„Nacht im Bioskop“ – erster Ausschnitt aus dem neuen Roman von Clemens Meyer

Tod liegt in der Luft in der Stadt mit den vielen Namen. Sie hat so viele Namen, wie Völker hier über Jahrhunderte friedlich miteinander lebten – und immer wieder in unbeschreiblicher Gewalt übereinander herfielen. Dann regierte der Tod in Neusatz, wie es die Österreicher nannten, die hier die Osmanen ablösten. In Újvidék, wie die Ungarn die Stadt nannten, in der sie lebten. In Nový Sad, wie die Slowaken die Stadt nennen. In Novi Sad, wie die Serben die zweitgrößte Stadt ihres Landes bezeichnen, die Hauptstadt der Vojvodina.

Clemens Meyer: Nacht im Bioskop.Faber & Faber; 112 Seiten,18 Euro Quelle: Faber & Faber

Hier spielt das neue Buch von Clemens Meyer. In ihm bleiben,vielleicht weil die Stadt so viele Namen hat, die Menschen namenlos. Wir durchstreifen Novi Sad gemeinsam mit einem Mann im Wolfspelz, treffen auf alte und junge Soldaten, auf die junge Frau mit den langen blonden Haaren schließlich, die als grausig-poetisches Bild die knappe Geschichte klammert.

Tod unter dem Eis

Handlungen bleiben rätselhaft, Schritte ziellos. Und wovor all die Menschen Zuflucht suchen im Bioskop – so heißen in diesem Teil der Welt die Kinos – in dieser bitterkalten Januar-Nacht des Kriegsjahres 1941, das muss der Leser sich zusammengoogeln: Zwischen dem 21. und 23. Januar ließ der Befehlshaber der mit den Deutschen verbündeten ungarischen Besatzungstruppen, General Ferenc Feketehalmy-Czeydner, in Novi Sad, das für ihn Újvidék hieß, 1246 Zivilisten ermorden – vor allem Juden und Serben. Viele von ihnen wurden lebendig unter das Eis der zugefrorenen Donau gedrückt.

Ein Massenmord, den jeder spürt

Nichts davon benennt Clemens Meyer so, dass, wer es vorher nicht wusste, hinterher klarer sähe. Aber wichtiger als dies ist die psychologische Logik, die Virtuosität, mit der er die dumpf lastende Stimmung in einer Stadt einfängt, in der gerade ein Massenmord begangen wird, den nicht jeder sieht, aber jeder spürt. Über allem flirrt er – und hat auch die Wälder und Wiesen im Umland fest im Griff.

Alltag und Sterben

Dennoch gibt es so etwas wie Alltag in dieser Stadt, kommen Marktfrauen am Bahnhof an, ist offenbar auch das Kino in Betrieb, in das es den Namenlosen im Wolfspelz zieht. Und die namenlose Blonde ist nur mal kurz Zigaretten holen für den Serben, bei dem sie offenbar als Kindermädchen arbeitet.

Unsagbares

„Sie haben ihre Flugblätter sogar auf die Toten genagelt“, sagt ein Soldat zum anderen. Es sind Ungarn, die Bösen also in dieser Geschichte. Aber solche Kategorien helfen nicht weiter in einer Stadt mit so vielen Namen und einer so verwinkelten Geschichte. Den Tod interessieren sie von Hause aus nicht. Und so erschauert der Leser ahnungslos wie die Betroffenen auf jeder Seite ein wenig mehr angesichts des selbst im Ungesagten noch klar zu erkennenden Unsagbaren.

Fotos aus anderer Zeit

Atmosphärisch hat diese „Nacht im Bioskop“ die Wucht, die beinahe jeden Text aus der Feder Clemens Meyers auszeichnet. Wer einmal drin ist, der findet bis zum Ende nicht wieder hinaus. Das allerdings tritt ziemlich schnell ein. Denn „Nacht im Bioskop“ hat kaum mehr als 100 sehr luftig gesetzte Seiten, von denen viele noch Fotos zeigen von der Stadt mit den vielen Namen. Fotos aus einer anderen Zeit. Denn die historischen Postkarten grüßen aus oberflächlich heilen K.u.k-Welten herüber.

Bibliophile Leseprobe

Insgesamt wirft das bibliophile Bändchen mehr Fragen auf, als es beantwortet. Und das hängt vor allem mit seiner Gattung zusammen. Denn die „Nacht im Bioskop“ ist keine Erzählung, keine Kurzgeschichte – im Grunde ist sie eine Leseprobe. Der Rohschliff eines Ausschnitts aus Clemens Meyers nächstem, seinem dritten Roman nach „Als wir träumten“ (2006) und „Im Stein“ (2013). Der Erscheinungstermin ist noch offen, der Verlag nicht. Und so erscheint das Faber-Büchlein als S.-Fischer-Lizenzausgabe.

Schiefe Proportionen

Das ist natürlich kein Makel. Die Proportionen sind es sehr wohl. Schon die Syntax des Beginns bräuchte mehr Auslauf. Die fiebrig gereihten Endlos-Sätze bereiten einem gewaltigen Tableau den Weg. Als Startrampe für einen erzählerischen Aphorismus wirken sie seltsam gestelzt. Bei den eingeflochtenen historischen Exkursen verhält es sich nicht anders: Für so wenige Seiten sind sie zu lang – um die Leserin und den Leser in Kenntnis zu setzen, reichen sie nicht aus.

In Erwartung eines großen Romans

Bleibt ein Blick in die Werkstatt eines immens begabten Autors. Bleibt die Erwartung eines großen Romans, der vom Tod handelt und vom Krieg, der Novi Sad über Generationen, über Jahrhunderte hinweg begleitet auf dem langen Weg, der über viele Namen hinweg immer wieder in den Tod ungezählter Namenloser führte. Zuerst 1526 nach der Eroberung durch die Türken, zuletzt 1990, als die Stadt während des Kosovo-Krieges von der NATO bombardiert wurde.

Clemens Meyer: Nacht im Bioskop. Faber & Faber; 112 Seiten, 18 Euro

Von Peter Korfmacher