ex-Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Silke Wagler, Leiterin des Kunstfonds der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Florian Ebner, Leiter der Fotografie-Abteilung des Centre Pompidou in Paris, Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg und Doris Apell-Kölmel.

2019 Besucherrekord im Museum

Alfred Weidinger hatte Stars wie Yoko Ono und Udo Lindenberg ins Museum geholt, sich gleichzeitig intensiv um die ostdeutsche Kunst bemüht und vielen jungen Künstlern zu Museumsweihen verholfen. Die Ausstellung „Point of No Return“ über Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst wurde 2019 international wahrgenommen. Im vergangenen Jahr lag die Besucherzahl bei rund 200 000, ein Rekordergebnis seit der Eröffnung des Museums-Neubaus 2004. An der hohen Schlagzahl an Veranstaltungen und Ausstellungen hatte es auch Kritik gegeben, die Weidinger in der LVZ zurückgewiesen hatte.

Von jkl