Nationaloper Brünn beendet tschechisches Kulturjahr mit Janaceks „Jenufa“

Leipzig

Rund 14 Monate lang präsentierte Tschechien seine Kultur in Deutschland und, vor allem, in Leipzig. Hier fing das Kulturjahr mit dem Opernball 2018 an, hier erlebte es mit der Buchmesse 2019 seinen Höhepunkt, endete es am Freitagabend. Wieder in der Oper – mit einem der besten Werke, die Böhmen zum Beginn des 20. Jahrhunderts beisteuerte: Leos Janaceks „Jenufa“. Drei Akte, zwei Stunden – eine düstere Parabel über die Vergeblichkeit aller Hoffnungen über dem Abgrund der menschlichen Existenz.

Protokollarisch würdig

Zur Galerie Abschluss des tschechischen Kulturjahres in Deutschland: Szenen aus Martin Glasers „Jenufa“-Gastspiel in der Oper Leipzig.

Rund 200 Sängerinnen, Sänger, Orchestermitglieder, Techniker haben sich für diesen Kraftakt aus der Partnerstadt Brünn auf den Weg gemacht – und eine Polit-Delegation, auf dass das Kulturjahr auch protokollarisch würdig zu Ende gehe. Das muss so sein, warme Worte des Dankes von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der eigens dafür die Koalitionsverhandlungen in Dresden verließ, ebensolche von tschechischer Seite. Wäre es dabei geblieben, alle hätten festlich hochgestimmt Jenufas Schicksal verfolgt: vom Bräutigam verlassen, weil vom verliebten Stief-Schwager verstümmelt; damit der sie, nimmt tötet ihre Ziehmutter das Kind, das sie Steva gebar. Und dass Jenufa allen verzeiht, ist kein Zeichen von Milde, sondern Resignation.

Das Wunder der Wortverdopplung

Ein wuchtiges Stück, emotional an die Grenzen des Erträglichen gehend, enorm anspruchsvoll für alle Beteiligten – und darum völlig ungeeignet, zuvor langatmige Reden anhören zu müssen, die durch das Wunder der übersetzenden Wortverdopplung ins Uferlose wuchern. Da mag die Zusammenfassung der letzten 14 Monate, die Tschechiens stellvertretende Kulturministerin Katerina Kalistova da mit erstaunlicher Geschwindigkeit verliest und die die Dolmetscherin noch flotter eindeutscht, noch so richtig und wichtig sein.

Emotionale Fieberkurven

Marko Ivanovic tut sich hernach am Pult des Orchesters der Janacek-Oper des Nationaltheaters Brünn vom ersten Takt an schwer, den Apparat in Bewegung zu bringen. Nicht, das der Linksstäbler sich rhythmisch etwas vorwerfen lassen müsste. Er organisiert mit Aufwand und Kompetenz. Aber das lange Warten und die ungeschickte Aufstellung im akustisch nicht unkomplizierten Leipziger Grabens, sie lassen der in kleinteiligen Figuren emotionale Fieberkurven nachzeichnenden Partitur selten die, Chance klanglich aufzublühen. Überdies stützt und begleitet Ivanovic zwar mit Umsicht die Sänger, doch trotz des interessanten Kunstgriffs, nach dem ersten Akt den Streicher-Apparat zu verstärken, schert er sich kaum ums dynamische Detail. Und so setzt sich insgesamt doch der Eindruck fest, dass hier viele exzellente Musiker als Klangkörper hinter ihren Möglichkeiten bleiben – zumal immer wieder zu spüren ist, dass Janacek ihnen eigentlich in die Wiege gelegt ist.

Aus der Sprache geboren

Wie den Sängern. Denn im Grunde können nur Tschechen Janacek singen. Diese Musik ist aus der Sprache geboren und darum, mehr noch als Mozart, Puccini oder Strauss im Grunde unübersetzbar. Diesbezüglich erhebt sich die Gastspiel-Produktion aus der Partnerstadt tatsächlich über die letzte Leipziger Neuinszenierung, die Dietrich Hilsdorf 2008 besorgte.

Wahrhaftigkeit statt Schönheit

Wie Szilvia Ralik als Küsterin und Ziehmutter zuerst mit ihrer Bigotterie das Rad des Unheils in Bewegung setzt, um selbst von ihm zermalmt zu werden, das stößt vor zum Kern des Musiktheaters. In größter Selbstverständlichkeit spannt sie so natürliche wie weite Bögen, mehr der Wahrhaftigkeit verpflichtet als der Schönheit. Auf Augenhöhe ist neben ihr Jaroslav Brezina als Laca unterwegs, der seinen flexiblen Tenor gekonnt zwischen Hass und Liebe, Zorn und Verzweiflung, sprachnahem Zischen und glutvoller Lyrik oszillieren lässt. Für sich genommen bleibt auch Pavla Vykopalova der Titelrolle mit ihrem gläsern-autoritären Sopran nichts schuldig. Beim Steva Tomas Juhas, der alten Buryovka Jitka Zerhauova, eigentlich bei allen anderen Beteiligten bis hinunter zum Chor verhält es sich nicht anders.

Ambitioniert ausgedacht

Ihnen allen macht es allerdings die Inszenierung des Brünner Intendanten Martin Glaser schwer. Der denkt auf der Bühne Pavel Boraks vor allem in ambitioniert ausgedachten Bildern. Die sehen gut aus: das Spätsommer-Idyll des ersten, die klaustrophobischen Zellen des zweiten, der beengte Festsaal des dritten Aktes. Aber wo sich aus den Beziehungen der Personen zueinander und ihrem Verhältnis zur viel zu nahen Gesellschaft das Verhängnis entwickelt, mutet es beinahe bizarr an, wenn Jenufa und die Küsterin und Steva und Jaca immerzu in weit voneinander entfernten Zellen miteinander reden und aneinander leiden sollen.

Zwiespältiger Befund

So fällt nach knapp dreieinhalb Bruttostunden (sehr lang für eine Oper, die netto kaum zwei Stunden dauert) der Befund zwiespältig aus. Aber Janaceks solitäres Meisterwerk, die fabelhaften Sänger, die erstklassigen Musiker im Graben und die Würde des Anlasses, sie sind allemal für lautstarken und im Stehen vorgetragenen Jubel gut.

Von Peter Korfmacher