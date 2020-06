Leipzig

Die Frage, ob Alfred „an“ oder „mit“ Corona gestorben ist, spielt für seine zwei Enkel keine Rolle: Ohne das Virus hätte er seinen 58. Geburtstag im Mai noch erlebt. Der Großvater gehörte zur sogenannten Risikogruppe: Wegen einer Vorerkrankung war die Ansteckung mit dem neuartigen Erreger fatal. „Lieber Opi, ich hab dich lieb und vermisse dich, Dein Leon“, ist mit Filzstift auf einen Luftballon gekritzelt, der in einem Videoclip in den Himmel steigt. Am 7. April ist der Opi gestorben. Das Lied beginnt.

„Du siehst mir meine Krankheit nicht an“, singt Nadine Maria Schmidt. „Nur im Sommer sehen alle die Narben.“ Die Leipziger Musikerin hat mit dem Cellisten Christoph Schenker ein berührendes Lied für die „ Risikogruppe“ geschrieben. „Schützt du dich! Dann schützt du mich!“, lautet der Refrain. 60 Menschen, die sich selbst zur Risikogruppe zählen, haben ihr Filmschnipsel geschickt. Der Kameramann Philip J. Drangmeister hat daraus ein fast sechsminütiges Video geschnitten, das zu Herzen geht – gerade weil der Film die pure Lebensfreude dokumentiert.

Eine junge Frau radelt auf die Kamera zu. Mit einem bunten Schirm in der Hand tanzt eine ältere Frau vor einem Stadion. Eine Mutter und ihr Kind herzen sich. „Ich hab’ schon immer was mit dem Herzen“, singt Schmidt. Ein Mann braust im Rollstuhl heran, mit Zeige- und kleinem Finger der linken Hand formt er eine Pommesgabel.

„Dieses Virus wird bleiben“

Die Sehnsucht nach dem normalen Leben ist aktuell erst recht bei den Menschen groß, die sich in keinerlei Risiko wähnen: ohne Maske Straßenbahn fahren, nicht mehr auf ausreichend Abstand achten. Wieder vor tanzenden, ausgelassenen Leuten Konzerte zu geben, das wünschen sich vor allem die Künstler, die davon leben. „Aber machen wir uns nichts vor“, sagt Schmidt. „Die zweite Welle wird kommen.“ Ihre Kollegin Sarah Lesch sieht das ähnlich: „Dieses Virus wird bleiben – egal, wie wir das finden. Genau wie der Straßenverkehr.“

Sarah Lesch ist gelernte Kindergärtnerin, Erziehungslieder mag sie aber eigentlich nicht. Jetzt hat sie trotzdem eines geschrieben, das Kindern spielerisch Hygiene-Regeln vermittelt. Quelle: André Kempner

Unter dem Pseudonym „LiederLesch“ hat auch sie ein Stück veröffentlicht, das die Pandemie und die aktuellen Lockerungen zum Ausgangspunkt hat. Es ist ein Kinderlied einer gelernten Kindergärtnerin. „Eigentlich stehe ich nicht auf Education-Songs für Kinder“, sagt die 34-Jährige – nicht das erste „Eigentlich“, das Corona beiseite schiebt. Also vermittelt sie jetzt mit ihrer Musik spielerisch Hygiene-Regeln. „Co-Co-Co-Co-Ro-Ro-Ro-Ro-Na-Na-Na-Na“: Der beschwingte Refrain lädt zum Mitsingen ein. Und zum Tanzen.

Zwischen uns passt ein Elefant

Singen und tanzen? War da nicht was? Ist das nicht in der Gruppe verboten wegen der Ansteckungsgefahr? Nicht, wenn es um den Corona-Tanz geht, über den die Leipziger Liedermacherin singt: „Stell dir einfach vor, zwischen uns ganz elegant, passt ein großer, dicker, fetter Elefant!“ Es gehe darum zu lernen, mit dem Virus zu leben, sagt Lesch. Einfache Vorgaben zu vermitteln, ohne bei Kindern die Angst zu schüren, die die Ausnahmesituation ohnehin auslöse. Trotz Corona fröhlich zu bleiben: „Man muss keine Panik davor haben, man muss nur wissen, wie man damit umgeht.“

Rosalie ist ein fröhlicher Mensch, aber sie wird nicht mittanzen. In Nadine Maria Schmidts Video spielt Rosalie in den letzten 20 Sekunden die Hauptrolle, die Musik ist da schon verklungen. „Ich genieße mein Leben“, ist auf einem Computerbildschirm zu lesen. Buchstabe für Buchstabe schließt sich die Frage an: „Du auch?“ Die 20-Jährige aus einem Dorf in der Oberlausitz hat spinalen Muskelschwund. Sie kann nur liegen, wird künstlich ernährt und beatmet. Sie studiert Kulturwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf Literatur.

Gestorben wird später – viel später

„Ich habe unglaublich viel geweint“, erzählt Schmidt über die Entstehung des Videos. Nachdem der Aufruf, ihr Filmchen zu schicken, im April ergebnislos verpufft war, kontaktierte sie 300 Mitglieder einer Facebook-Gruppe namens „ Risikogruppe“. Jeden und jede für sich. „Ich stieß auf Schicksale und hörte Geschichten, die durch Mark und Bein gingen.“ Vor dem Chat mit Rosalie habe sie sich gefürchtet, gibt die 39-Jährige zu. „Aber sie ist so stark, sie hat mich so sehr beeindruckt, dass ich bei ihr überhaupt nicht weinen musste.“

Kurz bevor im Videoclip die Musik ausgeht und Rosalie ihre Frage in die Stille tippt, hat Nadine Maria Schmidt noch eine letzte Zeile gesungen, die von Mut und Zuversicht handelt. Denn hier möchte niemand Opi Alfred nachfolgen. „Wir sind zwar die Risikogruppe, doch gestorben wird später – viel später“, haucht die Sängerin.

