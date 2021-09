Nacht der Kunst: Die Georg-Schumann-Straße wurde zur größten Leipziger Galerie

Bei der Nacht der Kunst verwandelte sich Georg-Schumann-Straße in die größte Leipziger Galerie.Tausende kamen am Samstag nach Gohlis und Möckern.

Besucher schauen sich bei der Nacht der Kunst in der Georg-Schumann-Straße Skulpturen und Bilder in der Kunsthalle am Kaufland an. Quelle: André Kempner