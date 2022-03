Leipzig

„Nein zu Putins Krieg“. Auf diesen Satz können sich wohl alle einigen, die Herz und Verstand haben. Er stand als Motto über einem Podium am Samstagabend, initiiert vom deutschen PEN beim „Buchmesse Pop Up“ im Werk 2. Ist es überhaupt möglich, über diesen Krieg zu sprechen, angesichts des Grauens, des Mordens, der Flucht von Millionen – hier, wo das Leben weitergeht, während es dort für viele endet? Es ist schwierig bis unmöglich, aber doch dringend nötig. „Ich hoffe, dass wir eine Sprache finden, die nicht im Talkshow-Zirkus endet“, sagt der Historiker Karl Schlögel, von dem 2015 das Buch „Entscheidung in Kiew“ erschienen ist. Bei ihm ist wie bei den anderen Gesprächsteilnehmern zu spüren, dass es keine innere Wand mehr gibt, hinter der sich Wut und Schmerz auch nur eine Zeit lang wegsperren lassen.

Sensibel moderiert von Cornelia Zetzsche entsteht ein Gespräch, in dem das große Gemeinsame des Mottos, aber auch das kleine Trennende der unterschiedlichen Perspektiven deutlich wird. „Wir dilettieren hier als selbsternannte Militärexperten über Flugverbotszonen, dechiffrieren als Amateurpsychologen das Hirn eines Diktators, und wir rätseln, ob ein höherer Benzinpreis oder eine ein, zwei Grad kältere Wohnung ein zu hoher Preis ist für die Freiheit“, skizziert Zetzsche einleitend und vorsichtig die deutsche Perspektive.

Karl Schlögel: „Ich hänge jeden Abend am Fernseher und warte auf eine Wende“

Schlögel teilt sie nicht. Es falle ihm schwer, an so einem Gespräch teilzunehmen. „Ich hänge jeden Abend am Fernseher und warte auf eine Wende, dass es irgendwie aufhört. Und ich merke, dass wir zuschauen und nichts machen. Ich habe noch keine Ahnung, was so ein Krieg ist. Ich sehe diese Bilder, ich kenne diese Orte, die jetzt zerbombt werden, beispielsweise das Theater in Mariupol, wo wir 2018 eine Veranstaltung hatten.“

Die Schriftstellerin Marjana Gaponenko kommt aus Odessa, lebt heute in Mainz. Ihre Großmutter, Jahrgang 1932 sei in Odessa, erzählt sie. „Sie ist tough, aber mein Herz blutet, weil ich finde dass es falsch ist im Krieg aufzuwachsen und im Krieg von der Bühne zu gehen.“ Ihre Großmutter sage, mach dir keine Sorgen, wir haben eingekauft. „Diese Kriegsschiffe, die sich vor Odessa aufgereiht haben, sind eine Drohkulisse, die fast unwirklich erscheint, aber es ist unsere Wirklichkeit.“

Michail Schischkin: „Aber wer hört auf Schriftsteller?“

Mit dem Schriftsteller Michail Schischkin ist ein Russe auf dem Podium, der sich nicht deutlicher distanzieren könnte von Putins Politik. Schon 2014 hat er den Essay „Putins Schwarzes Loch“ veröffentlicht. „Das schwarze Loch ist in seinem Herzen, seiner Seele. Damals waren Russland und die Ukraine schon im schwarzen Loch. Und jetzt werden wir alle, Deutschland, Europa und die ganze Welt in dieses schwarze Loch eingesaugt. Aber wer hört auf Schriftsteller?“ Er könne nur „im Namen des anderen Russlands, nicht Putins Russland“, die Ukraine um Vergebung bitten“, sagt er. „Ich weiß, dass man das nicht kann.“ Putin habe ein weiteres schreckliches Verbrechen begangen – gegen Russland, gegen die russische Sprache. Diese identifiziere man nun nicht mehr mit der großen russischen Literatur, sondern mit den Kriegsverbrechen.

Nebel von Märchen und Lügen

Putins Propaganda, sagt Karl Schlögel, habe in Deutschland „sehr sehr lange“ gewirkt. „Man durfte Putin nicht kritisieren, weil das Dämonisierung war.“ Er denke an „Leute wie Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi, die keine Ahnung haben, was in der Ukraine und in Russland vor sich geht, sich aber erdreistet haben, Expertenkommentare abzugeben“. Man habe sich „diesen Nebel von Märchen und Lügen gefallen lassen, und jetzt kriegen wir die Rechnung dafür“. Schlögel diagnostiziert eine „lähmende Fixierung auf den roten Knopf, der alle fasziniert und in Atem und in Angst hält“. Er plädiert dafür, so etwas wie eine Luftbrücke nach Kiew einzurichten, mit der Eingeschlossene mit Hilfsmitteln und Nahrung versorgt werden können.

Volha Hapeyeva: „Zu nah an der Katastrophe, um darüber zu sprechen“

Die belarussische Lyrikerin Volha Hapeyeva versucht, den Blick etwas zu weiten. „Es ist schade, dass unsere Identität als Russin, Ukrainerin oder Belarussin von Machthabern benutzt wird, um weiter Kriege zu führen, um die Konzepte von Feindschaft und Heldentum zu konstruieren.“ Sie meint, es sei „sehr gefährlich über diesen Krieg in Begriffen von Nationalität zu denken.“

Eigentlich sei es im Moment noch gar nicht möglich, das Geschehen zu reflektieren „Wir sind zu nah an der Katastrophe, um darüber zu sprechen“, sagt Hapeyeva. Den nötigen Abstand habe man noch nicht, „auch nicht in dieser Diskussion“. Warum produzieren wir in diesen Mengen Waffen, auch in Friedenszeiten?, fragt sie. Auch, warum der Westen nicht Belarus geholfen hat. „Ja, es gab Sanktionen, aber wenn man so groß spielt, sieht man die einzelnen Menschen nicht. Mein Verleger konnte seine Bücher nicht mehr in Litauen drucken – wegen der Sanktionen.“ Belarus, sagt sie, sei „seit 1996 ein Labortest für Russland.“ Hapeyeva deutet damit ein kaum zu lösendes grundsätzliches Problem an: Es wird immer und überall zu viel weggesehen.

Übersetzer Juri Durkot wird live aus Lemberg zugeschaltet

Bedrückend ist ein live zugeschaltetes Gespräch mit dem Übersetzer Juri Durkot aus Lemberg. Für seine Übersetzung des Donbass-Roman „Internat“ von Serhij Zhadan aus dem Ukrainischen hatte er 2018 zusammen mit Sabine Stöhr den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Bis vergangenen Freitag, erzählt er, wurde Lemberg nicht direkt angegriffen. Doch dann seien erstmals russische Raketen auf das Stadtgebiet gefallen, acht Kilometer von der historischen Altstadt entfernt. „An die Fliegeralarme hat man sich inzwischen gewöhnt, aber wir sind verglichen mit Kiew, Charkiw oder Odessa in einer anderen Situation.“

„Städte oder das historische Kulturerbe waren nie etwas, worum sich die Diktatoren gekümmert haben“, sagt Durkot und beschreibt, wie man versucht, die Denkmäler in Lemberg zu schützen. „Die Skulpturen werden eingewickelt, Sandsäcke vor die Kirchenfenster gestapelt.“ In Lemberg habe es im 20. Jahrhundert mehrere Zäsuren gegeben, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Sein Fazit schmerzt, und für diesen Schmerz gibt es keine Heilung: Das, was Stefan Zweig als „Die Welt von gestern’, die Welt von vor dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet habe, „das gilt jetzt auch für die Welt, die es vor 2022 gegeben hat“.

Einige ukrainische Autoren wollten nicht mit Russen auf ein Podium

Es sei nicht einfach gewesen, diese Runde zusammenzubekommen, weil sich ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht mit einem Russen und einer Belarussin in eine Runde begeben wollen, berichtet Moderatorin Cornelia Zetzsche. „Es gab empörte Reaktionen auf meine Anfrage, bis hin zu dem Wort ,unverschämt’. Dazu sagt die Ukrainerin Marjana Gaponenko: „Ich verstehe, dass wir sehr aufgewühlt sind, aber diesen Hass auf Putins Regime dürfen wir nicht auf unsere Mitstreiter und -streiterinnen projizieren. Dann schießen wir uns noch einmal selbst ins Bein. Es geht um das Menschsein, darum, Klarheit zu gewinnen in dieser Situation.

Das sieht auch Schischkin so: „Es ist kein Krieg zwischen den Russen und den Ukrainern. Es ist ein Krieg zwischen Menschen, die Ukrainisch und Russisch sprechen, und Unmenschen, die die Sprache der Lüge sprechen, die die verbrecherischen Befehle ausführen. Irgendwann ist der Krieg vorbei, aber der Schmerz und der Hass werden bleiben. Dann werden wir die Literatur brauchen, um den Abgrund zwischen uns zu überwinden. Putin könne diesen Krieg nicht gewinnen, und er könne ihn nicht verlieren, meint der russische Autor. „Dieser Krieg ist sein Ende, aber wie es aussehen wird, das wissen wir nicht.“

„Um mich herum tobt gerade ein Orkan“

Kann sie arbeiten, jetzt, in diesen Umständen?, wird Gaponenko gefragt: „Schreiben ist etwas sehr Intimes, und um mich herum tobt gerade ein Orkan. Ich kann erst wieder schreiben, wenn wir gewonnen haben, wenn Russland und Weißrussland von diesen Diktatoren befreit ist. Ich hoffe, das passiert bald. Und ich hoffe sehr, das die deutsche Regierung den Mut findet, Nord Stream 1 abzuschalten und uns die Verteidigungssysteme zu liefern, um den Himmel über der Ukraine zu schließen. Schickt uns Waffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas einmal sagen würde. Ich bin keine Pazifistin mehr. Mein Land brennt.“

Von Jürgen Kleindienst