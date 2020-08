Leipzig

Josef Bulva hatte noch viel vor, wollte der Welt ein neues Klavierspiel schenken. Eines, das seinen Wert nicht nach der Anzahl der pro Minute angeschlagenen Töne bemisst, sondern nach ihrer Bedeutung und Schönheit. Eines, das nicht wegen seiner schieren Lautstärke nachhallt, sondern weil es beim Hörer etwas auslöst, sein Hören, Denken, Fühlen verändert.

Josef Bulva wollte im Radio, im Fernsehen via Podcast laut über Musik nachdenken und fand, er sei der Musik noch eine gültige Fassung von Liszts h-moll-Sonate schuldig. Er wollte ins Studio, wollte wieder mit seinem einzigartigen Steinway auf Reisen, dem Flügel mit der Produktionsnummer 582310, der so weich klingt und so warm, der so leicht anspricht und so schwer zu beherrschen ist.

Anzeige

Tragische Konstante

Aber am Schluss reichte die Zeit nicht: Am 12. August hat er, wie erst jetzt bekannt wurde, in Monaco den Kampf gegen seinen Körper verloren.

Weitere LVZ+ Artikel

Dieser Kampf war die tragische Konstante im Leben des 1943 in Brünn Geborenen. Dieser Kampf bescherte seinem Leben Winkelzüge, Aufs und Abs, die man einem Roman nicht durchgehen lassen würde, weil sie zu unwahrscheinlich schienen.

Josef Bulva wächst im Schloss auf, wird als Wunderkind herumgereicht, als Staatspianist der jungen Tschechoslowakei gefeiert und gehätschelt, konzertiert mit den Großen, wird von der Kritik gefeiert und von Kollegen bestaunt.

Boulevard und Feuilleton

Bis ihm sein Körper zum ersten Mal signalisiert, dass dieses märchenhaft erfolgreiche Leben, ja, dass das Leben überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist: 1971 erleidet Josef Bulva bei einem Bergunfall über 50 Knochenbrüche, über ein Jahr liegt er im Krankenhaus, und während dieser Zeit reifen in ihm zwei Entschlüsse. Der erste: Er will in den Westen. Der Zweite: Er will raus aus dem Klassik-Zirkus, will künstlerisch selbstbestimmt arbeiten.

Beides setzt er nach der Entlassung in die Tat um. Bulva nimmt die luxemburgische Staatsbürgerschaft an und zieht nach München, wo ihn die Musikgemeinde so freudig willkommen heißt wie die Party-Schickeria. Und so taucht der schlacksige Endzwanziger bald ebenso häufig in der Regenbogenpresse auf wie in den Feuilletons.

Scherben im Schnee

Ein Vierteljahrhundert geht das so. Bulva macht sich verhältnismäßig rar, aber seine Konzerte und CDs aus dieser Zeit machen Furore. Weil sein messerscharfer Intellekt den virtuosen Furor seines Spiels an der kurzen Leine hält. Weil er den Posen seiner Zunft misstraut und den Notentext über alles stellt. Weil er beredt Auskunft zu geben vermag über jeden einzelnen Ton, den er spielt, warum er ihn so spielt und nicht anders. Und nicht zuletzt, weil er der erste Pianist ist, der ein rundes Jahrhundert nach seiner Erfindung bei Steinway die Segnungen des dritten, des Sostenuto-Pedals voll umfänglich in sein Spiel integriert.

Josef Bulva führt das Leben eines Lieblings der Götter, ist zufrieden mit sich und der Welt – bis zum 22. März 1996. Er besucht seine Familie in Brünn, es ist ein schöner Abend, er geht nur kurz vor die Tür, um eine zu rauchen – und rutscht auf schneeglattem Bürgersteig aus. Mit den Händen versucht er, den Sturz abzufangen und landet mit der linken Hand in den Scherben einer Glasflasche unter dem Schnee.

Ein neues Leben

Dieser Sturz eröffnet eine neue Runde im Kampf gegen den Körper. Denn die Linke scheint unrettbar verloren. Sehnen durchtrennt, Muskeln zerstört – Klavierspielen wird diese Hand nicht mehr. Folglich lässt Bulva seinen Wunder-Steinway einmotten und beginnt ein neues Leben.

Er zieht nach Monaco und bringt es als Investmentbanker zu Reichtum. Er berät Wirtschaft und Politik in Kulturfragen, ist in den Chefetagen bestens vernetzt, als charmanter Plauderer und scharfzüngiger Intellektueller gleichermaßen gefragt in den Salons der Reichen und Schönen. Wieder haben ihm die Götter ihre Gunst erwiesen.

Spielen im Kopf

Doch um zufrieden zu sein mit sich und der Welt, müsste er wieder Klavierspielen können. Mit den Händen. Im Kopf hat er nie damit aufgehört, hat auch nach der Schicksalsnacht in Brünn im Geiste Fingersätze durchgespielt und Phrasierungen erprobt, Linien gespannt und Akkorde schattiert.

Drum muss es ihm wie ein neuer Wink der Götter vorkommen, als er 14 Jahre nach dem Unfall durch Zufall die Bekanntschaft des Schweizer Arztes Beat Simmen macht. Der verspricht, die Linke wieder spielfähig zu machen – und hält Wort.

Eigenwillig und kompromisslos

Bulva trainiert und übt mit eiserner Disziplin, bis er wieder in der Lage ist, all das, was sich in seinem Kopf an Musik angesammelt hatte, aus seinem Steinway herauszubekommen.

Die Jahre des geistigen Musizierens haben ihn eigenwillig gemacht und kompromisslos. Er spielt anders, nicht, was die Leute hören wollen, sondern was er spielen muss. Das macht seinen Beethoven beim oberflächlichen Hören ungewohnt und seinen Chopin spröde, seinen Mozart überraschend und seinen Liszt streng.

Verhaltenes Comeback

Für den schnellen Erfolg taugt das nicht. Ohnehin wartet die Klavierwelt des Jahres 2012 nicht auf einen unbequemen Luxemburger Monegassen aus Tschechien in den Endsechzigern mit revolutionären Ideen, sondern liegt lieber jugendlich ungestümen Flinkfingern aus Fernost zu Füßen.

Drum fällt das Comeback verhalten aus. Zwar feiert der Boulevard die Wunderheilung, würdigt das Feuilleton die neuen CDs beim alten Label CBS Masterworks. Doch auf dem Podium fällt es Bulva schwer, zur alten Form zu finden. Denn sein Kampf gegen die Unzulänglichkeiten seines Körpers ist nach der Hand-Sanierung keineswegs gewonnen.

Letztes Album

Bulva ist oft und schwer krank, irgendwas ist eigentlich immer, was seine Leistungsfähigkeit einschränkt. Konzertabsagen sind die Folge – und so sind die Auftritte dieses einzigartigen Künstlers auf Dauer zu selten, als dass er mit ihnen die Welt des Klavierspiels verändern könnte.

Dabei hätte er so viel zu sagen. Sein letztes Album beispielsweise hat dem Klavierspiel tatsächlich neue Horizonte eröffnet. Im Mai erst ist es erschienen, die Tour dazu vereitelte die Corona-Pandemie. Klaviersonaten von Beethoven, Martinu und Skrjabin sind darauf zu hören – und vor allem die dritte des Russen klingt völlig anders als unter allen anderen Fingern. Elegant und beherrscht, transparent und licht leuchtet hier, was sonst die vielen, vielen Töne als gewaltige Steilwand schichtet.

Das letzte Album. Quelle: cbs

Das ist so anders, dass Josef Bulva sich auf dem weiten Weg zu dieser pianistischen und musikalischen Lösung immer wieder rückversicherte, dass der, von dem alle hätten lernen können, selbst um Rat fragte: „Ich kann das so spielen. Aber darf ich es auch? Ist es das, was der Komponist wollte?“ Eine Frage, die sich bei Skrjabin besonders drängend stellt. Denn obschon die Noten Bulva recht geben, hat der Komponist seine dritte Sonate selbst ganz anders gespielt.

Doch spricht Bulvas Ergebnis für sich. Und wer die fis-moll-Sonate einmal so gehört hat, wird sich schwerlich anfreunden können mit dem rauschenden Ungefähr der Kollegen. Insofern taugt sein letztes Album als pianistisches Vermächtnis Josef Bulvas.

Ihm war es wichtiger als die meisten zuvor. Vielleicht weil es noch einmal zeigte, dass nach ihrem Kampf gegen den Körper Geist und Willen erhobenen Hauptes vom Feld gingen. Drum hat wohl am Ende der besessene Künstler Josef Bulva dem müden Menschen Josef Bulva nachgegeben, der nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Er fehlt. Der Musikwelt als gestrenger Mahner und Prophet – und mir als weiser Freund und liebenswerter Vertrauter.

Josef Bulva (l) und Peter Korfmacher. Quelle: privat

Von Peter Korfmacher