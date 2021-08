Am 3. August veröffentlicht Netflix die Dokumentation „Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“, in der der Fall des Leipziger Drogendealers minutiös rekonstruiert wird und der Täter zu Wort kommt. Regisseurin Eva Müller sprach im LVZ-Interview über Produktion – und was griechischer Bergtee damit zu tun hatte.