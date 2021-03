Die Künstlerin Ursula Mattheuer-Neustädt ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Leipzig

Ursula Mattheuer-Neustädt war eine großartige Zeichnerin. Jahrzehnte war sie mit Wolfgang Mattheuer (1927– 2004) verheiratet. Den Großteil ihrer gemeinsamen Jahre verbrachten die beiden in ihrer Wohnung in der Leipziger Hauptmannstraße. Hier lebte Ursula Mattheuer-Neustädt zuletzt zurückgezogen, dem Alter Tribut zollend, der Pflege bedürftig und vom aktuellen Kunstbetrieb fast vergessen. Am 13. März ist die Künstlerin im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte die Ursula Mattheuer-Neustädt und Wolfgang Mattheuer Stiftung am Montag in Leipzig mit.

Das Zuhause des Künstlerehepaars war riesig, quasi ein Bildermuseum mit kultischen Plätzen. Die Diele zum Beispiel. Sie liegt zwischen den beiden einstigen Ateliers. In dem einen schuf Wolfgang Mattheuer sein berühmtes Bilderwerk, in dem anderen Ursula Mattheuer-Neustädt das ihre. Wenn die Künstler Pause machten, trafen sie sich in der Diele auf einen Tee. Ursula Mattheuer-Neustädt erinnerte sich mit zaghafter Stimme, es war vor ihrem 90. Geburtstag, dieses glücklichen Lebens: „Wir haben uns künstlerisch befruchtet, der eine brauchte den anderen.“

Erste Begegnung an der Kunstgewerbeschule

Künstlerpaar: Ursula Mattheuer-Neustädt und Wolfgang Mattheuer. Quelle: André Kempner

Ursula Mattheuer-Neustadt erinnerte sich an die erste Begegnung: 1946 stellten sich in Leipzig an der damaligen Kunstgewerbeschule die neuen Studentinnen und Studenten vor: „Wolfgang war schon da, er saß in der ersten Reihe.“ Sie war aus dem kriegszerstörten Plauen gekommen, wo sie beim Beseitigen der Trümmer geholfen und ein Praktikum als Bautischler und Zimmermann absolviert hatte. An der Bauhochschule Weimar hatte sie sich immatrikulieren lassen, um wenig später doch zur Kunst zu wechseln und nach Leipzig zu gehen.

Es funkte schnell zwischen den jungen Leuten aus dem Vogtland, er ist in Reichenbach geboren. Diese jahrzehntelange Verbindung fand ihr Ende mit dem plötzlichen Tod von Wolfgang Mattheuer am 7. April 2004. Dem tiefen Schmerz ließ Ursula Mattheuer-Neustädt ihr Engagement für die Erinnerung an einen bedeutenden deutschen Maler des 20. Jahrhundert folgen. 2006 wurde beider Stiftung gegründet, zu deren Kapital heute unter anderem Gemälde, Plastiken von ihm und zahlreiche Zeichnungen und druckgrafische Arbeiten von ihr gehören.

Zeichnerin und Illustratorin

Zeichnung „Hiddensee" von Ursula Mattheuer-Neustädt, 1954. Quelle: Ursula Mattheuer-Neustädt

Bei aller Gemeinsamkeit war sie immer eine eigenständige Künstlerin. Studiert hatte sie unter anderem bei Elisabeth Voigt und Walter Arnold. Sie machte sich vor allem als Zeichnerin einen Namen, aber auch als Buchillustratorin (mehrfach gab es für sie die Auszeichnung für schönste Bücher made in DDR).

Ursula-Mattheuer-Neustädt zeichnete mit dem Kugelschreiber, in der Kunstszene eine Ausnahme. Ihr bevorzugtes Motiv war die Landschaft, entdeckt auf Rügen, Mallorca oder im Vogtland. Das Werk, das sie hinterlässt, ist beachtlich. Zu dem, was bleibt, gehören nicht nur ihre Bilder, sondern auch ihre Essays.

Hervorzuheben ist das Buch „Bilder als Botschaft – Die Botschaft der Bilder“ (1997, Faber & Faber), eine Abhandlung über Wolfgang Mattheuer, über den sie schreibt: „Ein deutscher, ein europäischer Bildermacher, der seine Bilder als Botschaften aussendet.“ Nicht weniger wichtig: das Buch „Stimmen – Zeichnungen und Gedichte“, in dem sie ihren Lieblingsdichtern huldigt. Die großformatigen Zeichnungen zu Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Christian Morgenstern und anderen haben längst ihren Platz in den Museen.

Dass Ursula Mattheuer-Neustädt seit Jahren nicht mehr künstlerisch tätig sein konnte, war die größte Last, die sie im Alter zu tragen hatte. Ihr Werk und das ihres Mannes hütet die Stiftung mit Sitz in jenem Haus in der Hauptmannstraße. Die Wohnung ist jetzt ein Erinnerungsort. Könnte das doch so bleiben.

Die Zeichnung „Steiniger Strand" von Ursula Mattheuer-Neustädt stammt aus dem Jahr 1958. Quelle: Ursula Mattheuer-Neustädt

Von Thomas Mayer