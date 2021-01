Leipzig

Die Dichterin und Künstlerin Barbara Köhler ist tot. Sie starb am 8. Januar nach einem lange geduldig bekämpften Leiden, wie die Kunststiftung NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Seit 1994 lebte die Lyrikerin, Essayistin, Installationskünstlerin und Übersetzerin in Duisburg. Geboren wurde sie am 11. April 1959 im sächsischen Burgstädt und wuchs in Penig auf. 1976 bis 1979 machte sie in Plauen eine Ausbildung zur Facharbeiterin für textile Flächenherstellung und zog anschließend nach Chemnitz, wo sie unter anderem am Theater arbeite. 1985 bis 1988 studierte sie am Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig.

Lyrik-Debüt 1991 bei Suhrkamp

Nach der Wiedervereinigung veröffentlichte Babara Köhler als freie Autorin als freie Autorin Gedichte und Essays. Ihr erster Gedichtband „Deutsches Roulette. Gedichte 1984–1989“ erschien 1991 bei Suhrkamp, zuletzt 2015 „ Istanbul, zusehends. Gedichte, Lichtbilder“ in der Schriftenreihe der Kunststiftung NRW ( Lilienfeld Verlag). Zu ihren Prosa-Arbeiten zählen „Niemands Frau. Gesänge zur Odyssee“ ( Suhrkamp 2007) und „ Neufundland. Schriften, teils bestimmt“ ( Edition Korrespondenzen, Wien 2012).

Die „ FAZ“ druckte 2017 „Ein öffentlicher Text“ in der Debatte um Eugen Gomringers als sexistisch kritisiertes Gedicht „avenidas“ an der Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule. Die Diskussion über dieses Gedicht sei „nicht der Untergang des Abendlandes, auch kein Angriff auf die Kunstfreiheit, keine Zensur und keine Barbarei“, schrieb Köhler. „Es ist die Realisierung eines Gedichts als das, was es an dieser Stelle sein kann, vielleicht sogar möchte: keine harmlose Deko, sondern ein öffentlicher Text.“

Charakter ihrer Kunst

Die Kunst Barbara Köhlers wurde begleitet von Textinstallationen, Schriftbildern, Arbeiten im öffentlichen Raum. „Während in ihren Texten Räume zu Sprache werden, bringt sie mit ihren Installationen und Bildern Texte in Räume, sie nannte es einmal ,Schrift stellen’“, heißt es im Nachruf der Kunststiftung, die auch an den Streit um das Gomringer-Gedicht erinnert, an dessen Stelle andere Texte treten – beginnend mit einem von Barbara Köhler, selbst Trägerin des Alice Salomon Poetik Preises 2017.

Die Lösung, die sie für ihre Text-Installation erfand, zeige beispielhaft ihren Charakter und den Charakter ihrer Kunst: Gomringers „avenidas“ scheint weiterhin durch unter Köhlers zur Versöhnlichkeit einladenden Zeilen: „SIE BEWUNDERN SIE/ BEZWEIFELN SIE ENTSCHEIDEN:// SIE WIRD ODER WERDEN GROSS/ ODER KLEIN GESCHRIEBEN SO// STEHEN SIE VOR IHNEN/ IN IHRER SPRACHE // WÜNSCHEN SIE IHNEN/ BON DIA GOOD LUCK“.

Hochgelehrt und humorvoll

Gemeinsam mit der Kunststiftung würdigen die Edition Korrespondenzen Wien, die Galerie m in Bochum, der Lilienfeld Verlag und das Duisburger Museum DKM Barbara Köhler Werks als „bescheiden im Persönlichen, feinnervig im Ästhetischen, standfest in der Sache und friedliebend im Geist“, nennen es „auf verspielte Art hochgelehrt und nicht zuletzt sympathisch humorvoll“.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen, mit denen Barbara Köhler geehrt wurde, gehören der Clemens-Brentano-Preis (1996), der Joachim-Ringelnatz-Preis (2008), dem Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung (2009), der Peter-Huchel-Preis (2016) und der Ernst-Meister-Preis (2018).

„nichts ist vollkommen aber alles/ ist möglich nichts geht wirklich/ zuende“ (aus „cor responde“, 1998). Barbara Köhler bei einer Lesung. Quelle: Christiane Zintzen

