Nachmachen vorgemacht

Leipzig

In der Kunst heißt es Fälschung, bei Geldgeschäften Blüte und unter promovierten Ministern Plagiat. Dabei berührt das Nachmachen eines Originals die Grenze der Legalität.

Das muss nicht sein, wie ein Blick auf die Kunstform der Parodie beweist, gegen die weder Gesetzgeber noch Gesetzgeberin bislang etwas einzuwenden haben. Oder in der Mode. Dort wird Nachahmung als Retro-Trend zum Must-have der Saison. Wobei am Begriff Must-have zu sehen ist, wie Sprache zum Ziel von Nachahmern wird, zu first die englische.

Lebendige Kopien

In der Kunsthalle Tübingen ist derzeit die Ausstellung „Comeback“ zu sehen. Beim Zitieren alter Meister und Verfremden von Gemälden vergangener Epochen geht es darum, das „kollektive Erbe“ für „die Gegenwart zu vergegenwärtigen“.

Ein denkbar dankbares Objekt für diese Vorgehensweise ist Leonardo da Vincis „ Abendmahl“. Dessen Arrangement mit Jesus & Jüngern wurde schon so oft plagiiert, verfremdet und karikiert, dass man sich in Tübingen darauf verlegt, es mit beweglichen Menschen nachzustellen. „Tableaux vivants“ heißen die lebendigen Bilder.

Fake-Klassiker

Allerdings: Seit in der Gastronomie der Trend zur langen Tafel für gemeinschaftliche Nahrungsaufnahme Raum greift, die Älteren kennen es als Kantine, ist so ein „ Abendmahl“ in jedem Hipster-„Kiez“ Alltag. Sie machen da Vinci nach und damit vor, wie sich „ Freizeitgestaltung und künstlerisches Erleben“ zu einem „Event“ verdichten.

In Tübingen gibt es statt der Jünger Jüngerinnen. Da sie Turnschuhe tragen, zitieren sie nebenbei einen anderen Fake-Klassiker – das Marken-Imitat. Machen wir uns nichts vor: Man muss nicht alles nachmachen.

Von Janina Fleischer