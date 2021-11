Leipzig/Naumburg

Elsa Asenijeff mag es dramatisch-romantisch – und knapp: „Aus der zauberhaften Irisblüte im Gewitterlicht“ grüßt sie aus Großjena bei Naumburg per Postkarte im Mai 1913 den „Geheimrat Max Klinger“ in Leipzig-Plagwitz. „Zur Erinnerung an die Vollmondnacht. April 09“, heißt es in ausgreifender Schrift auf der Rückseite einer Naumburg-Ansicht. Ein kleines Weinberghäuschen, das Klinger 1903 in Großjena gekauft hatte, war Rückzugsort für das Leipziger Künstler- und Liebespaar. Familie und Freunde waren nicht sonderlich amüsiert über die Beziehung Klingers mit der verheirateten österreichischen Schriftstellerin. Heute sind Wohn- und Radierhäuschen ein Museum.

Erinnerung an eine Vollmondnacht: Postkarte von Elsa Asenijeff an Max Klinger aus der Sammlung von Reinhard Gusky in Naumburg. Quelle: jkl

Die Sammlung des gelernten Schlossers

Ein paar Kilometer und schöne Schlenker durch die Weinberglandschaft entfernt wohnt Reinhard Gusky, der sich vor allem als Karl-May-Enthusiast einen Namen gemacht hat, aber auch eine bemerkenswerte Sammlung von mindestens 200 Postkarten von und an Max Klinger (1857–1920) besitzt. Die Kollektion geht auf einen Verlust zurück: Gusky, gelernter Schlosser, von 1966 bis 1977 Autokranfahrer im Montagewerk Leipzig, konnte nach einer langen Zeit der Schikanen 1981 gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn aus der DDR ausreisen, fand Arbeit im Bochumer Opelwerk und begann in der Bundesrepublik, historische Postkarten mit Ansichten seiner Heimatstadt Naumburg zu sammeln. Schnell konzentriert er sich nebenbei auf Klinger, sucht auf Ansichtskartenbörsen, auf Auktionen, in Antiquariaten. Auch auf Trödelmärkten wird er fündig. „Manche Verkäufer wissen gar nicht, wer da die alte Postkarte beschrieben hat“, erzählt der 77-Jährige, der seit 2009 wieder in Naumburg lebt. „Meine Frau wollte unbedingt zurück.“

Max Klingers Radierhäuschen in Großjena bei Naumburg. Auf dem Weinberg ist auch das Grab des Leipziger Künstlers. Quelle: jkl

Sicher müssen weder die Kunsthistorie noch Max Klingers Liebesgeschichten umgeschrieben werden, aber Guskys Sammlung erlaubt ungewöhnliche Einblicke in Netzwerk, Alltag und Beziehungen des Leipziger Großkünstlers. Und nebenbei wird deutlich, dass das Lockere, manchmal auch Schludrige, das an heutiger WhatsApp-Kommunikation beklagt wird, hier von Klinger und Co. lustvoll auf Ansichtskarten betrieben wird, einem Medium, das sich ab Ende des 19. Jahrhunderts durch die Nutzung neuerer Druckverfahren in großem Stil durchsetzte.

„Morgen wieder in Paris, dann Guß“

Fast zehn Jahre quälte sich Max Klinger mit seinem Hauptwerk, der gerade im Museum der bildenden Künste in Leipzig neu platzierten „Beethoven“-Skulptur. Auf einer Postkarte aus Frankreich, wo sich Klinger aufhielt, um den anstehenden Guss des „Beethoven“-Throns zu betreuen, heißt es im Februar 1901 lapidar: „Besten Gruß, morgen wieder in Paris, dann Guß“ (Zeichensetzung hinzugefügt, Anm. d. R.), schreibt Klinger an den befreundeten Künstler Otto Greiner. Dessen Tod 1916 notiert Klinger auf einer Postkarte an sich selbst, beschriftet nur mit „Greiner“ und einem kleinen Kreuz, so als befürchte er, die Nachricht zu vergessen.

Frauenfeindlichkeit an der Leipziger Universität

Elsa Asenijeff (1867–1941), die sich für Frauenrechte engagierte, klebt 1903 einen Zeitungsausschnitt auf eine Karte, so wie man heute Passagen aus Internet-Artikeln in Whats-App-Nachrichten kopiert. In der Meldung geht es um das Verbot ihres Vortrags „Die moderne Frauenschriftstellerin als Folge größerer sozialer Freiheit des Weibes“ bei der Leipziger freien Studentenschaft. Der „Herr Universitätsrichter“ habe darauf verwiesen, „daß es auch in Berlin verboten worden ist, daß Damen vor Studenten sprechen“, wird gemeldet. Die Karte aus Guskys Sammlung hat es in den Katalog zur Ausstellung anlässlich Klingers 100. Todesjahrs im Museum der bildenden Künste gebracht.

„Schauerliche Trödelei“

„Zur Erinnerung an einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen" schreibt Max Klinger im August 1911 an Elsa Asenijeff Quelle: jkl

Nicht nur die großen Dinge werden hier im Postkartenformat verhandelt, auch die kleinen: „Schauerliche Trödelei“ meldet Asenijeff im Dezember 1910 aus dem Weinberghaus, in dem die Umbauarbeiten stocken. 1914 zieht sie aus, nicht wegen Baufrust, sondern weil mit Gertrud Bock spätestens ab 1909 eine letzte Muse in Klingers Leben getreten ist. Wahrscheinlich stand sie mit ihrer Schwester Ella in der Leipziger Akademie Modell. Die Beziehung Klinger-Asenijeff hält das nicht aus, es kommt zu Eifersucht, Streit und Trennung, wenngleich der Künstler die Schriftstellerin weiterhin finanziell unterstützt. Die deutlich jüngere Gertrud Bock (1893–1932) schreibt leserlicher und schlichter: „Einen schönen Grus! Nicht vergessen den Spiritus! Trude. Ätsch, ich kann auch reimen“, heißt es auf einer Karte vom Juli 1916.

Drei Jahre später erleidet Klinger einen Schlaganfall mit rechtsseitiger Lähmung. Er heiratet Gertrud Bock in Großjena und stirbt dort ein halbes Jahr später. Von Klingers Grab auf dem Weinberg gibt es natürlich historische Ansichtskarten.

Klinger-Haus in Großjena Max Klinger erwarb 1903 einen Weinberg mit dazu gehörigen Weinbergshaus in Großjena bei Naumburg. Nach einem Schlaganfall zog er ganz dorthin. 1920 starb er auf dem „Klingerberg”, wo er auch seine letzte Ruhestätte fand. Die Dauerausstellung des Klinger-Hauses ist im Winterhalbjahr geschlossen.

Von Jürgen Kleindienst