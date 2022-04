Dresden

So freundlich-ironisch sie immer daherkamen, in etlichen seiner Gedichte hat Thomas Rosenlöcher dem Ende des Lebens ins Auge geblickt. In „Glocken“ wundert er sich über andauerndes Geläut. Eine alte Frau sei gestorben, erfährt er. Von Frau Schmidt, die hinzufügt: „Wir sterben alle. Erst wir, die Alten, / doch dann sind gleich Sie dran. Wissen Sie das nicht? / Doch, doch, sage ich. Kein schlechter Gedanke, / daß dich, wenn du tot bist, zwei Stunden lang / ein eiserner Klöppel nochmal überdenkt.“ Am 13. April ist Thomas Rosenlöcher nach schwerer Krankheit mit 74 Jahren gestorben.

In „Die verkauften Pflastersteine“, seinem 1990 erschienenen Tagebuch, hat er das Ende des „Dreibuchstabenlandes“ DDR in Dresden protokolliert. Mit dieser Mischung aus grimmigem Humor und Melancholie, die seinen Texten den Grundton gab. Mit dem Gedichtband „Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz“ trat er 1982 in die Literatur. Und zeigte schon hier, dass Weite des Blicks und Weltbetrachtung von jedem Punkt aus möglich sind. Eine poetische Verweigerung, sich geistig einmauern zu lassen.

Thomas Rosenlöcher – Ein Hiergebliebener

Obwohl er ein Hiergebliebener war. Er hat ja beständig drüber gewitzelt, dass, wer als Dichter was werden wolle, das Elbtal verlassen müsse. Karl Mickel, B. K. Tragelehn, Volker Braun oder Durs Grünbein hätten’s doch vorgemacht. Das Weggehen verleihe einem die nötige Härte, der Elbsandstein mache weich. Aber das eben hat er nie gekonnt: Sich einfach loszureißen.

Noch als er seine Kleinzschachwitzer Wohnung verlassen musste und hinauf ins Osterzgebirge, nach Beerwalde zog, grub er die „Apfelbaumkracke“ aus seinem Garten und hoffte, sie möge an neuer Stelle einwurzeln. Ohne Wurzeln, hat er uns wieder und wieder gezeigt, fehlt’s an Lebenskraft. In der Dichtung hat er sich auf den alten Barthold Heinrich Brockes, Goethe, die Romantiker, vor allem aber auf Mörike bezogen. Sich als Teil einer großen Literaturgeschichte zu begreifen, ohne von Gestern zu sein – das ist beste „Sächsische Dichterschule“.

Berühmter zu sein, geliebäugelt hat er damit schon. Im Band „Am Wegrand steht Apollo“ (2001), seinem „Wiepersdorfer Tagebuch“ in Versen, sinnt er über sich als „Irgendwer“ nach, über Verletztheit, doch auf solch komische Art, dass Selbstmitleid nicht aufkommt.

Thomas Rosenlöcher schrieb mit der Prise Ironie, auf die es ankommt

Unterwegs war er bevorzugt zu Fuß, was all die Entdeckungen, diese kleinen Wunder unverhoffter Momente, die er festhielt, erst möglich machte. 1990 machte er sich auf in den deutsch-deutschen Harz. „Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern“ war Zeitdokument ebenso wie Bekenntnis zu einer alten Fortbewegungsart.

Dieser Wanderer hat nie die Augen davor verschlossen, dass er sich in bedrohter Natur bewegt. Und er hat die bedrohte Schönheit besungen. Immer mit dieser Prise Ironie, auf die es ankommt, damit nicht alles in Kitsch abkippt. Es sind Verse eines verhinderten Romantikers.

Geboren wurde Thomas Rosenlöcher am 29. Juli 1947 in Dresden. Er studierte Betriebswirtschaft an der TU Dresden und war als Arbeitsökonom tätig. In dieser Zeit begann er zu schreiben. Von 1976 bis 1979 folgte ein Studium am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ in Leipzig.

Bekenntnis zu einer Welthaltung

Er konnte über die ernsten Dinge des Lebens, über dessen Tiefpunkte, mit hinreißender Leichtigkeit schreiben. Wer immer in Trennungsschmerz zu versinken droht, greife zu „Liebst Du mich ich liebe Dich“ (2002). Diese „Geschichten zum Vorlesen“ klingen wie Kindergeschichten, sind aber für Erwachsene bestimmt.

Die Gedichtwelt, die Thomas Rosenlöcher hinterlässt, kennt ein Jenseits der Poesie, bevölkert von Engeln, die nie süßlich sind. Eines seiner letzten Gedichte (im Sommerheft 2021 der Zeitschrift „Signum“) endet mit dem Bekenntnis zu einer Welthaltung: „Und all mein Weiterstapfen nichts als Beten/ eines Irrläufers im Mäandertal“.

Von Tomas Gärtner