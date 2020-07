Leipzig

Anja Jackes soll neue Leiterin des Kulturamtes der Stadt Leipzig werden. Eine Auswahlkommission habe die 1974 in Leipzig geborene promovierte Kunsthistorikerin vorgeschlagen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Voraussichtlich werde der Stadtrat im September über die Personalie entscheiden. Am ersten Januar soll sie die Stelle antreten. Ihre Vorgängerin Susanne Kucharski-Huniat war Anfang 2020 in den Ruhestand verabschiedet worden.

Jackes leitet aktuell den Fachbereich Kultur der Stadt Halle. Zuvor war sie dort bereits Abteilungsleiterin Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte. Unter anderem arbeitete sie auch als Wissenschaftliche Projektkoordinatorin und Kuratorin am Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe Unesco.

Dem Kulturamt sind als Regiebetriebe das Stadtgeschichtliches Museum, das Grassimuseum für Angewandte Kunst, das Museum der bildenden Künste, das Naturkundemuseum sowie der Thomanerchor Leipzig zugeordnet – jeweils mit eigener Leitung.

