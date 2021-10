Leipzig

Er war der Dienstälteste bei der Leipziger Pfeffermühle. Länger als er war keiner bei der „Mühle“. 1958 wurde er ins Kabarett-Ensemble aufgenommen und blieb dort bis 1997. Als Mime und als Autor. Und er war immer da, wenn es in „seinem“ Kabarett einer helfenden Hand bedurfte. Selbst in den letzten Jahren noch. Ohne Hanskarl Hoerning wäre die Leipziger Pfeffermühle zweifellos eine andere geworden. Eine bessere sicher nicht. Ihn verbindet man mit den Legenden der Mühle Ursula Schmitter, Helga Hahnemann, Heiderose Seifert, Manfred Stephan, Sigi Mahler, Eddi Külow wie auch Manfred Uhlig. Alle drängten sie an die Rampe. Doch kaum einer war mit so viel Leidenschaft Pfeffermüller wie er. Am 19. Oktober ist der Künstler im Alter von 89 Jahren gestorben.

Ursprünglich wollte er Schriftsteller werden, natürlich ein großer, dann wurde er aber Schauspieler und hatte große Ziele, doch wo er auch engagiert war, gab es alsbald ein Kabarett. In der Spielzeit 1957/58 wurde er endgültig Profi-Kabarettist. Beim Rundfunk-Kabarett „Tandaradei“ vom Sender Leipzig. Das hielt aber nicht lange. 1958 wechselte er deshalb mit Ursula Schmitter zur Leipziger Pfeffermühle. Jenes Kabarett, das er bereits als Schauspieler bewundert hatte.

Zwist mit den Genossen der SED

Modisch laut oder spektakulär war Hoerning als Kabarettist nicht, er war genau. Und so war er in allem, was er tat. Die ersten Jahre hatte er es im Ensemble nicht leicht. Da herrschte fröhliches Jugendleben. Kaum einer von ihnen war über 30. Da konnte er mit seiner Zurückhaltung nicht viel ausrichten. Dazu kam der Zwist mit den Genossen der SED. Sie waren misstrauisch und hatten wenig Humor. Für das Publikum waren die Pfeffermüller dafür aber die Stars.

Nahezu 40 Jahre hat Hanskarl Hoerning im Ensemble der Leipziger Pfeffermühle gearbeitet. Zu allen Zeiten hat er dem Publikum große Momente beschert. 1964 mit der Nummer „Bei den Projektanten“, Hoerning spielt einen optimistischen Hobbyjournalisten, in der legendären Nummer „Straßenbau“ von 1979 einen gutgläubigen Bauarbeiter, im Dialog „Venedig“ von 1988 gab er den wichtigen linientreuen Gegenpart, das abschreckende Beispiel, und ermöglichte damit seinem Gegenüber großartige Momente. Hoerning hielt sich in der Regel am Rand, dort wo die wichtigen Dinge zu erledigen sind.

20 Bücher, Zeitdokumente und eine besondere Chronik

Neben dem Kabarettspiel war für Hanskarl Hoerning immer wichtig, auch zu schreiben. Kabarett war für ihn, die Möglichkeit, etwas zu schreiben und das dann selbst darzustellen. Zum Bücherschreiben ist er allmählich gekommen, der weitaus überwiegende Teil ist in der vereinten Republik erschienen. 20 Bücher sind es geworden. Wie es heißt, sei sogar noch ein Manuskript in Arbeit gewesen.

Der Leipziger Pfeffermühle hat er 2004 eine Chronik geschenkt, die an Sorgfalt schwer zu übertreffen ist, auch dem legendären Leipziger Nachkriegskabarett „Die Rampe“ hat er ein Denkmal gesetzt, und aus seinen Tagebuchaufzeichnungen von 1944 bis 1972 hat er kommentiert und mit Dokumenten angereichert die beiden wichtige Bücher und Zeitdokumente „Aufgewachsen in Ruinen“ sowie „…und der Zukunft zugewandt?“ veröffentlicht.

Im Dezember wäre er 90 Jahre alt geworden. Wenn man sich an Hanskarl Hoerning erinnert, hat man das Bild eines älteren Herren vor Augen, immer umtriebig, immer neugierig, der sein Lebtag das Staunen nicht verlernt hat.

„Immer einer von uns“: Pfeffermühlen-Chef Dieter Richter erinnert an Hanskarl Hoerning „Der Kabarettist und Autor Hanskarl Hoerning war 40 Jahre lang auf den Brettern der Leipziger Pfeffermühle zu sehen und gehörte somit zu den Urgesteinen eines der ältesten Kabaretts Deutschlands. Er spielte von 1958 bis 1997 Seite an Seite mit vielen bekannten Künstlern wie Edgar Külow, Manfred Uhlig, Ursula Schmitter, Helga Hahnemann, Manfred Stephan, Siegfried Mahler, Günter Schwarz, Hans-Jürgen Silbermann usw. In den letzten aktiven Mühlen Jahren stand er gemeinsam mit Heiderose Seifert und Dieter Richter auf der Bühne. Hanskarl war dabei immer ein sehr kollegialer Partner. Er hatte nie das Bedürfnis, sich in den Vordergrund zu stellen. Ein angenehmer, verlässlicher und grundehrlicher Kollege. Auch nach seiner offiziellen Verabschiedung von den Mühlenbrettern 1997, blieb er immer einer von uns und der Mühle bis zum Schluss eine treue Seele. Er schrieb weiterhin Texte und Bücher. Eins der besonderen und sehr aufwendigen Arbeiten entstand 2004 mit „Die Leipziger Pfeffermühle – Geschichten und Bilder aus fünf Jahrzehnten“. Ein wertvolles Nachschlagwerk über ein halbes Jahrhundert Kabarett Leipziger Pfeffermühle.Bewundernswert war, dass Hoerning auch im hohen Alter noch mit Lesungen auftrat und sogar kurz vor der Corona Pandemie im Jubiläumsprogramm „65 Jahre Pfeffermühle“ mit uns allen noch einmal auf der Bühne stand. Als 88-Jähriger bestritt er im Programm das Entree mit dem jüngsten Ensemblemitglied Bernard Paschke, der sich mit seinen gut 18 Jahren einem lebhaften Tausendsassa gegenüberstehen sah. Einem jung gebliebenen, freundlichen „Alten“ voller Tatendrang. So kannten wir ihn.Hanskarls Wunsch, am 28. Dezember 2021, zum 90. Geburtstag sein neues Buch in der Pfeffermühle vorstellen zu dürfen, war zwischen uns eine ausgemachte und selbstverständliche Sache. Diese Veranstaltung sollte auch unsererseits als eine Art Verneigung vor seiner Lebensleistung verstanden werden.Doch dieser beidseitige Wunsch bleibt nun unerfüllt. Am 19. Oktober 2021 hat uns Hanskarl überraschend für immer verlassen. Darüber sind wir alle sehr traurig! Doch was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an einen liebenswerten Menschen. Die kann uns glücklicherweise keiner nehmen!Hanskarl, Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.Große Verneigung!“Dieter Richter im Namen der Pfeffermüller

Von Harald Pfeifer