Leipzig

Ein Hitparaden-Abend, dieses „Nessun dorma“, die Corona-Produktion der Oper Leipzig, die am Freitagabend im so leeren wie ausverkauften Haus Premiere feierte: 15 ohne dramaturgische Winkelzüge zwischen Belcanto und Verismo zusammengekehrte Superhits mit Puccinis titelgebender Tenorarie aus Turandot als End- und Zielpunkt der rund anderthalb Stunden. Davor: weitere unsterbliche Reißer aus Verdis Nabucco, Trovatore Ballo in maschera, Traviata, Don Carlo, Aida, aus Puccinis Bohème, Butterfly und Turandot sowie Donizettis Elisir d’amore. Alles gesungen von Ensemblemitgliedern und Gästen, denen in jeder einzelnen Geste anzusehen, bei jedem einzelnen Ton anzuhören ist, wie groß die Begeisterung ist, endlich einmal wieder auf großer Bühne und mit großem Orchester auftreten zu dürfen.

Größere Orchesterbesetzung als im Gewandhaus

Das Gewandhausorchester, souverän und kraftvoll von Matthias Foremny durch den Abend geführt, darf in der Oper 60-köpfig antreten darf. Im Gewandhaus gegenüber ist bei unter 50 Schluss. Folglich genießen auch die Instrumentalisten die Situation ganz offenhörlich. Das sind unterm Strich keine guten Voraussetzungen für musikalische Silberstift-Gravuren. Da geht es eher handfest zu zwischen Liebes- und Todesschwüren, Glückseligkeit und Verzweiflung, Fluch und Traum. Und das ist auch gut so, denn die ganz großen Operngefühle, das ganz große Besteck, sie blieben viel zu lange schon ungenutzt.

Große Pose, große Gefühle: Karah Son singt Puccini. Quelle: Foto Tom Schulze/Oper Leipzig

Natürlich ist ein solcher Bunter Abend kein Ersatz für eine szenische Opernaufführung. Auch nicht musikalisch, weil die Arien und Szenen-Fragmente aus dem Zusammenhang gerissen anlasslos in der Luft hängen. Aber es bleibt dennoch kein Auge trocken, wenn sie so großartig gesungen werden wie vom hellen, wandelbaren, geschmeidigen Zaubertenor Matthias Stier (seit letzter Saison fest im Ensemble) oder seinem handfester auftrumpfenden Kollegen Gaston Rivero, von der üppig schön funkelnden Sopranistin Olga Jelinkova (neu im Ensemble) und ihrer fragileren Kollegin Karah Son. Von der dunkel glühenden Mezzosopranistin Karin Lovelius, dem prunkvoll metallisch schimmernden Bariton Franz Xaver Schlecht, von Sandra Maxheimer, Randall Jakobsh und Sebastian Pilgrim.

Wo’’s doch so schön ist

Da mag bisweilen im Eifer des Gefechts die Singwut über die Kontrolle siegen und die Freude an der eigenen Kraft übers ästhetische Feingefühl. Aber erstens gibt es dafür ja Stiers innige Flüchtige Träne – und zweitens entwickelt es am anderen Ende des ästhetischen Spektrums auch erheblichen Reiz, wenn sich Jakobsh und Pilgim als König und Großinquisitor anbrüllen.

Folgerichtig ist das Publikum vor Begeisterung anhaltend aus dem Häuschen und nimmt gerne noch Verdis „Traviata“-Trinklied als Und-jetzt-alle-Rausschmeißer samt Discokugel und Konfetti-Kanone entgegen. Subtil ist anders – aber wo’s doch so schön ist ...

„Nessun dorma“ wird am 26. (19 Uhr) und 27. September (18 Uhr) wiederholt. Die nächste Corona-Produktion der Oper Leipzig heißt „Crinolissimo“ und ist auch eine Hitparade – aber eine, die Franziska Severin szenisch aufbereitet hat. Premiere ist am 2. Oktober (Vorstellungen: 3., 10., 11. Oktober) Karten und Infos unter Tel 0341 1261261 oder www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher